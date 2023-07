WSBK Imola FT3: Ducati-Duo an der Spitze, zwei BMW in den Top 5!

Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi hat sich bei der Superbike-WM in Imola (Italien) die Bestzeit im dritten Freien Training gesichert. Rinaldi fuhr eine 1:46.389er-Runde und bestätigte damit seine starke Form vom Freitag. Weniger gut verlief das FT3 für Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki), die keine Spitzenzeiten fahren konnten.

Bereits am Freitag war Michael Rinaldi der schnellste Fahrer. Der Italiener umrundete den Kurs im FT2 in 1:47.128 Minuten (zum Trainingsbericht). Diese Zeit wurde im FT3 bei vergleichsweise kühleren Bedingungen deutlich unterboten. In der Schlussphase purzelten die Zeiten der Fahrer.

Motorwechsel an Danilo Petruccis Ducati Panigale V4R

Für Danilo Petrucci (Barni-Ducati) verlief das FT3 nicht nach Plan. Der ehemalige MotoGP-Stammpilot fuhr nach wenigen Runden auf den Rasen. Offensichtlich gab es an der Ducati ein technisches Problem.

In der Barni-Box wurde im Laufe der Session eifrig an der Panigale gearbeitet. Das Ducati-Superbike wurde komplett zerlegt. Am Ende der Session sah man, wie die Barni-Crew den Motor ausbaut.

Ducati-Werksduo an der Spitze der Wertung

In den finalen Minuten des FT3 gingen die Fahrer auf Zeitenjagd. Die Spitzenfahrer fuhren 1:46er-Zeiten. Erneut war Michael Rinaldi der schnellste Fahrer. Der Lokalmatador setzte sich knapp gegen Teamkollege Alvaro Bautista durch, der nur 0,073 Sekunden langsamer war.

Auf Position drei folgte BMW-Pilot Scott Redding, der im Vergleich zum Freitag einen großen Sprung machte. Redding fuhr hinter Rinaldi und kam bis auf 0,312 Sekunden an seinen ehemaligen Ducati-Teamkollegen heran. Ebenfalls schnell unterwegs war Garrett Gerloff. Der Bonovo-BMW-Pilot beendete das FT3 auf der fünften Position.

BMW-Pilot Scott Redding war erster Verfolger der beiden Werks-Ducatis Foto: Motorsport Images

Andrea Locatelli war als Vierter bester Yamaha-Pilot. Teamkollege Toprak Razgatlioglu landete auf Position sechs, lag aber bereits 0,704 Sekunden zurück. Yamaha-Markenkollege Remy Gardner folgte auf P7. Motocorsa-Ducati-Pilot Axel Bassani führte das FT3 zu Beginn an und rutschte im Laufe der Session auf die achte Position ab.

Kawasaki-Werksduo mit Rückstand: Jonathan Rea nur auf P9

Enttäuschend verlief das finale Freie Training für Kawasaki. Jonathan Rea hatte als Neunter bereits 0,878 Sekunden Rückstand. Teamkollege Alex Lowes lag als Zehnter 1,104 Sekunden zurück.

Jonathan Rea blieb hinter den Erwartungen zurück Foto: Kawasaki

Die beiden Werks-Hondas scheiterten erneut am Einzug in die Top 10. Xavi Vierge wurde auf P12 geführt, Iker Lecuona war nur 0,014 Sekunden langsamer und landete auf P13.

Und auch die deutschsprachigen Piloten haben Rückstand. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) fuhr im Laufe des FT3 durch den Kies und beendete das Training schlussendlich auf P16 mit 1,428 Sekunden Rückstand. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) wurde auf P18 gewertet und hatte 1,644 Sekunden Rückstand.

Die Superpole wird um 11:10 Uhr gestartet, Lauf eins beginnt um 14:00 Uhr (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Ducati.