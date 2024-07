WSBK Donington (Lauf 2): Razgatlioglu-Sieg, Bautista crasht vor dem Start!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Donington (Großbritannien) den Sieg im zweiten Hauptrennen gesichert (zum Rennergebnis). Der Türke fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen. Komplettiert wurde das Podium von Nicolo Bulega (Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki).

Bereits vor dem Start sah man hektische Szenen. Auf dem Weg in die Startaufstellung kam Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) zu Sturz. In der Zielkurve verlor der Spanier die Kontrolle über seine Werks-Ducati und rutschte in die Auslaufzone.

Bautista blieb unverletzt, doch die Verkleidung der Panigale V4R wurde stark beschädigt. Die Winglets auf der linken Seite waren abgebrochen. Die Ducati-Mechaniker wechselten in der Startaufstellung die Kanzel und die Seitenverkleidung. Sie konnten die Reparatur rechtzeitig vor dem Start beenden.

Dank dem Sieg im Sprintrennen am Sonntagvormittag ging Toprak Razgatlioglu als Polesetter ins finale Rennen des Wochenendes. Nicolo Bulega (Ducati) und Jonathan Rea (Yamaha) komplettierten die erste Startreihe. Alvaro Bautista stand mit Scott Redding (Bonovo-BMW) und Alex Lowes (Kawasaki) in der zweiten Startreihe.

Bei der Reifenwahl waren sich die 22 WSBK-Piloten so gut wie einig. Mit Ausnahme von Adam Norrodin (MIE-Honda), der die weiche Option (SCX) wählte, verwendeten alle Fahrer den harten Hinterreifen (SC0).

Toprak Razgatlioglu gewinnt den Sprint zur ersten Kurve

Beim Start behauptete sich Toprak Razgatlioglu an der Spitze. Nicolo Bulega reihte sich auf Position zwei ein. Scott Redding schob sich aus Reihe zwei auf die dritte Position. Dahinter duellierten sich Alex Lowes und Jonathan Rea um die vierte Position.

Alvaro Bautista rutschte hinter Andrea Locatelli (Yamaha) auf die siebte Position. In der zweiten Runde wurde Bautista in ein Duell mit Ducati-Markenkollege Danilo Petrucci verwickelt und verlor eine weitere Position.

Toprak Razgatlioglu konnte sich nach wenigen Runden klar absetzen. Nicolo Bulega fuhr einsam auf Position zwei. Dahinter behauptete Scott Redding die dritte Position vor Alex Lowes. Jonathan Rea verlor eine Position an Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli.

Alvaro Bautista findet besser ins Rennen und macht Positionen gut

In Runde fünf übernahm Alex Lowes die dritte Position. Der Kawasaki-Pilot bremste sich am Eingang der Schikane an Scott Redding vorbei und behauptete die Position. Redding hielt den Anschluss und drehte in Schlagdistanz zu Lowes seine Runden.

Alvaro Bautista konnte sich in der Verfolgergruppe gegen Danilo Petrucci durchsetzen und fuhr in Runde neun ohne Mühe an der Yamaha von Jonathan Rea vorbei. Auf der Gerade war die Ducati klar überlegen. Rea wurde wenig später auch von Petrucci überholt und lag nur noch auf P8. Bautista ging in Runde 13 auch noch an Andrea Locatelli vorbei und führte damit die Verfolgergruppe an.

Die führende BMW war selten im Bild. Toprak Razgatlioglu kontrollierte einen komfortablen Vorsprung. Nicolo Bulega fuhr auf Position zwei, doch Alex Lowes kam näher. Scott Redding musste abreißen lassen.

Schmerzen im rechten Arm: Andrea Iannone gibt vorzeitig auf

Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) fuhr wenige Runden vor Rennende in die Boxengasse. Der italienische WSBK-Rookie erlebte in Donington ein sehr enttäuschendes Wochenende.

Iannone musste von P19 ins Rennen starten und hatte sich zwischenzeitlich in Richtung Top 10 vorgekämpft. In der Box schüttelte Iannone seinen rechten Arm und machte ein schmerzverzerrtes Gesicht.

Seitenhieb in Richtung Ducati: Toprak Razgatlioglu sorgt für Lacher

Im finalen Renndrittel gab es im vorderen Feld keine Überraschungen. Toprak Razgatlioglu cruiste zu einem weiteren Sieg und stellte damit das zweite Triple in Folge sicher. Mehr als acht Sekunden hatte Razgatlioglu dem Rest des Feldes abgenommen.

Nach dem Sieg im Sonntags-Rennen lieferte Razgatlioglu einen Seitenhieb in Richtung Ducati. Denn nach dem Erfolg am Vortag wurde die Legalität der BMW M1000RR in Frage gestellt. Konkreter ging es um die Sitzeinheit des BMW-Superbikes.

In der Auslaufrunde inszenierte Razgatlioglu mit seinen Freunden eine technische Inspektion, bei der die BMW genauer inspiziert wurde. Bereits am Samstag feierte Razgatlioglu seinen Sieg mit einer vorbereiteten Szene, bei der er von zwei als Polizisten verkleideten Freunden einen Strafzettel erhielt.

Ducati und Kawasaki erneut auf dem Podium vertreten

Nicolo Bulega brachte Platz zwei ins Ziel und stellte damit das Maximum sicher. Alex Lowes fuhr mit seiner Kawasaki erneut aufs Podium und rundete ein erfolgreiches Wochenende mit einem weiteren Top-3-Ergebnis ab.

Scott Redding bestätigte die starke Form vom Samstag, hatte dieses Mal aber mehr Glück. Der Brite brachte Platz vier ins Ziel, nachdem er am Samstag mit einer defekten Kupplung ausrollte und unbelohnt blieb.

Alvaro Bautista verlor in der Meisterschaft viele Punkte auf Toprak Razgatlioglu Foto: Motorsport Images

Weltmeister Alvaro Bautista musste sich mit Platz fünf zufriedengeben. Ein weitere Rückschlag beim Kampf um den Titel. Ducati-Markenkollege Danilo Petrucci komplettierte die Top 6 im zweiten Rennen.

Enttäuschend Keine Yamaha in den Top 6

Die Yamaha-Werkspiloten duellierten sich um Platz sieben. Andrea Locatelli setzte sich knapp gegen Jonathan Rea durch. Auf der neunten Position folgte eine weitere Yamaha: Dominique Aegerter kam mit 18,9 Sekunden Rückstand ins Ziel. Axel Bassani (Kawasaki) rundete die Top 10 ab.

Remy Gardner (GRT-Yamaha) blieb als Elfter hinter den Erwartungen zurück. Und auch Michael van der Mark (BMW) enttäuschte. Der Niederländer beendete das zweiten Hauptrennen mit 26,1 Sekunden Rückstand auf der zwölften Position.

Die finalen Punkte gingen an Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), Iker Lecuona (Honda) und Xavi Vierge (Honda). Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) kam mit 48,9 Sekunden Rückstand auf der 20. Position ins Ziel.

Die laufende WSBK-Saison wird am kommenden Wochenende im tschechischen Most fortgesetzt.