WSBK Estoril FT2: Scott Redding vorn, Jonas Folger auf Position acht

Ducati-Werkspilot Scott Redding hat sich in Estoril auch die Bestzeit im FT2 geholt. Redding setzte sich beim Training am Nachmittag in der letzten Runde an die Spitze und verwies die Yamaha-Piloten Toprak Razgatlioglu und Loris Baz auf die Positionen. Jonas Folger präsentierte sich im FT2 erneut in guter Form und wurde Achter.

Ergebnisse: Superbike-WM in Estoril

Wie bereits im FT1 fanden die 23 Piloten auch am Nachmittag gute Bedingungen vor. Die Temperatur war auf 19°C angestiegen. Der Asphalt war im FT2 über 30°C warm.

Yamaha-Pilot Loris Baz startete mit viel Schwung in das zweite Training. Der Franzose fuhr nach sieben Minuten die schnellste Runde des bisherigen Wochenendes. Die Uhr blieb bei 1:37.084 Minuten stehen. Damit war Baz knapp eine Zehntelsekunde schneller als Ducati-Pilot Scott Redding im FT1.

Wenige Minuten später fand sich Baz im Kiesbett wieder. Der Ten-Kate-Pilot war in Kurve 1 gestürzt. Dabei wurde die Yamaha R1 des Franzosen leicht beschädigt. Auch Barni-Pilot Matteo Ferrari war im Kiesbett gelandet. 30 Minuten vor dem Ende des FT1 nahm die Ten-Kate-Crew die beschädigte R1 in Empfang und begann mit den Reparaturarbeiten. Nach wie vor war Baz der Spitzenreiter. Erst zehn Minuten vor dem Ende des FT2 kehrte Baz wieder auf die Strecke zurück.

GRT-Yamaha-Pilot Garrett Gerloff war das nächste Opfer der ersten Kurve. Der US-Amerikaner fabrizierte einen ähnlichen Sturz wie Loris Baz. Die Yamaha von Gerloff rutschte aber nicht bis ins Kiesbett. Dadurch konnte er aus eigener Kraft an die Box zurückkehren.

Jonas Folger steigert sich in der Schlussphase

Jonas Folger hatte Mühe, seine FT1-Zeit zu unterbieten. Nach der Halbzeit des FT2 war Folger einer von acht Fahrern, die im FT2 langsamer waren als im FT1. Der Deutsche lag auf Position 13 und hatte 1,501 Sekunden Rückstand auf Loris Baz' Zeit.

Nach dem ersten Stint verbrachte Folger viel Zeit in der Box. Offensichtlich wurden an der Yamaha R1 des IDM-Champions einige Änderungen vorgenommen. Eine Viertelstunde vor dem Ende des FT1 kehrte Folger zurück auf die Strecke und verbesserte sich bereits beim ersten fliegenden Umlauf.

Alvaro Bautista stürzte acht Minuten vor dem Ende des FT2 und beschädigte seine Honda Fireblade dabei schwer. Der Spanier war mit einer absoluten Sektor-Bestzeit in die Runde gestartet und landete in Kurve 7 im Kiesbett.

Ducati vor Yamaha und Kawasaki

In den finalen Minuten waren viele Fahrer mit persönlichen Sektor-Bestzeiten unterwegs. Nach wie vor lag Loris Baz mit seiner 1:37.084er-Runde vorn. Beim finalen Umlauf notierten eine Reihe von Fahrern absolute Sektor-Bestzeiten.

Toprak Razgatlioglu übernahm mit einer 1:36.975er-Runde die Führung im FT2 und war damit 0,109 Sekunden schneller als Loris Baz. Doch Scott Redding konnte ebenfalls noch einmal nachlegen. Der WM-Zweite schraubte die Bestzeit auf 1:36.886 Minuten herunter und beendete den Freitag als Spitzenreiter.

Jonathan Rea beendete den Freitag auf Position vier. Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes komplettierte die Top 5. Garrett Gerloff, Chaz Davies, Jonas Folger, Michael van der Mark und Leon Haslam folgten auf den Positionen sechs bis zehn.

Folger kam beim finalen Stint bis auf 0,742 Sekunden an die Bestzeit heran und ließ einige prominente Namen hinter sich. Weniger erfreulich verlief der Estoril-Auftakt für BMW. Tom Sykes beendete das FT2 auf Position zwölf. Eugene Laverty wurde nur auf der 18. Position gelistet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.