WSBK Estoril FT3: Highsider von Garrett Gerloff, Toprak Razgatlioglu Schnellster

Die 23 Piloten der Superbike-WM fanden beim dritten Freien Training in Estoril deutlich kühlere Bedingungen vor als in den beiden Sessions am Freitag. Am Samstagmorgen war der Himmel komplett zugezogen. Die Asphalttemperatur lag bei 24°C, die Luft hatte sich auf 19°C aufgewärmt.

Ein Sturz von Yamaha-Pilot Garrett Gerloff überschattete das finale Training vor der Superpole. In der Zielkurve wurde Gerloff via Highsider von seiner Yamaha R1 katapultiert und schlug hart auf dem Asphalt auf. Der US-Amerikaner wurde leicht vom Motorrad touchiert und wirkte im Kiesbett benommen. Er wurde ins Medical Center eingeliefert.

Die Bestzeit im FT3 ging an Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu, der in 1:36.233 Minuten die bisher schnellste Runde des Wochenendes fuhr. Dahinter folgten seine WM-Rivalen Jonathan Rea (Kawasaki) und Alvaro Bautista (Ducati).

Scott Redding war als Siebter bester BMW-Pilot. Iker Lecuona brachte Honda in die Top 8. Ersatzpilot Marvin Fritz (Motoxracing-Yamaha) beendete das FT3 auf Position 16 direkt hinter GoEleven-Ersatzpilot Xavi Fores, der das Motorrad von Philipp Öttl übernommen hat.

Die Superpole wird um 12:10 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht.)

