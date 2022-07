WSBK Donington: Toprak Razgatlioglu gewinnt Lauf 1, Alvaro Bautista stürzt!

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Donington den Sieg im ersten Rennen gesichert. Der Titelverteidiger profitierte von den Zweikämpfen hinter ihm und fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen. Jonathan Rea kam als Zweiter ins Ziel. Der Kawasaki-Pilot duellierte sich lange mit WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati), der zu Sturz kam und somit viele Punkte verlor. Das Podium wurde durch Alex Lowes (Kawasaki) komplettiert.

Jonathan Rea ging von der Pole ins erste Rennen. Der Kawasaki-Pilot hatte sich in der Superpole mit einem neuen Rundenrekord Startplatz eins gesichert und ging als Favorit ins erste Rennen. Teamkollege Alex Lowes und Weltmeister Toprak Razgatlioglu komplettierten die erste Startreihe. Alle 26 Fahrer wählten den SCX-Hinterreifen.

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Toprak Razgatlioglu für sich. Der Türke führte das Feld durch die ersten Kurven. Dahinter folgten die beiden Werks-Kawasakis von Jonathan Rea und Alex Lowes. Alvaro Bautista schob sich auf die vierte Position. Scott Redding verlor einige Positionen und lag nach dem Start nur auf Position sieben.

Harte Zweikämpfe ab der ersten Rennrunde

In der Schikane kam es zu einer Schrecksekunde, als Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea um die Führung kämpften. Alvaro Bautista nutzte das Chaos und übernahm die zweite Position. Toprak Razgatlioglu behauptete sich an der Spitze.

Lange konnte Alvaro Bautista die zweite Position nicht behaupten, denn Alex Lowes zog in Runde zwei vorbei. An der Spitze konnte Toprak Razgatlioglu eine kleine Lücke herausfahren, weil hart um die Positionen gekämpft wurde.

Alex Lowes verlor die zweite Position erneut an Alvaro Bautista, der den Topspeed seiner Ducati nutzte, um vorbeizuziehen. Wenig später bremste sich auch noch Jonathan Rea an Alex Lowes vorbei, der nur noch Vierter war. Jonathan Rea startete die Jagd auf Alvaro Bautista.

Jonathan Rea beißt sich lange an Alvaro Bautista die Zähne aus

Jonathan Rea war der schnellste Fahrer im Feld. Ausgangs der Schikane wirkte der Brite ungeduldig und konnte in letzter Sekunde einen Highsider abfangen. An der Spitze hatte Toprak Razgatlioglu nach fünf Runden bereits 1,6 Sekunden Vorsprung herausgefahren. Hinter Alvaro Bautista und Jonathan Rea bildete sich eine Verfolgergruppe, in der Scott Redding die Führung übernahm. Alex Lowes wurde bis auf die fünfte Position durchgereicht.

Jonathan Rea startete zwei aggressive Manöver, um an Alvaro Bautista vorbeizuziehen. Durch die Positionskämpfe setzte sich Toprak Razgatlioglu immer weiter ab und kontrollierte das Rennen ohne Gegenwehr. Jonathan Rea setzte sich schlussendlich nach acht Runden gegen Alvaro Bautista durch. Zu diesem Zeitpunkt lag Toprak Razgatlioglu bereits 2,8 Sekunden in Führung.

Nachdem Jonathan Rea an Alvaro Bautista vorbei war, konnte er sich nicht absetzen. Alvaro Bautista setzte den Rekord-Weltmeister weiter unter Druck. Zur Renn-Halbzeit setzte sich Bautista noch einmal vor Rea, doch der Brite konterte. Das Duell der beiden WM-Rivalen war aber noch nicht entschieden.

Zehn Runden vor Rennende verbremste sich Rea in der letzten Kurve und öffnete damit die Tür für Bautista. Der Spanier nahm die Einladung an und übernahm erneut die zweite Position. An der Spitze drehte Toprak Razgatlioglu bereits mit knapp fünf Sekunden Vorsprung seine Runden.

Alvaro Bautista mit erstem groben Fehler der laufenden Saison

Neun Runden vor Rennende leistete sich Alvaro Bautista den ersten Fehler der laufenden Saison. In der letzten Kurve stürzte der Ducati-Pilot über das Vorderrad. Dadurch rückte Jonathan Rea wieder auf die zweite Position vor. Alvaro Bautista konnte seine Ducati wieder starten, lag aber bereits außerhalb der Punkte. Der WM-Führende kehrte an die Box zurück.

An der Spitze waren die Positionen bezogen. Toprak Razgatlioglu fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen. Mit einem Stoppie überquerte der Türke die Ziellinie. Jonathan Rea fuhr einsam auf der zweiten Position und kassierte 20 wichtige Punkte. Der WM-Rückstand reduzierte sich von 36 auf 16 Zähler.

BMW scheitert nur knapp am ersten Podium der Saison

Scott Redding rückte durch den Sturz von Alvaro Bautista auf die dritte Position vor und befand sich auf Kurs zum ersten Podium mit BMW. Doch Alex Lowes gab sich noch nicht geschlagen und setzte Redding in der Schlussphase unter Druck. Die beiden Briten kämpften in den finalen Runden hart um Platz drei. Lowes setzte sich schlussendlich durch und stieg beim Heimrennen aufs Podium.

Mit Platz vier bestätigte BMW-Pilot Scott Redding den Aufwärtstrend. In Donington kam an den BMWs von Redding und Loris Baz erstmals die neue Kalex-Schwinge zum Einsatz, die das Fahrverhalten deutlich verbessern soll. Baz beendete das Rennen auf der neunten Position. Die restlichen BMWs kamen nicht in die Punkte.

Philipp Öttl scheitert knapp an den Top 10

Axel Bassani war als Fünfter bester Ducati-Pilot. Der Motocorsa-Pilot setzte sich gegen Werks-Pilot Michael Rinaldi durch, der Sechster wurde. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha), Iker Lecuona (Honda), Loris Baz (Bonovo-BMW) und Andrea Locatelli (Yamaha) komplettierten die Top 10.

Phillip Öttl (GoEleven-Ducati) wurde mit 31,5 Sekunden Rückstand als Elfter gewertet. Die finalen Punkte gingen an Lucas Mahias (Puccetti-Kawasaki), Xavi Vierge (Honda), Tarran Mackenzie (Yamaha) und Leon Haslam (Pedercini-Kawasaki).

Am Sonntag folgen das Superpole-Rennen und das zweite Hauptrennen (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Yamaha.