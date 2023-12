WSBK-Duell 2023: Bautista bewundert die Hartnäckigkeit von Razgatlioglu

Die Erleichterung bei Alvaro Bautista (Ducati) war groß, als er am 28. Oktober 2023 die Titelverteidigung in der Superbike-WM sicherstellte. Obwohl Bautista die WSBK-Saison 2023 mit 27 Laufsiegen klar dominierte, konnte er den Titel erst beim Saisonfinale sicherstellen. Der alte und neue Champion bewundert die Hartnäckigkeit von Herausforderer Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Bautista lieferte sich mit Razgatlioglu vor allem nach der Sommerpause einige epische Duelle. "Der Kampf mit Toprak war schwierig. Toprak war vor allem in der zweiten Saisonhälfte richtig stark. Er machte keine Fehler", lobt Bautista seinen Rivalen gegenüber WorldSBK.com.

"Ich stellte bei der Anzahl der Siege einen neuen Rekord auf, doch trotz der vielen Siege konnte er seine WM-Chance bis zum finalen Event offen halten. Das zeigt, dass seine Leistung unglaublich gut war", staunt Bautista.

Epische Duelle zwischen Bautista und Razgatlioglu begeistern die WSBK-Fans

In Most, Portimao und Jerez sahen die WSBK-Fans epische Duelle um die Siege. Bautista riskierte viel, obwohl er in der Meisterschaft klar vorn lag. Der alte und neue Champion begründet, warum er sich trotz des Vorsprungs nicht zurücklehnte: "Wenn man gegen ihn um eine Meisterschaft kämpft, dann kann man sich nicht mit zweiten Plätzen zufriedengeben."

"Er ist immer da. Deshalb musste ich die komplette Saison über attackieren. Ich musste ständig mein Bestes geben und durfte mich nicht entspannen", erklärt Bautista. "Es wäre einfach für mich gewesen, als Zweiter ins Ziel zu kommen und nicht zu viel zu riskieren. Doch das ist nicht meine Herangehensweise."

Beeindruckend: Alvaro Bautista gewann 27 der 36 Rennen Foto: Motorsport Images

"Ich bin sehr stolz, wie ich die Situation gemeistert habe", bemerkt der Ducati-Werkspilot, der sich im vergangenen Winter dazu entschied, die WSBK-Saison 2023 mit der Nummer des Champions in Angriff zu nehmen.

Viel Risiko ab dem ersten Rennen der WSBK-Saison 2023

"Es ist schwierig, einen Titel zu gewinnen. Doch es ist noch schwieriger, ihn zu verteidigen. Ich entschied mich für die Startnummer 1, weil ich mich stark genug fühlte, den Titel mit der Nummer 1 zu verteidigen. Es ist immer richtig schön, wenn man seinen Titel verteidigen kann und dabei die Nummer 1 trägt. Ich freue mich sehr, ein Teil der Geschichte zu sein", erklärt Bautista.

Im Winter 2022/23 machte Ducati einige spürbare Fortschritte bei der Panigale V4R. Bautista ging als klarer Favorit in die neue Saison. Siege auf Phillip Island waren praktisch nur Formsache, doch dann brachte ein Regenschauer alles durcheinander.

Alvaro Bautista erlebte auf dem Weg zum ersten Sieg einige Schrecksekunden Foto: Ducati

"Das erste Rennen in Australien war für mich das wichtigste Rennen. Vor dem Rennen setzte Regen ein. Viele dachten sich, dass ich in Australien im Trockenen schnell bin und gewinne. Doch im Regen sahen viele eine Chance, um mich zu besiegen", erinnert sich Bautista.

"Es war mir sehr wichtig, dieses Rennen zu gewinnen. Es war ein deutliches Signal", kommentiert er den Sieg beim Saisonauftakt. "Ich konnte zeigen, dass die Bedingungen egal sind. Ich stellte klar, dass ich hier bin, um zu gewinnen."

