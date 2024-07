WSBK Donington (Lauf 1): Razgatlioglu souverän, starke Bautista-Aufholjagd!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Donington (Großbritannien) den Sieg im ersten Rennen gesichert. Am Samstagnachmittag fuhr Razgatlioglu einem ungefährdeten Start/Ziel-Sieg entgegen. Dahinter wurde hart um die Podestplatzierungen gekämpft. Kawasaki-Pilot Alex Lowes kam auf der zweiten Position ins Ziel. Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) kämpfte sich aus der vierten Startreihe bis auf die dritte Position vor.

Bereits in der Superpole am Samstagvormittag gab Toprak Razgatlioglu das Tempo vor. Mit einer 1:24.629er-Runde schob sich der Türke souverän an die Spitze. Komplettiert wurde die erste Startreihe von Nicolo Bulega (Ducati) und Scott Redding (Bonovo-BMW). Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) ging nur von der elften Position aus Reihe vier ins erste Rennen, weil ihm in der Superpole die schnellste Runde gestrichen wurde.

Bei der Reifenwahl waren sich die Piloten nicht einig. Die erste Startreihe setzt geschlossen auf die härtere SC0-Mischung. Alvaro Bautista verwendete den weicheren SCX-Reifen und ging damit ein gewisses Risiko ein. Der Spanier sollte für seine mutige Reifenwahl belohnt werden.

BMW-Duo übernimmt beim Start die Spitze

Beim Start übernahm Toprak Razgatlioglu die Führung. Scott Redding schob sich auf die zweite Position. Andrea Locatelli stürmte aus der dritten Reihe auf die vierte Position und drückte sich in Kurve 4 an Nicolo Bulega vorbei auf die dritte Position. Alvaro Bautista machte zwei Positionen gut und kam auf der neunten Position aus Runde eins.

Tarran Mackenzie (MIE-Honda) war das erste Sturzopfer des Rennens. Der ehemalige BSB-Champion musste daraufhin ins Medical Center eingeliefert werden. In Runde zwei kam Honda-Werkspilot Xavi Vierge in der Zielkurve zu Sturz, blieb dabei aber unverletzt.

Bereits nach zwei Runden konnte sich Toprak Razgatlioglu klar von seinen Verfolgern absetzen. Mit einer 1:25.786er-Runde stellte er eine neuen Renn-Rundenrekord auf. Dahinter kämpften Scott Redding, Nicolo Bulega, Andrea Locatelli und Alex Lowes um die zweite Position. Alvaro Bautista hatte einige Positionen gutgemacht und lag auf Position sechs.

Scott Redding muss zwei Mal in den Notausgang ausweichen

In Runde fünf wurde Scott Redding von Nicolo Bulega attackiert und richtete seine BMW in der Schikane auf. Der Brite fuhr durch den Notausgang und verlor eine Position. Der Zwischenfall wurde von den Verantwortlichen untersucht.

Wenig später wurde Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) in Kurve 4 von Remy Gardner (GRT-Yamaha) in den Kies geschickt. Lowes setzte das Rennen fort, rutschte durch das Manöver aber aus den Punkterängen.

An der Spitze drehte Toprak Razgatlioglu einsam seine Runden und lag zur Rennhalbzeit mit etwa sechs Sekunden in Führung. Nicolo Bulega, Scott Redding und Alex Lowes bildeten eine Dreiergruppe. Andrea Locatelli fiel zurück und wurde von Alvaro Bautista unter Druck gesetzt. Jonathan Rea (Yamaha) fuhr starke Rundenzeiten und lag auf Position sieben vor Danilo Petrucci (Barni-Ducati).

Zu Beginn der zweiten Rennhälfte fiel es Scott Redding schwerer, das Tempo von Nicolo Bulega mitzugehen. Von hinten machte Alex Lowes Druck, der sich in der letzten Kurve vorbeischob, nachdem Redding etwas von der Linie abkam. Kurz danach verlor Andrea Locatelli die fünfte Position an Alvaro Bautista.

Nicolo Bulegas Tempo ließ zu Beginn des finalen Renndrittels nach. Alex Lowes war deutlich schneller und ging in der Haarnadel vorbei. Der Kawasaki-Pilot befand sich auf Kurs zu Platz zwei. Es bildete sich eine neue Dreiergruppe um Platz drei, in der neben Nicolo Bulega und Scott Redding auch Alvaro Bautista um den finalen Platz auf dem Podium kämpfte.

Sechs Runden vor Rennende musste Scott Redding erneut den Notausgang wählen, nachdem sich Alvaro Bautista innen neben die BMW mit der Nummer 45 setzte. Dadurch rutschte Redding auf die fünfte Position zurück.

Technischer Defekt: Scott Redding rollt aus

Fünf Runden vor Rennende rollte Scott Redding aus. Offensichtlich gab es an der BMW M1000RR ein technisches Problem. Redding blieb damit unbelohnt. Die beiden Werks-Ducatis kämpften um die dritte Position.

Alvaro Bautista setzte sich vier Runden vor Rennende neben Teamkollege Nicolo Bulega, der wie Scott Redding zuvor durch den Notausgang der Schikane fahren musste. An der Spitze gab es in den finalen Runden keine Überraschungen.

Elf Sekunden Vorsprung: Toprak Razgatlioglu in eigener Liga

Toprak Razgatlioglu kam nach 23 Runden mit 11,4 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Platz zwei ging an Alex Lowes. Alvaro Bautista komplettierte das Podium. In der Auslaufrunde inszenierte Razgatlioglu eine Szene mit zwei Polizisten, die ihm ein Strafticket ausstellten. Eine Anspielung auf die Strafe für den Stoppie bei der Zieldurchfahrt in Misano?

Nicolo Bulega kam schlussendlich auf der vierten Position ins Ziel. Jonathan Rea war als Fünfter bester Yamaha-Pilot. Teamkollege Andrea Locatelli rundete die Top 6 ab. Der Italiener setzte sich in einem harten Duell gegen Danilo Petrucci durch.

Starke Vorstellung: Dominique Aegerter in den Top 8

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) beendete das Samstags-Rennen auf der achten Position. Michael van der Mark war als Neunter zweitbester BMW-Pilot. Remy Gardner komplettierte die Top 10.

Dominique Aegerter ließ GRT-Teamkollege Remy Gardner hinter sich Foto: Motorsport Images

Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) erlebte einen enttäuschenden Samstag und wurde als Elfter gewertet. Die finalen Punkte gingen an Axel Bassani (Kawasaki), Iker Lecuona (Honda), Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) und Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati).

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) kam auf der 18. Position außerhalb der Punkteränge ins Ziel. Nach 23 Runden lag der Deutsche 45 Sekunden zurück.

Am Sonntag folgen bei der Superbike-WM in Donington das Superpole-Rennen und das zweite Hauptrennen.