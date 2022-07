WSBK Donington: Razgatlioglu gewinnt Superpole-Rennen, BMW auf Platz drei!

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Donington den Sieg im Superpole-Rennen gesichert. Vom Start weg führte der Superbike-Weltmeister das Rennen an und fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen. Jonathan Rea (Kawasaki) kam als Zweiter ins Ziel. Scott Redding bescherte BMW das erste Top-3-Ergebnis der WSBK-Saison 2022.

Jonathan Rea startete von der Pole ins Sprintrennen. Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes und Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu komplettierten die erste Startreihe. Die Bedingungen waren wie am Samstag sommerlich. Die Fahrer in der ersten Reihe setzten den extraweichen SCQ-Reifen ein, Alvaro Bautista fuhr wie in Lauf eins mit dem SCX-Reifen.

Beim Start setzte sich erneut Toprak Razgatlioglu durch. Scott Redding stürmte aus der zweiten Reihe auf die dritte Position und reihte sich hinter Jonathan Rea ein. Alex Lowes fuhr vor Alvaro Bautista auf Position vier.

Wenig Spannung an der Spitze, harte Zweikämpfe um Platz drei

An der Spitze konnten sich Razgatlioglu und Rea absetzen. Redding kämpfte hart, um die dritte Position zu halten. Von hinten drückten Lowes und Bautista. Rea lag nach drei Runden nicht mehr in Schlagdistanz zu Razgatlioglu. Mit einer 1:26.767er-Runde baute Razgatlioglu seinen Vorsprung weiter aus.

Zur Rennhalbzeit führte Razgatlioglu das Rennen mit 1,3 Sekunden Vorsprung an. Rea fuhr einsam auf Position zwei. Dahinter wurde hart um Platz drei gekämpft. Redding behauptete sich weiter auf der dritten Position. Lowes fand keinen Weg vorbei. Bautista hatte den Anschluss etwas verloren.

Drei Runden vor Rennende setzte sich Lowes neben Redding, doch der BMW-Pilot konterte und erkämpfte sich die dritte Position zurück. Bautista beobachte das Duell der beiden Briten von Position fünf aus und konnte nicht eingreifen.

Toprak Razgatlioglu fährt in einer eigenen Liga

An der Spitze waren die Positionen bezogen. Razgatlioglu fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen und machte in der Meisterschaft weitere Punkte gut. "Ich bin sehr happy, denn das Motorrad fühlt sich unglaublich gut an", kommentiert der Titelverteidiger.

Das finale Rennen kann Razgatlioglu von der Pole in Angriff nehmen. "Wir haben noch ein Rennen. Ich muss noch einmal gewinnen. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft hatte ich den Traum, an einem Rennwochenende drei Siege zu feiern. Jetzt bin ich nah dran", ist sich Razgatlioglu der großen Chance bewusst.

Wichtiger zweiter Platz für Jonathan Rea

Rea kam wie in Lauf eins als Zweiter ins Ziel. "Ich danke meinem Team. Gestern hatte ich bei der Abstimmung einen Fehler gemacht. Wir fuhren mit einem deutlich längeren Radstand als bei den zurückliegenden Rennen. Wir kehrten zur bewährten Abstimmung zurück und machten in letzter Minute eine Änderung an der Front. Das reichte, um in der Hitze näher dran zu sein", kommentiert Rea.

Jonathan Rea könnte am Nachmittag die WM-Führung übernehmen Foto: Kawasaki

"Ich verwendete zum ersten Mal den SCQ-Reifen und war etwas nervös, ob er das Rennen übersteht. In den ersten Runden dachte ich mir, dass Toprak entweder extrem clever oder extrem dumm ist. Doch es funktionierte. Er war also clever", stellt Rea fest. "Sein Rhythmus war sehr hoch. Ich schonte den Reifen zu beginn und hatte das Gefühl, dass wir schnell genug waren."

Erstes Top-3-Ergebnis für BMW in der WSBK-Saison 2022

Scott Redding rettete den dritten Platz und konnte sich in der letzten Runde etwas von Alex Lowes freifahren. "Das war ein hartes Rennen", bemerkt der Brite. "Ich erwischte einen guten Start. Daran haben wir hart gearbeitet. Gestern machte ich beim Start einen Fehler, doch heute haben wir es gut hinbekommen. Der gute Start machte es einfacher."

"Ich dachte, dass ich schneller fahren kann, doch sie kontrollierten das Tempo, um den Reifen zu schonen. In den letzten Runden wollte ich keinen Fehler machen, weil Alex und Alvaro direkt hinter mir waren. Ich wollte nicht wie am Samstag den dritten Platz an Alex verlieren. Doch ich habe es geschafft. Ich danke dem Team für das Vertrauen. Langsam kommen wir der Sache näher", freut sich Redding über den Aufschwung bei BMW.

Alvaro Bautista überrascht Alex Lowes in der letzten Runde

Alvaro Bautista nutzte in der letzten Runde die Chance und bremste sich in der Schikane an Alex Lowes vorbei. Mit Platz vier betrieb der WM-Leader Schadensbegrenzung. Lowes kam als Fünfter ins Ziel.

Alvaro Bautista holte sich in der letzten Runde noch Platz vier Foto: Motorsport Images

Michael Rinaldi (Ducati), Iker Lecuona (Honda), Andrea Locatelli (Yamaha) und Loris Baz (Bonovo-BMW) kamen auf den Positionen sechs bis neun ins Ziel und kassierten somit Punkte. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) ging als Zehnter leer aus.

Und auch Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) konnte keine Punkte einfahren. Der Deutsche beendete das Sprintrennen mit 12,6 Sekunden Rückstand auf Position elf.

Wildcard-Starter Tarran Mackenzie (Yamaha) kam im Sprintrennen zu Sturz, nachdem er Honda-Werkspilot Xavi Vierge ins Heck gefahren war. Vierge musste die Strecke verlassen und kam auf Position 15 ins Ziel.

Das zweite Hauptrennen in Donington wird um 15:00 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Yamaha.