Unfassbare Siegesserie: Alvaro Bautista gewinnt 15 von 16 Rennen

Es folgten Seriensiege, Bautista zog im Gesamtklassement davon. "Wir gewannen 15 der ersten 16 Rennen. Das war wirklich beeindruckend. Ich konnte es selbst nicht glauben", staunt der Spanier. "Es war richtig toll, so viele Rennen zu gewinnen. Doch wenn man ständig gewinnt, dann kann sich ein Gefühl der Entspannung breit machen."

Alvaro Bautista bildete mit seiner Ducati Panigale V4R eine magische Kombination Foto: Ducati

Den ersten großen Rückschlag musste Bautista beim Ducati-Heimspiel in Imola verkraften. Im zweiten Rennen stürzte er nach wenigen Kurven. Razgatlioglu machte mit einem Schlag 25 Punkte gut.

Fahrfehler beim Ducati-Heimspiel kostet viele Punkte

"In Imola habe ich viel gelernt. Die Anspannung war ziemlich groß. Es war viel zu heiß und die Bedingungen auf der Strecke spielten auch eine Rolle. Das war sicher der Grund für den Sturz. Ich kam auf den inneren Randstein und stürzte", blickt er zurück. "Es war mein Fehler, doch ich lernte daraus."

Alvaro Bautista ließ in Imola viele Punkte liegen Foto: Ducati

Bautista leistete sich in Aragon weitere Fehler. "Aragon war anders als Imola", vergleicht er. "Ich hatte zu viel Selbstvertrauen, denn ich hatte bereits einen Vorsprung zum Zweiten. Ich war zu entspannt. Beim zweiten Sturz versuchte ich, zwei Positionen innerhalb einer Kurve gutzumachen. Dieser Sturz war wenig überraschend."

Doch nach dem Missgeschick im ersten Aragon-Rennen startete Bautista erneut eine Siegesserie. Bei den finalen acht Rennen wurde er als Sieger gewertet, obwohl Razgatlioglu hart kämpfte. In Jerez feierte Bautista seinen dritten WM-Erfolg.

Alvaro Bautista gewann die finalen acht Rennen der WSBK-Saison 2023 Foto: Motorsport Images

Nach seinem 125er-Titel in der Saison 2006 und dem WSBK-Titel im Vorjahr konnte er erstmals in Europa einen Titel sicherstellen und mit seinen Angehörigen feiern. "Ein Traum wurde wahr, weil ich diesen Erfolg mit meiner Familie feiern konnte", freut sich der 39-Jährige.

Neue Voraussetzungen in der WSBK 2024: Folgt der dritte Titel?

In der kommenden Saison muss Bautista mit anderen Voraussetzungen antreten. Das neue Reglement schreibt vor, dass er einige Kilogramm Zusatzgewicht mitführen muss (das bereitet Bautista einige Probleme).

Seine bisher größten Rivalen haben die Teams gewechselt. Offen ist, wie konkurrenzfähig Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea mit ihren neuen Motorrädern sind (was Razgatlioglu nach dem ersten BMW-Test gesagt hat).

Der erste Test mit der 2024er-Konfiguration verlief ernüchternd Foto: Ducati

"Im kommenden Jahr wechseln viele Fahrer ihre Teams. Es ist ein unklar, was man von Jonathan auf der Yamaha und Toprak auf der BMW erwarten kann. Ich wünsche mir, dass ich das Fahren weiterhin so genießen kann", erklärt Bautista.

Nach einigen schwierigen Jahren in der MotoGP hat Bautista in der WSBK ein neues Kapitel gestartet. "Die Superbike-WM hat mir eine zweite Chance in meiner Karriere gegeben. Ich finde hier ein gutes Motorrad und ein gutes Team vor. Ich bin hier, um die bestmögliche Version von mir zu zeigen", freut sich der zweimalige WSBK-Champion.

Mit Bildmaterial von Yamaha.