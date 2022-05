WSBK Estoril: Rea erbt den Sieg im Superpole-Rennen nach Razgatlioglu-Save

Audio-Player laden

Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea hat bei der Superbike-WM in Estoril das Superpole-Rennen gewonnen. Der Rekord-Weltmeister profitierte von einem Vorderradrutscher von Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu in der letzten Runde. Ducati-Pilot Alvaro Bautista komplettierte die Top 3.

In der Startaufstellung standen am Samstagvormittag nur 22 Fahrer. Yamaha-Pilot Garrett Gerloff konnte nach seinem Sturz im FT3 nicht am ersten Rennen teilnahmen. Bei der Untersuchung am Sonntagmorgen wurde der US-Amerikaner auch für den finalen Tag in Estoril als nicht fit eingestuft.

Im Vergleich zu den beiden zurückliegenden Tagen hatte sich das Wetter am Sonntag deutlich verschlechtert. Im Warm-up fanden die Piloten nasse Bedingungen vor. Jonathan Rea holte sich die Bestzeit. BMW-Pilot Loris Baz machte mit der drittschnellsten Zeit auf sich aufmerksam.

Marvin Fritz stürzt bereits in der ersten Rennrunde

Bis zum Start des Sprintrennens trocknete der Kurs deutlich ab. Es gab noch feuchte Stellen, doch die Spitzenfahrer wählten Slicks. Bereits in der Aufwärmrunde erlebten einige Fahrer Schrecksekunden.

Toprak Razgatlioglu gewann den Start und bog als Führender in die erste Kurve. Jonathan Rea reihte sich als Zweiter ein. BMW-Pilot Scott Redding war Dritter vor Alvaro Bautista, der erneut schlecht startete. Bereits in der ersten Runde kamen Lucas Mahias (Puccetti-Kawasaki), Marvin Fritz (Motoxracing-Yamaha) und Xavi Vierge (Honda) zu Sturz.

Alvaro Bautista zog noch in Runde eins an Scott Redding vorbei und startete die Verfolgung von Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea. Die Rundenzeiten waren etwa zwei Sekunden langsamer als auf komplett trockener Strecke. Iker Lecuona (Honda) fuhr zu Beginn die schnellsten Rundenzeiten. Der Spanier wählte vorne den Intermediate-Reifen.

Beide Bonovo-BMW-Piloten stürzen innerhalb einer Runde

An der Spitze konnten sich Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu absetzen. Alvaro Bautista geriet unter Druck von Landsmann Iker Lecuona. Scott Redding konnte das Tempo nicht mitgehen und duellierte sich mit Andrea Locatelli um Platz fünf.

Für BMW-Pilot Loris Baz war das Rennen noch vor der Halbzeit vorbei. Der Franzose, der als Experte für Mischbedingungen gilt, kam zu Sturz, blieb dabei aber unverletzt. Bonovo-Teamkollege Eugene Laverty landete wenig später in Kurve 6 im Kiesbett. Laverty musste ins Medical Center eingeliefert werden. BMW hatte nur noch Scott Redding im Rennen, der hinter Andrea Locatelli auf die sechste Position zurückfiel.

Alvaro Bautista erlebte ebenfalls eine Schrecksekunde am Ausgang von Kurve 1, konnte seine Position aber halten. Zu Beginn von Runde sieben startete Toprak Razgatlioglu ein aggressives Manöver. In Kurve 1 bremste sich Razgatlioglu vorbei. Rea musste eine weite Linie wählen und hatte dadurch einen deutlichen Rückstand.

Toprak Razgatlioglu mit Fahrfehler in der letzten Runde

Toprak Razgatlioglu befand sich auf Kurs zum ersten Saisonsieg und hatte nur noch wenige Kurven vor sich. In der Schikane musste Razgatlioglu mit dem Knie und dem Ellbogen einen Vorderradrutscher abfangen und verlor dadurch den sicher geglaubten Sieg. Jonathan Rea gewann das Superpole-Rennen mit 0,174 Sekunden Vorsprung.

"Ich dachte in der letzten Runde, dass ich das Rennen gewonnen habe", kommentiert Razgatlioglu. "Doch dann hatte ich in der Schikane diesen Rutscher, den ich zum Glück mit einem Save abfangen konnte. Ich kam zum Glück nicht zu Sturz."

Jonathan Rea konnte mit dem Sieg im Sprintrennen einige Punkte auf Alvaro Bautista gutmachen. "Die Bedingungen waren ziemlich schwierig, weil es nur eine schmale trockene Linie gab. Das erschwerte die Überholmanöver", erklärt Rea.

Jonathan Rea startet auch in Lauf zwei von der Pole Foto: Motorsport Images

Den Sieg hatte Rea bereits abgeschrieben. "Als er mich in Kurve 1 überholte, musste ich auf den nassen Bereich ausweichen und verlor den Anschluss. Ich gab alles, um wieder heranzukommen. Er schenkte mir durch seinen Fehler den Sieg und ich nahm das Geschenk an", freut sich Rea.

WM-Leader Alvaro Bautista holt wichtige Punkte

Alvaro Bautista konnte sich in den finalen Runden etwas von Iker Lecuona absetzen, der mit dem Intermediate-Vorderreifen gegen Rennende nicht mehr ganz so schnell war. Mit Platz drei stellte Bautista einen Startplatz in Reihe eins für das finale Rennen am Nachmittag sicher.

Iker Lecuona brachte Honda in die Top 4. Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli komplettierte die Top 5. Die finalen Punkte gingen an Alex Lowes (Kawasaki), Scott Redding (BMW), Michael Rinaldi (Ducati) und GoEleven-Ersatzpilot Xavi Fores.

Lauf zwei wird um 15:00 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Kawasaki.