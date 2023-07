WSBK Donington Superpole: Jonathan Rea auf Pole, Alvaro Bautista crasht!

Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea hat sich bei der Superbike-WM in Donington die Bestzeit in der Superpole-Session gesichert. In der Session gab es eine Reihe von Stürzen, die für gelbe Flaggen sorgten. Das prominenteste Sturzopfer war WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati), der beim finalen Versuch zu Sturz kam.

Vor der Superpole war Jonathan Reas FT1-Bestzeit (1:27.627 Minuten) die beste Rundenzeit des Wochenendes. Jonathan Rea, Alvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu lagen nach den drei Trainings innerhalb von 0,012 Sekunden.

Im Vergleich zum FT3 am Morgen waren die Bedingungen deutlich besser. Der Asphalt war komplett trocken. Bereits beim ersten Versuch wurden von den Top-6-Fahrern mittlere und hohe 1:26er-Zeiten gefahren.

Alex Lowes nach dem ersten Schlagabtausch auf P1

Kawasaki-Pilot Alex Lowes führte die Wertung nach dem ersten Schlagabtausch mit einer 1:26.684er-Runde an. Andrea Locatelli fuhr mit Hilfe von Yamaha-Teamkollege Toprak Razgatlioglu ebenfalls eine starke Runde und lag nur 0,009 Sekunden zurück. BMW-Pilot Tom Sykes hatte lediglich 0,096 Sekunden Rückstand und wurde auf Platz vier geführt, direkt hinter Weltmeister Alvaro Bautista.

Beim zweiten Versuch schob sich Toprak Razgatlioglu zwischenzeitlich an die Spitze. Die Uhr blieb bei 1:26.410 Minuten stehen. Fünf Minuten vor dem Ende sorgte Michael Rinaldi durch einen Sturz in der Zielkurve für gelbe Flaggen.

Tom Sykes befand sich auf Bestzeitkurs, musste im finalen Sektor aber Tempo rausnehmen. Sykes kam dennoch nah an die Razgatlioglu-Zeit heran, die Runde wurde aber gestrichen.

Bestzeit für Kawasaki, Drama im Lager von Ducati

Jonathan Rea übernahm drei Minuten vor dem Ende die Spitze mit einer 1:26.041er-Runde. In der Zielkurve wurden erneut gelbe Flaggen geschwenkt, weil Ducati-Pilot Axel Bassani gestürzt war.

Wenig später landete die Ducati mit der Nummer 1 im Kies. Alvaro Bautista kam in Kurve 8 von der Linie ab und stürzte im Kiesbett. Dabei blieb der Spanier unverletzt. Er brachte seine lädierte Ducati aus eigener Kraft zurück.

Die Pole von Jonathan Rea wurde nicht gefährdet, weil Toprak Razgatlioglu beim finalen Versuch auf andere Fahrer auflief und aus den Top 3 rutschte. Alvaro Bautista fuhr mit einem Elektroscooter ins Parc Ferme und sorgte damit für Gelächter. Barni-Ducati-Pilot Danilo Petrucci komplettierte die Top 3 und sicherte sich einen Startplatz in Reihe eins.

Toprak Razgatlioglu nur in der zweiten Startreihe

Toprak Razgatlioglu konnte sich nicht weiter verbessern und führt als Vierter die zweite Startreihe an. Diese wird durch Alex Lowes und Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) komplettiert. Andrea Locatelli, Tom Sykes und Michael Rinaldi stehen in Reihe drei.

Toprak Razgatlioglu wurde durch andere Fahrer aufgehalten Foto: Yamaha

Iker Lecuona war als 13. bester Honda-Pilot. Teamkollege Xavi Vierge kam nicht über P17 hinaus. Enttäuschend verlief die Superpole auch für Axel Bassani, der nur 14. wurde.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Donington wird um 15:00 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.