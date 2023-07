WSBK Imola FT1: Razgatlioglu, Rea und Bautista innerhalb von 0,030 Sekunden!

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Imola die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Die drei Spitzenfahrer von Yamaha, Kawasaki und Ducati lagen nach der 45-minütigen Session am Freitagvormittag innerhalb von 0,030 Sekunden. Beim finalen Versuch befand sich Jonathan Rea mit seiner Kawasaki auf Bestzeitkurs, wurde im finalen Sektor aber aufgehalten. Aber auch Alvaro Bautista kam mit seiner Ducati gut zurecht.

Bereits zum Beginn des ersten Trainings um 10:30 Uhr lag die Lufttemperatur bei 28°C. Der Asphalt hatte sich auf 41°C aufgewärmt. Für das Wochenende werden hochsommerliche Temperaturen gemeldet.

Im Fahrerfeld gab es einige Änderungen. Leon Haslam übernimmt in Imola die Werks-BMW von Michael van der Mark. Bei MIE-Honda pilotiert Roberto Tamburini an diesem Wochenende das Motorrad von Hafizh Syahrin. Zudem stieß Gabriele Ruiu (Bmax-BMW) erneut zum Feld.

Werden die Tracklimits zum Problem?

Nach einer Viertelstunde führte Toprak Razgatlioglu die Wertung mit einer 1:47.990er-Runde an. Es zeichnete sich nach wenigen Runden ab, dass Tracklimits an diesem Wochenende eine Rolle spielen, denn bereits zu Beginn wurden viele Runden gestrichen, weil die Fahrer in den Schikanen über den Bereich hinter den Randsteinen fuhren. Beim Überfahren der finalen Schikane wird an diesem Wochenende auch die folgende Runde gestrichen.

Die beiden Werks-Kawasakis, die an diesem Wochenende 250 U/min theoretisch mehr Drehzahl erhalten, diesen Vorteil aber noch nicht nutzen können, waren von Beginn an schnell unterwegs. Jonathan Rea und Alex Lowes lagen auf den Positionen zwei und drei hinter Toprak Razgatlioglu. WM-Leader Alvaro Bautista wurde nach zwei Dritteln der Session auf P4 geführt.

Knappe Abstände an der Spitze des Feldes

In den finalen zehn Minuten fuhren eine Reihe von Fahrern absolute Sektor-Bestzeiten. Toprak Razgatlioglu fuhr hinter Jonathan Rea, nutzte die Kawasaki mit der Nummer 65 als Orientierung und schraubte die Bestzeit auf 1:47.661 Minuten herunter. Aber auch Rea verbesserte sich.

Gelingt Jonathan Rea in Imola der erste Saisonsieg? Foto: Kawasaki

Beim finalen Versuch befand sich Jonathan Rea auf Kurs zu einer neuen Bestzeit, lief in der finalen Schikane aber auf Honda-Pilot Iker Lecuona auf. Dadurch verlor Rea etwas Zeit. Schlussendlich fehlten lediglich 0,003 Sekunden zur Bestzeit von Toprak Razgatlioglu.

Vier Ducatis beim Trainingsauftakt in Imola in den Top 6

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista kam in der Schlussphase bis auf 0,030 Sekunden an die Bestzeit heran und deutete damit an, auch in Imola zu den großen Favoriten zu zählen. Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi landete mit 0,184 Sekunden Rückstand auf der vierten Position.

Alvaro Bautista ist kein Fan der Strecke in Imola, war aber bereits im FT1 sehr schnell Foto: Motorsport Images

Auch die privaten Ducatis waren beim Trainingsauftakt schnell. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) komplettierte die Top 5 und lag 0,281 Sekunden zurück. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) beendete das FT1 mit 0,426 Sekunden Rückstand auf der sechsten Position.

Zwei BMW-Piloten in den Top 10, Honda erneut enttäuschend

Andrea Locatelli (Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki) folgten auf den Positionen sieben und acht. Bonovo-Pilot Garrett Gerloff war als Neunter bester BMW-Pilot. Der US-Amerikaner hatte bereits mehr als eine Sekunde Rückstand und war minimal schneller als Scott Redding auf Position elf. Bonovo-Pilot Loris Baz wurde auf P11 gewertet. Ersatzpilot Leon Haslam zeigte eine gute Leistung und wurde auf P13 gewertet.

Garrett Gerloff war minimal schneller als Werkspilot Scott Redding Foto: Motorsport Images

Die schwache Form der Honda-Piloten setzte sich auch beim Auftakt in Imola fort. Allerdings war der Kurs für Iker Lecuona und Xavi Vierge Neuland. Dennoch dürfte man bei HRC mit den Plätzen 14 und 15 alles andere als zufrieden sein. Beide Werks-Hondas lagen mehr als 1,6 Sekunden zurück.

Und auch die deutschsprachigen Piloten müssen sich noch steigern. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) lag als 17. bereits 1,923 Sekunden zurück. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) folgte auf P19 und hatte 2,011 Sekunden Rückstand.

Das FT2 der Superbike-WM in Imola wird um 15:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Yamaha.