WSBK Donington (Sprint): Razgatlioglu-Sieg, Rea feiert erstes Yamaha-Podium!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Donington den Sieg im Superpole-Rennen gesichert. Damit setzte Razgatlioglu ein bisher perfektes Wochenende fort, denn bereits am Samstag fuhr der BMW-Pilot in seiner eigenen Welt. Komplettiert wurde das Podium im Sprint von Nicolo Bulega (Ducati) und Jonathan Rea (Yamaha).

Toprak Razgatlioglu startete von der Pole ins Superpole-Rennen. Komplettiert wurde die erste Startreihe von Nicolo Bulega und Scott Redding (Bonovo-BMW). Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) stand nur in Reihe vier und hatte eine große Herausforderung vor sich, denn der Sprint in Donington ist auf Grund des nur 4,0 Kilometer langen Streckenlayouts einer der kürzesten.

Bei der Reifenwahl waren sich die 22 WSBK-Piloten nicht einig. Polesetter Toprak Razgatlioglu setzte auf die härtere Mischung (SC0). Nicolo Bulega, Scott Redding, Alex Lowes (Kawasaki), Alvaro Bautista verwendeten die weiche Mischung (SCX).

Ducati-Führung nach dem Start ins Sprintrennen

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Nicolo Bulega für sich. Toprak Razgatlioglu reihte sich auf der zweiten Position ein. Jonathan Rea stürmte auf die dritte Position. Alvaro Bautista konnte in der Startphase keine Positionen gutmachen. Scott Redding war der große Verlierer des Starts. Der Brite wurde auf die siebte Position durchgereicht.

Axel Bassani (Kawasaki) schied bereits in der zweiten Runde aus. In Kurve 4 kam der Italiener zu Sturz. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) erlebte in der zweiten Runde ebenfalls eine kleine Schrecksekunde und musste in der Schikane den Notausgang wählen. Dadurch rutschte der Schweizer as den Top 10.

Nicolo Bulega behauptete sich bis zur dritten Runde an der Spitze. In der Haarnadel bremste sich Toprak Razgatlioglu vorbei und setzte sich sofort von Bulega ab. Jonathan Rea hatte bereits den Anschluss an das Führungsduo verloren und fuhr einsam auf der dritten Position. Dahinter führte Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) eine große Verfolgergruppe an.

Große Aufholjagd: Weltmeister Alvaro Bautista riskiert viel

In der Gruppe wurde hart gekämpft. Alvaro Bautista duellierte sich hart mit Alex Lowes. Scott Redding setzte sich in Runde sechs auf die vierte Position und führte die Gruppe an. Hinter Sam Lowes duellierten sich Alex Lowes und Alvaro Bautista.

In Runde sieben verlor Sam Lowes einige Positionen. Zuerst drückte sich Bruder Alex Lowes vorbei, wenige Kurven später ging auch Alvaro Bautista mit einem entschlossenen Manöver vorbei. Und auch Andrea Locatelli ging am WSBK-Rookie vorbei.

BMW an der Spitze: Ungefährdeter Sieg von Toprak Razgatlioglu

An der Spitze waren die Positionen bezogen. Toprak Razgatlioglu kam mit fünf Sekunden Vorsprung ins Ziel. Nicolo Bulega stellte Platz zwei sicher. Jonathan Rea feierte sein erstes Yamaha-Podium mit einem Wheelie.

Scott Redding und Alex Lowes lieferten sich in der Schlussphase ein hartes Duell um Platz vier. Redding setzte sich knapp gegen Lowes durch und feierte sein bestes Saisonergebnis. Alvaro Bautista kam knapp hinter Redding und Lowes als Sechster ins Ziel.

Platz sieben ging an Andrea Locatelli. Die finalen Punkte holten sich Sam Lowes und Danilo Petrucci (Barni-Ducati). Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) scheiterte knapp an den Punkten und muss am Sonntagnachmittag erneut von P19 starten.

Keine Punkte für die deutschsprachigen Fahrer

Dominique Aegerter und Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) gingen ebenfalls leer aus. Aegerter kam als Elfter ins Ziel und hatte 12,8 Sekunden Rückstand. Öttl beendete den Sprint auf der 20. Position und hatte 20,9 Sekunden Rückstand.

Um 15:00 Uhr (MESZ) folgt bei der Superbike-WM in Donington das zweite Hauptrennen.