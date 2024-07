WSBK Donington (Superpole): BMW und Ducati in Reihe eins, Bautista auf P11!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Donington (Großbritannien) die Bestzeit in der Superpole-Session gesichert. Razgatlioglu pulverisierte den bestehenden Rundenrekord und setzte sich souverän an die Spitze.

Komplettiert wird die erste Startreihe durch Nicolo Bulega (Ducati) und Scott Redding (Bonovo-BMW). Weniger erfolgreich verlief das Qualifying für Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati). Der Spanier verletzte die Tracklimits. Seine schnellste Runde wurde gestrichen.

Vor der Superpole war die FT3-Bestzeit von Remy Gardner (GRT-Yamaha) die schnellste Rundenzeit des Wochenendes. Am Samstagmorgen umrundete der Australier den Kurs in 1:25.823 Minuten.

Toprak Razgatlioglu für seine Gegner außer Reichweite

Bereits beim ersten Versuch in der Superpole schockte Razgatlioglu die Konkurrenz und brach die Marke von 1:25 Minuten. Der BMW-Pilot umrundete den Kurs in 1:24.892 Minuten und fuhr damit in einer eigenen Welt. Kein anderer Fahrer sollte in der Superpole eine 1:24er-Zeit fahren.

Der Rest des Feldes war nach dem ersten Stint mehr als sieben Zehntelsekunden langsamer. Alex Lowes (Kawasaki) wurde auf Platz zwei geführt, Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) behauptete sich auf der dritten Position. Weltmeister Alvaro Bautista befand sich nur auf Kurs zur dritten Startreihe und musste sich beim zweiten Versuch steigern.

Gutes Teamwork bei BMW: Toprak Razgatlioglu zieht seine Markenkollegen

Beim zweiten und finalen Stint gingen die vier BMW-Piloten geschlossen auf Zeitenjagd. Razgatlioglu führte den BMW-Zug an und zog seine Markenkollegen Michael van der Mark, Scott Redding und Garrett Gerloff.

Alvaro Bautista schob sich auf die provisorische zweite Position, doch die Runde des Spaniers wurde gestrichen, weil er die Schikane geschnitten hatte. Der Titelverteidiger konnte sich somit nicht verbessern und wurde weiter durchgereicht. Er landete schlussendlich nur auf P11 und steht somit nur in der vierten Reihe.

Vorjahressieger Alvaro Bautista steht nur in der vierten Startreihe Foto: Ducati

Razgatlioglu unterbot seine eigene Bestzeit noch einmal und notierte eine 1:24.629er-Runde. Damit stellte der WM-Leader souverän die Pole sicher. Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega konnte sich stark verbessern und übernahm die zweite Position. Auf die Bestzeit verlor der Italiener allerdings mehr als eine halbe Sekunde.

Gelbe Flaggen und Tracklimits: Viele gestrichene Runden in der Superpole

Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) sorgte mit einem Sturz in Kurve 8 für gelbe Flaggen. Einige Runden wurden gestrichen. Aber auch die Tracklimits führten zu Rundenstreichungen. Trotz Sturz behauptete sich Sam Lowes auf der vierten Position und führt die zweite Startreihe an.

Dominique Aegerter wurde beim zweiten Versuch etwas durchgereicht, stellte mit P5 aber ein sehr gutes Ergebnis sicher. Der Schweizer war der beste Yamaha-Pilot und steht in der Mitte der zweiten Startreihe. Komplettiert wird die Reihe von BMW-Werkspilot Michael van der Mark, der etwa eine Sekunde langsamer fuhr als sein Teamkollege an der Spitze.

Stark: Dominique Aegerter auf Startplatz fünf! Foto: Motorsport Images

Andrea Locatelli (Yamaha) führt als Siebter die dritte Reihe an. Direkt dahinter folgt Yamaha-Teamkollege Jonathan Rea, der nur 0,008 Sekunden langsamer war als Locatelli. Alex Lowes komplettiert die dritte Reihe.

Danilo Petrucci und Andrea Iannone erschweren sich die Ausgangslage

Remy Gardner beendete die Superpole auf P10 und teilt sich die vierte Reihe mit Alvaro Bautista und Garrett Gerloff. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) verschaffte sich als 13. keine einfach Ausgangssituation. Die schnellste Runde des Italieners wurde gestrichen.

Runde gestrichen: Danilo Petrucci rutschte auf P13 ab Foto: Motorsport Images

Xavi Vierge (Honda) war als 14. der schnellste HRC-Pilot. Teamkollege Iker Lecuona landete nur auf P18. Ebenfalls enttäuschend verlief die Superpole für Andrea Iannone (GoEleven-Ducati). Der Italiener wurde in der Superpole auf P19 geführt. Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) beendete die Session auf der 21. Position.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Donington wird am Samstag um 15:00 Uhr (MESZ) gestartet.