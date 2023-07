WSBK Imola (Lauf 1): Bautista setzt Siegesserie beim Ducati-Heimspiel fort

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM in Imola das erste Hauptrennen gewonnen. Der Weltmeister setzte damit seine Siegesserie in den langen Rennen fort und bleibt ungeschlagen. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) führte das Rennen lange an, musste sich aber am Ende deutlich geschlagen geben. Jonathan Rea (Kawasaki) komplettierte das Podium.

Toprak Razgatlioglu ging von der Pole ins erste Hauptrennen und teilte sich die erste Startreihe mit Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli und Motocorsa-Ducati-Pilot Axel Bassani. Eine Unregelmäßigkeit beim Luftdruck hatte zur Folge, dass Honda-Werkspilot Xavi Vierge vom Ende des Feldes starten musste.

Beim Start verlor Razgatlioglu einige Positionen. Teamkollege Locatelli übernahm die Führung vor Bassani. Alvaro Bautista schob sich von Startplatz vier auf die dritte Position. Razgatlioglu kam nur auf Position vier aus der ersten Runde. Jonathan Rea war der große Gewinner der Starts. Der Rekord-Champion kam als Fünfter aus der ersten Runde.

Wilder Rutscher kostet Axel Bassani die Führung

In der zweiten Runde schob sich Bassani vor der Rivazza an die Spitze. In der dritten Runde erlebte Bassani eine heftige Schrecksekunde. Der Italiener konnte in der Variante Tamburello einen Sturz verhindern, verlor dadurch aber drei Positionen. Locatelli übernahm erneut die Führung vor Bautista und Razgatlioglu.

Razgatlioglu schob sich noch in der dritten Runde an Bautista vorbei und attackierte Locatelli in der vierten Runde. Zu Beginn der vierten Runde ging es chaotisch zu. Razgatlioglu setzte zum Angriff an, aber auch Bautista mischte mit. Zu dritt steuerten Razgatlioglu, Bautista und Locatelli auf die Tamburello zu.

An der Spitze verschaffte sich Razgatlioglu etwas Luft. Bautista erkannte, dass Razgatlioglu dem Feld davonfahren will und attackierte Locatelli, der wenig später eine weitere Position an Rea verlor und nur auf P4 aus der fünften Runde kam.

Razgatlioglu und Bautista setzten sich leicht ab. Bautista startete einige Versuche und setzte sich neben Razgatlioglu, kam aber nicht vorbei. Rea nutzte das Duell, um den Anschluss herzustellen.

Gegner können Schrecksekunde von Alvaro Bautista nicht nutzen

In Runde acht wurde die Ducati von Bautista unruhig. Der Weltmeister musste kurz vom Gas gehen und verlor eine Position an Rea. Doch Bautista konterte wenige Kurven später und zog mühelos an der Kawasaki mit der Nummer 65 vorbei.

Bautista fuhr die Lücke binnen einer Runde wieder zu und befand sich erneut in Schlagdistanz zu Razgatlioglu. Rea konnte folgen, aber keine Attacke starten. Dahinter drehte Locatelli auf Position vier seine Runden.

Rinaldi setzte sich im Duell mit Landsmann und Ducati-Markenkollege Bassani durch und übernahm zur Halbzeit des Rennens die fünfte Position. Wenig später zog auch Danilo Petrucci vorbei. Bassani rutschte auf P7 ab.

Alvaro Bautista übernimmt die Führung und entkommt

Bautista konnte Razgatlioglu spielerisch folgen und war an einigen Stellen deutlich schneller. Rea musste in der zweiten Rennhälfte etwas abreißen lassen. In Runde zwölf übernahm Bautista die Führung. Der Ducati-Pilot zog vor der Rivazza an der Yamaha mit der Nummer 54 vorbei.

Mit freier Fahrt zog Bautista das Tempo an und setzte sich ab. Binnen einer halben Runde hatte sich Bautista einen Vorsprung von einigen Zehntelsekunden erarbeitet. Mit einer 1:47.065er-Runde, der schnellsten Rennrunde, war er vier Zehntel schneller als Razgatlioglu.

Die Top 3 zogen sich auseinander. Bautista kontrollierte erneut und fuhr einem weiteren Sieg entgegen. Razgatlioglu konnte das hohe Tempo nicht mitgehen und fuhr Platz zwei entgegen. Rea befand sich auf Kurs zu Platz drei. In den finalen Runden gab es keine Änderungen.

Bautista gewann das Samstags-Rennen mit einem komfortablen Vorsprung. Razgatlioglu und Rea fuhren im finalen Drittel ein sehr einsames Rennen und komplettierten das Podium. Platz vier ging an Locatelli, der eine Sekunde vor Rinaldi ins Ziel kam. Petrucci wurde Sechster. Bassani stellte Platz sieben sicher.

Bonovo-Pilot Loris Baz war als Achter bester BMW-Pilot. Der Franzose, der 2024 voraussichtlich seinen Platz an Scott Redding verliert, kam mit 21,7 Sekunden Rückstand ins Ziel. Redding beendete das Rennen hinter Kawasaki-Pilot Alex Lowes auf P10 und hatte 26,1 Sekunden Rückstand.

Remy Gardner (GRT-Yamaha) wurde Elfter. Xavi Vierge beendete das Rennen vom Ende des Feldes aus gestartet auf P12 und war damit bester Honda-Pilot. HRC-Teamkollege Iker Lecuona gab vorzeitig auf. Die finalen Punkte gingen an Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), Leon Haslam (BMW) und Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha).

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) und Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) konnten am Samstag keine Punkte sammeln. Die beiden deutschsprachigen WSBK-Piloten gaben das Rennen vorzeitig auf.

Am Sonntag folgen das Superpole-Rennen (11:00 Uhr) und das zweite Hauptrennen (14:00 Uhr).