WSBK Donington (Lauf 1): Bautista fügt Gegnern eine bittere Niederlage zu

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM in Donington das erste Hauptrennen gewonnen. Bautista setzte sich in der zweiten Rennhälfte klar ab und stellte den ersten Ducati-Sieg in Donington seit Carlos Checa in der WSBK-Saison 2011 sicher.

Bautistas Herausforderer konnten die beeindruckende Siegesserie des Spaniers auch auf der Ducati-Angstrecke in Donington nicht stoppen, ein bitterer Rückschlag vor allem für Vorjahressieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Kawasaki-Pilot Jonathan Rea startete erstmals in der laufenden Saison von der Poleposition ins Rennen. Die Ducati-Piloten Alvaro Bautista und Danilo Petrucci komplettierten die erste Startreihe. Toprak Razgatlioglu ging von Startplatz vier ins Rennen. Alvaro Bautista entschied den Start für sich und bog vor Jonathan Rea in die erste Kurve.

BSB-Champion Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) und BMW-Pilot Garrett Gerloff kollidierten in der ersten Kurve und waren aus dem Rennen. Und auch für Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi begann das Rennen mit Problemen. Der Italiener wurde durch ein Problem durchgereicht und kam auf P22 aus der ersten Runde.

Viele Positionswechsel in der ersten Rennhälfte

In der zweiten Runde übernahm Rea die Führung, weil Bautista in der Schikane einen Fehler machte. Und auch Danilo Petrucci verlor in der Schikane einige Positionen. Toprak Razgatlioglu und Alex Lowes zogen Ende der zweiten Runde an der Barni-Ducati vorbei. Tom Sykes fuhr zu Beginn des Rennens auf Position sechs und war der einzige BMW-Pilot in den Top 10.

Razgatlioglu übernahm in der dritten Runde die zweite Position, indem er sich an Bautista vorbeibremste. Der Vorjahressieger startete die Verfolgung von Rea an der Spitze. In Runde sechs übernahm Razgatlioglu die Führung. Bautista beobachtete das Duell von Position drei aus.

Eine Runde später schob sich Rea erneut in Führung. Durch den Zweikampf an der Spitze kamen die Verfolger näher. Die Top 9 wurden durch weniger als drei Sekunden voneinander getrennt.

In Runde acht kam es zu wilden Positionswechseln an der Spitze. Die Führung wechselte mehrfach zwischen Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea. Dahinter startete Alex Lowes eine Attacke gegen Alvaro Bautista.

Alvaro Bautista übernimmt die Spitze und kontrolliert das Rennen

Rea verlor in Runde neun etwas den Anschluss. Aber auch Razgatlioglu bekam Probleme. Bautista setzte sich dank dem Topspeed seiner Ducati an die Spitze und kam als Führender aus der neunten Runde.

Mit einem neuen Rundenrekord setzte sich Bautista zur Rennhalbzeit leicht von Razgatlioglu ab. Das Rennen hatte sich nach der angriffslustigen Anfangsphase beruhigt. Nach zwei Dritteln hatte Bautista einen Vorsprung von 1,2 Sekunden herausgefahren. Weitere 1,5 Sekunden dahinter fuhr Rea auf Position drei. Danilo Petrucci setzte Alex Lowes unter Druck.

Im finalen Renndrittel gab es an der Spitze keine Positionswechsel mehr. Bautista fuhr einem kontrollierten Sieg entgegen. Es war Bautistas 15. Sieg im 16. Rennen der Saison. Razgatlioglu hatte keine Chance und musste sich mit Platz zwei zufriedengeben.

Jonathan Rea setzt sich gegen Danilo Petrucci durch

Spannend wurde es um Platz drei. Danilo Petrucci startete nach einem erfolgreichen Manöver gegen Alex Lowes die Verfolgung von Jonathan Rea. Es spitzte sich ein Duell um den finalen Platz auf dem Podium zu. Rea setzte sich schlussendlich durch und schaffte vor den heimischen Fans den Sprung aufs Podium. Petrucci wurde Vierter und war damit bester Independent-Pilot.

Yamaha-Pilot Andrea Locatelli setzte sich drei Runden vor Rennende gegen Alex Lowes durch und stellte Platz fünf sicher. Die Kawasaki-Piloten kämpften in der Schlussphase mit stumpfen Waffen, denn die ZX-10RR beanspruchte die Reifen stärker als die anderen Motorräder.

Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) wurde als Siebter gewertet. Scott Redding setzte sich in der letzten Runde noch gegen BMW-Teamkollege Tom Sykes durch. Remy Gardner (GRT-Yamaha) komplettierte die Top 10.

Drama für Philipp Öttl kurz vor Rennende

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) befand sich bis kurz vor Rennende auf Kurs zu einem Top-9-Ergebnis. Ein technisches Problem an der Ducati mit der Nummer 5 kostete Öttl wichtige Punkte. Durch den Defekt wurde auch Dominique Aegerter um einige Positionen gebracht. Der Schweizer musste durch das Kiesbett ausweichen und kam auf P12 ins Ziel.

Keiner der vier Honda-Piloten schaffte den Sprung in die Top 10. Xavi Vierge wurde mit mehr als 26 Sekunden Rückstand auf P11 gewertet. HRC-Teamkollege Iker Lecuona stürzte kurz vor Rennende in Kurve 4 und wurde daraufhin ins Medical Center eingeliefert.

Michael Rinaldi kämpfte sich nach dem Problem in der ersten Runde durch das Feld und wurde auf P13 gewertet. Die finalen Punkte gingen an Lorenzo Baldassarri (GMT96-Yamaha) und Isaac Vinales (Pedercini-Kawasaki).

Am Sonntag folgen das Superspole-Rennen um 14:00 Uhr (MESZ) und das zweite Hauptrennen um 17:00 Uhr (MESZ) (zur TV-Übersicht).

