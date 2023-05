WSBK-Drehzahlen: Ducati wird ab sofort eingebremst, Kawasaki bekommt Bonus

Unmittelbar vor dem vierten WSBK-Event der laufenden Saison haben die Verantwortlichen der Superbike-WM bekanntgegeben, dass Ducati die Maximaldrehzahl der Panigale V4R reduzieren muss. Die maximale Drehzahl darf ab dem Wochenende in Barcelona nur noch 15.850 Umdrehungen pro Minute betragen.

Für Ducati ist das bereits die zweite Limitierung. In der WSBK-Saison 2019, der Debütsaison der damals brandneuen Panigale V4R, musste Ducati nach drei Events 250 Umdrehungen pro Minute opfern. Zu Saisonbeginn betrug die Maximaldrehzahl 16.350 Umdrehungen pro Minute. Ab dem vierten Event 2019 durfte die Ducati nur noch 16.100 Umdrehungen pro Minute erreichen.

Mit dieser Drehzahl fuhr Ducati bis zum zurückliegenden WSBK-Event in Assen. Weltmeister Alvaro Bautista bildete zusammen mit seiner Ducati bei den bisherigen Rennen der laufenden Saison eine schwer zu schlagende Kombination. Von den neun Rennen gewann Bautista acht, teilweise in dominanter Form.

Das hat die Verantwortlichen der Superbike-WM jetzt dazu veranlasst, eine Änderung der Balance of Performance vorzunehmen. Trotz der Limitierung ist die Ducati nach wie vor das Motorrad mit der höchsten Drehzahl. Gleichzeitig ist die Panigale V4R das einzige WSBK-Bike, das in der Superbike-WM eine niedrigere Drehzahl hat als in der Serie (16.500 Umdrehungen pro Minute).

Laut Insidern wird die Reduzierung der Drehzahl für Weltmeister Alvaro Bautista kaum spürbare Folgen haben. Beim WSBK-Event in Barcelona ist der Titelverteidiger der haushohe Favorit. Für seine Ducati-Markenkollegen dürfte die Limitierung deutlich größere Auswirkungen haben.

Aktuell führt Bautista die Meisterschaft mit 174 von 186 möglichen Punkten an. Damit hat der Spanier mehr als doppelt so viele Punkte wie der zweitbeste Ducati-Pilot (Axel Bassani, 77 Punkte).

Kawasaki ZX-10RR: Ab Barcelona mit maximal 14.850 U/min (+250 U/min) Foto: Motorsport Images

Kawasaki erhält ab Barcelona eine höhere Drehzahl. Die ZX-10RR darf ab sofort 14.850 Umdrehungen pro Minute erreichen. Für diesen Bonus setzt Kawasaki fünf Concession-Punkte ein.

Die maximalen Drehzahlen der WSBK-Bikes (Stand Barcelona 2023):

Ducati Panigale V4R: 15.850 U/min

Honda CBR1000RR-R Fireblade: 15.600 U/min

BMW M1000RR: 15.500 U/min

Yamaha R1: 14.950 U/min

Kawasaki ZX-10RR: 14.850 U/min

Mit Bildmaterial von Ducati.