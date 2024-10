WSBK Estoril (FT2): Toprak Razgatlioglu deklassiert seine Gegner im Trockenen!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Estoril (Portugal) die Bestzeit im zweiten Freien Training gesichert. Der WM-Führende umrundete den ehemaligen Grand-Prix-Kurs am Freitagnachmittag in 1:37.355 Minuten und war damit klar schneller als der Rest des WSBK-Feldes.

Im Vergleich zum FT1 am Freitagvormittag (zum FT1-Bericht) hatten sich die Bedingungen deutlich verbessert. Während das erste Training auf komplett nasser Strecke stattfand, trocknete der ehemalige Grand-Prix-Kurs in Estoril beinahe komplett ab. Es gab nur noch wenige feuchte Stellen. Die Fahrer fuhren um 15:00 Uhr Ortszeit (16:00 Uhr MESZ) mit Trockenreifen auf die Strecke.

Die FT1-Bestzeit von Toprak Razgatlioglu (1:52.344 Minuten) wurde bereits bei den ersten Runden im FT2 deutlich unterboten. Razgatlioglu gab auch zu Beginn des FT2 das Tempo fuhr und fuhr als erster Fahrer eine 1:37er-Runde. Während Razgatlioglu mittlere und niedrige 1:37er-Zeiten fuhr, kamen die Gegner beim ersten Stint nicht über mittlere 1:38er-Zeiten hinaus.

Michael van der Mark und Xavi Vierge sorgen für Schrott

BMW-Teamkollege Michael van der Mark erlebte einen Fehlstart in die Session. Der Niederländer stürzte zwischen Kurve 1 und Kurve 2. Van der Mark konnte seine lädierte BMW wieder aufrichten und an die Box zurückbringen.

Nach 20 Minuten wurde an einigen Stellen der Strecke Regen gemeldet. Xavi Vierge (Honda) flog in Kurve 3 ab, hatte aber Glück, dass seine Werks-Honda nicht allzu stark beschädigt wurde. Der Regen nahm im finalen Drittel des FT2 zu. Alle Fahrer kehrten an ihre Boxen zurück.

Deshalb gab es in den finalen Minuten keinen Fahrbetrieb mehr, abgesehen von einigen Funktionschecks. Somit behauptete sich Razgatlioglu auch in der Nachmittags-Session an der Spitze. Mehr als sieben Zehntelsekunden fehlten dem Rest des Feldes zu Razgatlioglus FT2-Zeit.

Mehr als 0,7 Sekunden Rückstand: Razgatlioglus Verfolger suchen den Anschluss

Danilo Petrucci (Barni-Ducati) war wie am Vormittag erster Verfolger. Der Italiener lag 0,710 Sekunden zurück. Alex Lowes (Kawasaki) reihte sich auf der dritten Position ein und hatte 0,719 Sekunden Rückstand.

Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) fand sich mit 0,892 Sekunden Rückstand auf P4 wieder. Iker Lecuona (Honda) komplettierte die Top 5. Nicolo Bulega (Ducati) beendete das FT2 auf P6. Axel Bassani (Kawasaki), Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), Xavi Vierge (Honda) und Jonathan Rea (Yamaha) komplettierten die Top 10.

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) landete am Nachmittag auf P21 und hatte 2,522 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) ging auch das FT2 verhalten an und reihte sich mit 3,530 Sekunden Rückstand auf der 22. Position ein.

Am Samstag folgen bei der Superbike-WM in Estoril das FT3, die Superpole und das erste Hauptrennen.