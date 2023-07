WSBK Imola FT2: Ducati-Bestzeit und drei Unterbrechungen nach Stürzen

Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi hat bei der Superbike-WM in Imola (Italien) die Bestzeit im zweiten Freien Training aufgestellt. Die Session wurde nach Stürzen in der finalen Schikane gleich drei Mal unterbrochen.

Alvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) waren die einzigen drei Fahrer, die im FT2 langsamer fuhren als im FT1. Die drei Spitzenfahrer von Ducati, Kawasaki und Yamaha landeten im FT2 außerhalb der Top 6.

Das FT2 begann dramatisch. Nach zwei Minuten verschätzte sich Bonovo-BMW-Pilot Garrett Gerloff beim Anbremsen von Kurve 18. Dabei kollidierte Gerloff mit Bonovo-Teamkollege Loris Baz.

Die beiden BMWs landete im Kiesbett. Baz wurde eingeklemmt, stand nach einer Weile aber aus eigener Kraft.

Die Session wurde trotz des Vorfalls fortgesetzt. Motocorsa-Ducati-Pilot Axel Bassani stürmte nach neun Minuten Trainingszeit an die Spitze und notierte die bisher schnellste Runde des Wochenendes. Die Uhr blieb bei 1:47.600 Minuten stehen. Damit war er minimal schneller als Toprak Razgatlioglu im FT1 (1:47.661 Minuten).

Zwei Stürze in der finalen Schikane führen zu Unterbrechungen

Kurz danach musste das FT2 nach einem Sturz von Gabriele Ruiu (Bmax-BMW) unterbrochen werden. Der Italiener war in der finalen Schikane gestürzt. Das Motorrad lag auf der Strecke und musste geborgen werden. Ruiu wurde nicht verletzt. In der Bmax-Box wurde eifrig geschraubt, um die BMW wieder startklar zu bekommen.

Wenige Minuten nach dem Neustart kam es zum nächsten Zwischenfall in der finalen Schikane. Jonathan Rea rutschte in der Linkskurve über das Vorderrad in Richtung Kiesbett und verteilte dabei reichlich Kies auf der Zielgeraden. Die Session musste erneut unterbrochen werden. Rea blieb unverletzt und das Motorrad war nur leicht beschädigt.

Für das Bonovo-Team waren die beiden Unterbrechungen eine Hilfe, denn dadurch erhielten die Mechaniker mehr Zeit, um die BMWs wieder einsatzbereit zu machen. Die M1000RR von Loris Baz war beim Neustart wieder startklar, an Garrett Gerloffs Motorrad wurde noch gearbeitet.

Alex Lowes stürmt an die Spitze der Wertung

Nach der Halbzeit der Session lagen vier Ducatis vorn: Axel Bassani führte die Wertung vor Alvaro Bautista, Danilo Petrucci und Michael Rinaldi an. Kawasaki-Pilot Alex Lowes sprengte zwischenzeitlich das Ducati-Quartett an der Spitze. In den finalen Minuten kratzte Danilo Petrucci an der Bestzeit, baute in seiner Runde aber einen Fehler ein.

Alex Lowes führte die FT2-Wertung zwischenzeitlich an Foto: Motorsport Images

Vier Minuten vor dem Ende des FT2 übernahm Alex Lowes die Spitzenposition. Die Uhr blieb bei 1:47.279 Minuten stehen. Kurz danach wurde das FT2 ein drittes Mal unterbrochen.

Erneut war ein Sturz in der finalen Schikane die Ursache für die roten Flaggen. Tito Rabat (Puccetti-Kawasaki) kam zu Sturz, konnte sein Motorrad aber aus eigener Kraft aufrichten und an die Box zurückbringen.

Finaler Showdown: Michael Rinaldi übernimmt die Spitze

Nach einer kurzen Pause gingen die Piloten mit 2:34 Minuten Restzeit auf die Strecke, um noch eine fliegende Runde zu fahren. Der Zeitenmonitor zeigte einige absolute Sektor-Bestzeiten. Ducati-Pilot Michael Rinaldi umrundete den Kurs in 1:47.128 Minuten und holte damit die Tages-Bestzeit.

Alex Lowes wurde auf die zweite Position verdrängt. Garrett Gerloff brachte BMW beim finalen Versuch in die Top 3. Axel Bassani rutschte auf die vierte Position ab. Yamaha-Pilot Andrea Locatelli komplettierte die Top 5. Danilo Petrucci beendete das FT2 auf der sechsten Position.

Die drei großen Spitzenfahrer außerhalb der Top 6

WM-Leader Alvaro Bautista konnte sich als einer von drei Fahrern nicht verbessern. Der Spanier beendete das FT2 auf der siebten Position. Scott Redding (BMW), Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu komplettierten die Top 10.

Alvaro Bautista war langsamer als am Vormittag Foto: Motorsport Images

Philipp Öttl zeigte eine deutliche Steigerung im Vergleich zum FT1. Am Vormittag drehte Öttl mit einer defekten Kupplung seine Runden. Das FT2 beendete der Deutsche auf der 13. Position. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) hatte auch im FT2 Mühe und landete nur auf P19.

Am Samstag folgen bei der Superbike-WM in Imola das FT3 um 9:00 Uhr, die Superpole um 11:10 Uhr und das erste Rennen um 14:00 Uhr (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.