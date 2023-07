WSBK Donington (Superpole-Rennen): Razgatlioglu beendet Bautista-Serie

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Donington das Superpole-Rennen gewonnen. Durch den Sieg des Ex-Champions ging die Siegesserie von Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista zu Ende. Jonathan Rea (Kawasaki) führte das Sprintrennen lange an, musste sich in den letzten Runden aber knapp geschlagen geben.

Jonathan Rea ging von der Pole ins Rennen. Komplettiert wurde die erste Startreihe durch Alvaro Bautista und Danilo Petrucci (Barni-Ducati). Toprak Razgatlioglu stand auf Startplatz vier.

Bautista bog als Führender in die erste Kurve, doch Rea schob sich direkt danach vorbei. Und auch Razgatlioglu schlüpfte in der ersten Runde durch und übernahm die zweite Position.

BMW-Pilot Loris Baz war das erste Sturzopfer des Rennens. In der Zielkurve kam der Franzose zu Sturz, konnte das Rennen aber fortsetzen. Er beendete das Rennen auf P23.

Michael Rinaldi fährt ins Kiesbett und wird durchgereicht

Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi leistete sich erneut einen Fehler. Der Italiener landete in der Melbourne Hairpin im Kies und nahm die Verfolgung des Feldes von P23 auf. Punkte waren für Rinaldi nach dem Ausritt aber außer Reichweite. Rinaldis Aufholjagd sollte auf P17 enden.

An der Spitze führte Rea weiterhin vor Razgatlioglu. Bautista fuhr mit etwas Abstand auf der dritten Position. Zu Beginn des Rennens ließ sich Bautista etwas Zeit, während Rea und Razgatlioglu von Beginn an attackierten. Die Rundenzeiten an der Spitze waren nur minimal langsamer als in der Superpole mit dem Qualifying-Reifen.

Aus einem Zweikampf wird ein Dreikampf

Nach fünf Runden lagen Rea und Razgatlioglu in Schlagdistanz. Bautista fuhr auf Position drei. Dahinter führte Alex Lowes mit seiner Kawasaki eine drei Fahrer starke Verfolgergruppe an, in der auch Yamaha-Pilot Andrea Locatelli und Danilo Petrucci fuhren.

Alvaro Bautista fuhr einen neuen Rundenrekord Foto: Motorsport Images

In Runde sechs zog Alvaro Bautista das Tempo an und fuhr die erste 1:25er-Runde mit einem Superbike in Donington. Die Lücke zum Führungsduo wurde kleiner. Es spitzte sich ein Dreikampf um den Sieg im Sprintrennen zu.

Jonathan Rea verliert in den finalen Runden zwei Positionen

Toprak Razgatlioglu erhielt eine Tracklimits-Warnung. Aber auch Jonathan Rea war am absoluten Limit. Der Rekord-Champion rutschte von der Raste ab, behauptete aber vorerst die Führung. In der vorletzten Runde bremste sich Razgatlioglu in der Hairpin vorbei und bog als Führender in die letzte Runde.

Auf der Geraden zog Bautista dank dem Topspeed-Vorteil seiner Ducati an Rea vorbei. Razgatlioglu behauptete sich an der Spitze und gewann das Sprintrennen vor Bautista und Rea. Die Top 3 wurden durch 0,537 Sekunden voneinander getrennt.

Platz vier ging an Andrea Locatelli. Danilo Petrucci war als Fünfter bester Independent-Pilot. Alex Lowes kam auf P6 ins Ziel. Garrett Gerloff war als Siebter bester BMW-Pilot. Axel Bassani kam als Achter ins Ziel und Scott Redding erhielt den finalen Punkt.

Keine Punkte für die deutschsprachigen Fahrer

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) ging als Zehnter leer aus. Und auch Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) verpasste als Elfter die Punkteränge. Tom Sykes (BMW) befand sich lange Zeit auf Kurs zu einem guten Ergebnis, kam aber im finalen Teil des Rennens zu Sturz und wurde auf P18 gewertet.

Das zweite Hauptrennen der Superbike-WM in Donington wird um 17:00 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von WorldSBK.com.