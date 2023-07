WSBK Donington FT3: Bautista und Razgatlioglu geben das Tempo vor

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM in Donington die Bestzeit im dritten Freien Training gesichert. Der Spanier übernahm bei seiner Schlussoffensive die Spitze, nachdem er zwischenzeitlich aus den Top 10 gerutscht war. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) verpasste die Bestzeit knapp. Ebenfalls schnell unterwegs waren die beiden Werks-Kawasakis von Jonathan Rea und Alex Lowes.

Die Bedingungen waren auch zu Beginn des FT3 schwierig. Der Kurs hatte auf Grund der Regenschauer in der Nacht einige feuchte Stellen. Die Asphalttemperatur lag bei lediglich 18°C. Die Fahrer tasteten sich mit Slicks langsam ans Limit heran.

Die ersten Rundenzeiten waren etwa 13 Sekunden langsamer als die Zeiten im FT1. Am Freitagmorgen war Jonathan Rea der schnellste Fahrer. Der Kawasaki-Pilot umrundete den Kurs im FT1 in 1:27.627 Minuten und war damit der Tages-Schnellste. Auf Grund des Regenschauers im FT2 kamen die Fahrer am Freitag kaum zum Einsatz.

Jonathan Rea zögert und schiebt sich später an die Spitze

Jonathan Rea wartete zu Beginn des FT3 in der Kawasaki-Box ab. Lediglich elf Piloten fuhren in den ersten zehn Minuten auf die Strecke und machten sich mit den Bedingungen vertraut. Die Rundenzeiten wurden von Runde zu Runde schneller. Alvaro Bautista lag nach zehn Minuten mit einer 1:31.473er-Runde vorn.

Kurz vor der Halbzeit des FT3 nahm auch Jonathan Rea die Arbeit auf. Der Rekord-Champion schob sich 13 Minuten vor dem Ende der Session mit einer 1:31.314er-Runde an die Spitze.

Wenige Minuten später fuhr Andrea Locatelli als erster Fahrer unter 1:30 Minuten. Ebenfalls schnell unterwegs war BMW-Pilot Scott Redding, der hinter Locatelli und Rea auf Position drei gelistet wurde.

Toprak Razgatlioglu und Alvaro Bautista geraten aneinander

Sieben Minuten vor dem Ende des FT3 fuhr Alex Lowes die erste 1:28er-Zeit und übernahm die Spitze. Die Bestzeiten vom Freitag lagen in Reichweite. In den finalen Minuten wurden niedrige 1:28er-Zeiten gefahren. Toprak Razgatlioglu lief auf Alvaro Bautista auf, nachdem er die Spitze übernommen hatte. In der Zielkurve wurde es eng zwischen Bautista und Razgatlioglu.

Beim finalen Versuch schob sich Bautista an die Spitze. Mit seiner 1:27.636er-Zeit verpasste er die FT1-Bestzeit von Rea nur knapp. Razgatlioglu beendete das FT3 auf der zweiten Position vor Rea, Locatelli und Lowes.

Scott Redding war als Siebter bester BMW-Pilot, lag aber bereits mehr als 1,3 Sekunden zurück. Seine Markenkollegen Tom Sykes und Garrett Gerloff folgten auf den Positionen acht und neun. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) komplettierte die Top 10. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) beendete das FT3 auf Position zwölf.

Michael Rinaldi außerhalb der Top 20

Enttäuschend verlief die Session für Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi, der nur auf P21 geführt wurde. Rinaldi kämpft aktuell um seine Zukunft im Aruba-Team und muss bei den WSBK-Events in Donington und Imola gute Leistungen zeigen, um sich für 2024 zu empfehlen.

Michael Rinaldi kam bisher noch nicht richtig in Schwung Foto: Ducati

In der Schlussphase des FT3 kam Oliver König (Orelac-Kawasaki) in den Craner Curves zu Sturz und lag benommen an der Sturzstelle. König feierte nach seiner Verletzungspause das Comeback. Die Kawasaki ZX-10RR des Tschechen wurde stark beschädigt.

Die Superpole bei der Superbike-WM in Donington wird um 12:10 Uhr (MESZ) gestartet, Lauf eins beginn um 15:00 Uhr (MESZ) (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.