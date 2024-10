WSBK Estoril (FT3): Jonathan Rea holt sich im Nassen die Bestzeit

Yamaha-Werkspilot Jonathan Rea hat sich bei der Superbike-WM in Estoril (Portugal) die Bestzeit im dritten Freien Training gesichert. Der sechsmalige Weltmeister umrundete den Kurs am Samstagmorgen in 1:53.126 Minuten und war damit gut zwei Zehntelsekunden schneller als Danilo Petrucci (Barni-Ducati).

Die Rundenzeiten im FT3 waren weit entfernt von der Freitags-Bestzeit von BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu, die im FT2 auf trockener Strecke aufgestellt wurde. Am Freitagnachmittag umrundete Razgatlioglu den Circuito do Estoril in 1:37.355 Minuten (zum FT2-Bericht).

Die 24 WSBK-Piloten fanden am Samstagmorgen schwierige Bedingungen vor. Der Kurs war vom nächtlichen Regen komplett nass. Wie im FT1 am Freitagmorgen waren Regenreifen die korrekte Wahl für die Bedingungen.

Jonathan Rea holte sich nach am Samstagmorgen die Bestzeit, doch Danilo Petrucci und Toprak Razgatlioglu lagen in Schlagdistanz. Michael van der Mark (BMW) auf P4 lag bereits mehr als eine Sekunde zurück. Alvaro Bautista rundete die Top 5 mit seiner Werks-Ducati ab.

Andrea Locatelli (Yamaha), Xavi Vierge (Honda), Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati), Nicolo Bulega (Ducati) und Remy Gardner (GRT-Yamaha) belegten in der wenig aussagekräftigen Session die Positionen sechs bis zehn.

Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) fand auch im FT3 kein gutes Gefühl für seine Panigale V4R belegte mit knapp fünf Sekunden Rückstand die 16. Position. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) reihte sich am Samstagmorgen auf P19 ein und lag 7,759 Sekunden zurück.

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) war einer der fünf Fahrer, die im FT3 keine fliegende Runde notierten. Neben Öttl verzichteten auch die beiden Bonovo-BMW-Piloten Scott Redding und Garrett Gerloff sowie Iker Lecuona (Honda) und Axel Bassani (Kawasaki) auf das Risiko, im Nassen zu fahren.

Die Superpole-Session folgt um 12:00 Uhr (MESZ), Lauf eins wird um 15:00 Uhr (MESZ) gestartet.