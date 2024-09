WSBK-Ersatz für Dominique Aegerter in Magny-Cours steht fest

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Dominique Aegerter hat das GRT-Yamaha-Team einen Ersatz für das anstehende Rennwochenende der Superbike-WM in Magny-Cours bestimmt. Alessandro Delbianco wird die Mannschaft neben Stammpilot Remy Gardner beim achten Saisonevent verstärken.

Delbianco, der am Wochenende mit der Nummer 52 an den Start gehen wird, fährt derzeit in der italienischen Superbike-Meisterschaft und pilotiert dort ebenfalls eine Yamaha. Er ist derzeit Zweiter in der Meisterschaft und verpasste es nur knapp, den Titelkampf bis zum letzten Rennen in Mugello zu führen.

In der Superbike-Weltmeisterschaft ist der 27-Jährige kein Unbekannter. Er hat in dieser Klasse bereits 42 Rennen absolviert, allerdings nie auf der Yamaha R1.

"Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit, aber gleichzeitig möchte ich Dominique eine schnelle Genesung wünschen", sagt Delbianco vor seinem Einsatz in Magny-Cours. "Ich werde versuchen, dieses Wochenende so gut wie möglich zu genießen, denn ich weiß, dass es eine großartige Erfahrung sein wird."

"Ich möchte mich auch bei Filippo (Conti, Teamchef; Anm. d. R.) und Yamaha bedanken, dass sie an mich als Option für diese Runde gedacht haben. Ich kann es kaum erwarten, am Freitagmorgen zum ersten Freien Training auf die Strecke zu gehen."

Teamchef Conti erklärt: "Wir glauben, dass Alessandro eine große Bereicherung für unser Team sein wird. Sein Talent und seine Erfahrung auf der Yamaha R1 hat er bereits in der italienischen Meisterschaft bewiesen, wo er eine starke Saison fährt."

Stammfahrer Aegerter hatte sich bei einem Trainingsunfall in Österreich vergangene Woche verletzt. Der Schweizer zog sich mehrere Rippenbrüche und eine Schulterverletzung zu. Er wurde am Freitag erfolgreich operiert, um diese Verletzungen zu stabilisieren und ist inzwischen nach Hause zurückgekehrt.

Sein Zustand wird vor dem Rennen in Cremona, das vom 20. bis 22. September stattfinden wird, erneut untersucht werden, um zu beurteilen, ob er antreten kann.