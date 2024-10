WSBK Estoril (Sprint): Bulega bezwingt Razgatliuoglu beim Sprint zur Ziellinie!

Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega hat sich bei der Superbike-WM in Estoril (Portugal) den Sieg im Superpole-Rennen gesichert. Bulega setzte sich in einem spannenden Finish gegen BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu durch. Bei der Zieldurchfahrt entschieden 0,003 Sekunden über Sieg oder Niederlage - das engste Finish der Geschichte der seriennahen Meisterschaft.

Toprak Razgatlioglu, Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Jonathan Rea (Yamaha) bildeten am Sonntagvormittag die erste Startreihe. Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) ging nur von Startplatz elf aus Reihe vier ins Sprintrennen.

Der Kurs war beim Start des Superpole-Rennens komplett trocken. Der Großteil der Fahrer setzte auf die SCQ-Mischung. Lediglich Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea, Alex Lowes (Kawasaki) und Iker Lecuona (Honda) wählten die härtere SCX-Mischung aus.

Toprak Razgatlioglu wird in Runde eins von Danilo Petrucci überrumpelt

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Razgatlioglu für sich. Petrucci behauptete die zweite Position. Dahinter folgten die beiden Werks-Yamahas von Andrea Locatelli und Jonathan Rea. Alvaro Bautista erlebte keinen guten Start und verlor eine Position.

Noch in der ersten Runde setzte sich Petrucci an die Spitze, weil Razgatlioglu in Kurve 9 die Tür offen ließ. Razgatlioglu verlor in Runde eins zwei weitere Positionen an Locatelli und Rea, zog auf der Geraden aber mühelos an den beiden Yamahas vorbei.

In Runde zwei setzte sich Razgatlioglu in Kurve 9 an die Spitze. Petrucci hatte nicht das Tempo, um Razgatlioglu zu folgen. Locatelli zog zu Beginn der dritten Runde vorbei und auch Nicolo Bulega überholte Petrucci. In Runde drei wechselten Bulega und Locatelli die Positionen.

Alvaro Bautista kämpft sich vor, Jonathan Rea verliert Positionen

An der Spitze kontrollierte Razgatlioglu das Tempo. Bulega fuhr eine halbe Sekunde hinter der führenden BMW. Locatelli verlor den Anschluss. Petrucci fuhr auf Position vier und hatte ebenfalls Mühe, das hohe Tempo mitzugehen.

Die Aufholjagd von Bautista lief erfolgreich. Nach vier Runden lag der Titelverteidiger bereits auf der fünften Position. Für Rea ging es in die andere Richtung. Der sechsmalige Weltmeister verlor Positionen und lag nach fünf Runden nur noch auf P7.

Bulega kämpfte hart, um Razgatlioglu nicht entkommen zu lassen. Das Führundsduo setzte sich klar vom Rest des Fahrerfeldes ab. Dahinter bildete sich eine Dreiergruppe mit Locatelli, Petrucci und Bautista.

Über dem Limit: Jonathan Rea stürzt in Kurve 10

Rea kämpfte hart, um nicht noch mehr Boden zu verlieren, ging in Runde sechs aber über das Limit und stürzte. In Kurve 10 rutschte Rea bei niedrigem Tempo weg und steuerte nach innen.

Der Nordire hatte Glück, dass er nicht von einem der folgenden Fahrer getroffen wurde. Rea richtete seine Yamaha auf und setzte das Rennen auf P22 fort. Er kam mit 27 Sekunden Rückstand als Vorletzter ins Ziel und steht beim zweiten Hauptrennen nur auf P10.

Nur 0,1 Sekunden trennen Razgatlioglu und Bulega eine Runde vor Rennende

An der Spitze rückten Razgatlioglu und Bulega weiter zusammen. Bulega stellte in Runde acht einen neuen Rundenrekord auf und verringerte den Rückstand auf weniger als drei Zehntelsekunden. Ducati-Teamkollege Bautista übernahm die dritte Position. Nachdem Bautista an Petrucci vorbeiging, zog er auf der Geraden ohne Probleme an der Yamaha von Locatelli vorbei.

Bulega ging mit 0,110 Sekunden Rückstand auf Razgatlioglu in die finale Runde und befand sich in Schlagdistanz zur BMW mit der Nummer 54. Im kurvigen Teil der Strecke fand Bulega keinen Weg vorbei an Razgatlioglu.

Engstes Finish der Superbike-WM-Geschichte!

Aus der letzten Kurve nahm Bulega viel Schwung mit und zog aus dem Windschatten. Lediglich 0,003 Sekunden lagen bei der Zieldurchfahrt zwischen Bulega und Razgatlioglu. Mit dem Sieg im Sprint demonstrierte Bulega, dass er Razgatlioglu im direkten Duell besiegen kann.

"In der letzten Runde habe ich alles gegeben", erklärt Bulega. "Toprak fuhr ein sehr gutes Rennen und war sehr schnell. Ich konnte ihm aber folgen. Und in der letzten Runde probierte ich etwas Ungewöhnliches. Das zahlte sich aus", freut sich der Sieger des Sprintrennens.

"Es war kein einfaches Rennen, denn ich musste in jeder Runde hart pushen", kommentiert Razgatlioglu. "Bulega war sehr stark, ich gratuliere ihm. In der letzten Kurve hatte ich viel Schlupf. Das Motorrad beschleunigte nicht gut. Ich habe auf den finalen Metern den Sieg verloren. Das ist nicht gut, doch wir haben noch ein Rennen."

Alvaro Bautista fährt von Startplatz elf in die Top 3

Bautista beendete das Sprintrennen mit 4,2 Sekunden Rückstand auf der dritten Position und stellte für das finale Rennen einen Startplatz in Reihe eins sicher. Locatelli verlor in den beiden finalen Runden den Anschluss und wurde Vierter. Petrucci komplettierte die Top 5.

Alex Lowes brachte Kawasaki in die Top 6. Die finalen Punkte gingen an die beiden Honda-Werkspiloten Xavi Vierge und Iker Lecuona sowie GoEleven-Ducati-Pilot Andrea Iannone.

Scott Redding (Bonovo-BMW) scheiterte als Zehnter knapp an den Top 9. Der Brite kam direkt vor Bonovo-Teamkollege Garrett Gerloff ins Ziel. Michael van der Mark (BMW) beendete den Sprint hinter Axel Bassani (Kawasaki) auf P13. Somit fuhr nur eine der vier BMWs in die Punkte.

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) beendete den Sprint auf P16 und ging somit leer aus, genau wie Philipp Öttl (GMT94-Yamaha), der auf P21 landete.

Bei der Superbike-WM in Estoril folgt das zweite Hauptrennen um 15:00 Uhr (MESZ).