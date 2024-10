WSBK Estoril (Superpole): Razgatlioglu knapp vor Petrucci, Bautista crasht!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Estoril (Portugal) die Poleposition gesichert. In der Superpole schob sich Razgatlioglu auf nasser Strecke an die Spitze. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) scheiterte nur knapp an der Pole und landete auf P2. Jonathan Rea (Yamaha) führte die Session zwischenzeitlich an und landete schlussendlich auf der dritten Position. Weniger erfreulich verlief die Superpole für das Ducati-Werksduo.

Vor der Superpole war Toprak Razgatlioglus FT2-Bestzeit die schnellste Rundenzeit des Wochenendes. Am Freitagnachmittag umrundete Razgatlioglu den Kurs in 1:37.355 Minuten. Diese Zeit sollte in der Superpole nicht erreicht werden, da die Bedingungen deutlich schlechter waren.

Zu Beginn der Qualifying-Session fanden die 24 WSBK-Piloten nasse Strecke und Sonnenschein vor. Regenreifen waren die richtige Wahl. An einigen Stellen sah man trockene Stellen, doch für Slicks war der Kurs zu nass.

Alex Lowes und Alvaro Bautista landen im Kiesbett

Nach nur vier Minuten landete die Kawasaki mit der Nummer 22 im Kies. Alex Lowes verlor in Kurve 8 die Kontrolle und kam zu Sturz. Lowes brachte die lädierte Kawasaki an die Box zurück. Auf Grund der gelben Flaggen kam es zu einigen Rundenstreichungen.

Zur Halbzeit der Superpole lag Jonathan Rea mit einer 1:53.366er-Runde vorn, erlebte aber in Kurve 8 eine ähnliche Schrecksekunde wie Alex Lowes. WM-Leader Toprak Razgatlioglu konnte vier Minuten vor dem Ende der Superpole noch keine gezeitete Runde vorweisen und stand in den finalen Minuten unter Zugzwang.

Danilo Petrucci übernahm im finalen Drittel der Superpole die Spitzenposition und drückte die Bestzeit auf 1:52.640 Minuten. Toprak Razgatlioglu schob sich bei seiner ersten gezeiteten Runde auf die vierte Position und hatte etwa eine Sekunde Rückstand auf Petruccis Zeit.

Zwei Minuten vor dem Ende landete Weltmeister Alvaro Bautista im Kiesbett. Der Spanier verlor in Kurve 6 die Kontrolle über seine Werks-Ducati und sorgte mit seinem Sturz für gelbe Flaggen in der entscheidenden Phase der Superpole. Bautista lag auf P7 und konnte sich nicht mehr verbessern. Er wurde in den finalen Minuten bis auf P11 durchgereicht und steht somit nur in der vierten Startreihe

BMW, Ducati und Yamaha in der ersten Startreihe

Jonathan Rea fuhr in der Schlussphase noch einmal auf die Strecke und befand sich mit absoluten Sektor-Bestzeiten auf Kurs zur Pole. Doch im dritten Sektor verlor der Rekord-Champion etwas Zeit und reihte sich auf P3 ein.

Beim finalen Versuch drückte Toprak Razgatlioglu die Bestzeit auf 1:52.430 Minuten und schob sich auf die erste Position. Doch auch Danilo Petrucci notierte absolute Sektor-Bestzeiten. Der Italiener kam bei seiner letzten fliegenden Runde auf 1:52.512 Minuten und scheiterte somit um 0,082 Sekunden an der Pole. Ein kleiner Rutscher im finalen Sektor kostete einige Zehntel und die Pole.

Razgatlioglu, Petrucci und Rea qualifizierten sich für die erste Startreihe. Andrea Locatelli (Yamaha) schob sich in der Schlussphase auf die vierte Position und führt die zweite Reihe an, die von Nicolo Bulega (Ducati) und Michael van der Mark (BMW) komplettiert wird.

Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) landete in der Superpole auf P7 und steht somit in Reihe drei. Tarran Mackenzie (MIE-Honda) nutzte die Bedingungen und machte mit Startplatz acht auf sich aufmerksam. Alex Lowes fuhr nach seinem Sturz noch einmal auf die Strecke und betrieb mit P9 Schadensbegrenzung.

Axel Bassani (Kawasaki), Alvaro Bautista und Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) bilden die vierte Startreihe. Xavi Vierge (Honda) stellte trotz Sturz P13 sicher und behauptete sich knapp vor HRC-Teamkollege Iker Lecuona. Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati) rundet die fünfte Startreihe ab.

Enttäuschend verlief die Superpole für Remy Gardner (GRT-Yamaha), Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) und Scott Redding (Bonovo-BMW), die auf den Positionen 16 bis 19 landeten. Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) lag über acht Sekunden zurück und war damit Letzter.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Estoril wird um 15:00 Uhr (MESZ) gestartet.