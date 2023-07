WSBK Donington FT2: Toprak Razgatlioglu holt sich die Bestzeit vor Axel Bassani

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Donington (Großbritannien) die Bestzeit im zweiten Freien Training gesichert. Razgatlioglu kam mit seiner 1:27.639er-Runde bis auf wenige Tausendstelsekunden an die FT1-Bestzeit von Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea (1:27.627 Minuten) heran.

Zu Beginn des FT2 fanden die Piloten schwierige Bedingungen vor, denn in allen Sektoren wurde Regen gemeldet. Die Temperaturen waren mit 17 Grad Lufttemperatur, 21 Grad Asphalttemperatur und einem spürbaren Wind alles andere als sommerlich. Nach drei Minuten kehrte der Großteil der Fahrer an die Box zurück.

Nur Toprak Razgatlioglu und Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) setzten die Session fort, fuhren aber mehr als drei Sekunden langsamer als im FT1. Die kniffligen Bedingungen hielten Razgatlioglu nicht davon ab, ans Limit zu gehen. In Kurve 12 bremste Razgatlioglu sehr aggressiv und erlebte eine Schrecksekunde.

Razgatlioglu und Bassani zogen das Tempo an, fuhren 1:27er-Zeiten und deuteten damit an, dass sich die Bedingungen wieder verbessert haben. Doch wenig später nahm der Regen wieder zu. In Donington Park wurde es still, denn alle Fahrer warteten an den Boxen ab. Der Kurs war nicht trocken genug für Slicks, aber auch nicht nass genug für Regenreifen.

Nur fünf Fahrer gehen mit Regenreifen auf die Strecke

Erst elf Minuten vor dem Ende des FT2 wurde es wieder laut. Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli ging als erster Fahrer mit Regenreifen auf die Strecke. Wenig später folgte Yamaha-Markenkollege Lorenzo Baldassarri.

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha), Eric Granado (MIE-Honda) und Hafizh Syahrin (MIE-Honda) sammelten ebenfalls noch Erfahrungen auf nasser Strecke. Der Rest der Fahrer verzichtete auf die Chance, mit Regenreifen zu fahren.

Die Bestzeit von Toprak Razgatlioglu wurde in der Schlussphase nicht gefährdet. Der Türke beendete das FT2 als Spitzenreiter. Axel Bassani wurde als Zweiter gewertet. Die fünf Fahrer mit Regenreifen waren mehr als 13 Sekunden langsamer. Nur sieben der 24 Fahrer fuhren gezeitete Runden.

Andrea Locatelli war auf Regenreifen Schnellster und wurde auf P3 gelistet. Dahinter folgten Hafizh Syahrin, Lorenzo Baldassarri, Eric Granado und Dominique Aegerter.

Das FT3 der Superbike-WM in Donington wird am Samstag um 10:00 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von WorldSBK.com.