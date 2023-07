WSBK Imola (Lauf 2): Bautista crasht, Razgatlioglu nutzt seine Chance!

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Imola (Italien) das zweite Hauptrennen gewonnen. Razgatlioglu machte mit einem Schlag 25 Punkte auf WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) gut, denn Bautistas Rennen war nach einem Sturz in der ersten Runde vorzeitig beendet.

Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) führte das Rennen lange Zeit an, musste sich aber vier Runden vor Rennende geschlagen geben und wurde Zweiter. Jonathan Rea (Kawasaki) beendete das Rennen auf Position drei.

Toprak Razgatlioglu startete durch den Sieg im Sprintrennen (zum Rennbericht) von der Pole. Komplettiert wurde die erste Startreihe von Alvaro Bautista und Andrea Locatelli. Das Rennen wurde auf Grund der extremen Hitze (37°C Luft- und 59°C Asphalttemperatur beim Start) von 19 auf 15 Runden verkürzt.

Beim Start übernahm Alvaro Bautista die Führung, doch nach wenigen Metern war das Rennen des Weltmeisters vorbei. Bautista stürzte in der Tamburello und war damit aus dem Rennen. Es war der zweite Sturz des Tages, denn bereits im Warm-up verlor Bautista die Kontrolle über seine Ducati Panigale V4R.

"Körperlich geht es mir gut", bemerkt Bautista nach seinem Fehler gegenüber 'WorldSBK.com' und erklärt: "Ich lenkte in Kurve 3 ein und war nah an der weißen Linie. Als ich ans Gas ging, verlor ich die Haftung. Das kann passieren."

Durch den Ausfall von Bautista erhielten die Gegner eine seltene Chance. Toprak Razgatlioglu hatte wie in den beiden Rennen zuvor keinen guten Start, profitierte aber von Bautistas Fehler und kam vor Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli als Führender aus der ersten Runde.

Axel Bassani setzt Toprak Razgatlioglu unter Druck

Zu Beginn der dritten Runde startete Axel Bassani eine entschlossene Attacke und schob sich auf die zweite Position. Jonathan Rea übernahm die dritte Position von Andrea Locatelli. Der Vorsprung von Toprak Razgatlioglu schrumpfte, denn Axel Bassani und Jonathan Rea fuhren schnellere Rundenzeiten als der Türke.

Nach fünf Runden lagen Razgatlioglu, Bassani und Rea innerhalb von 0,8 Sekunden. Locatelli hatte bereits den Anschluss verloren. Dahinter kämpften Alex Lowes (Kawasaki), Michael Rinaldi (Ducati), Scott Redding (BMW) und Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) um Platz fünf.

Bassani lag in Schlagdistanz zu Razgatlioglu und hatte gute Chancen auf seinen ersten Sieg in der Superbike-WM. In Runde acht schob sich Bassani in Tosa an Razgatlioglu vorbei. Razgatlioglu studierte die Ducati mit der Nummer 47 und verzichtete auf Attacken.

Bassani erhielt eine Tracklimits-Warnung und musste in den Schikanen aufpassen, um eine Long-Lap-Penalty zu vermeiden. Rea fiel es im finalen Drittel schwieriger, den Anschluss an Bassani und Razgatlioglu zu halten.

Toprak Razgatlioglu übernimmt die Spitze und setzt sich ab

In Runde zwölf bremste sich Razgatlioglu in der Rivazza vorbei, doch Bassani konterte. Razgatlioglu konnte besser in Richtung Schikane beschleunigen und kam als Führender aus der zwölften Runde.

Razgatlioglu zog das Tempo an und fuhr eine Lücke heraus. Bassani konnte nicht folgen und befand sich auf Kurs zu Platz zwei. Rea hatte noch Sichtkontakt, lag aber nicht in Schlagdistanz. In den finalen Runden änderte sich nichts.

Der Sieg im zweiten Hauptrennen ging an Razgatlioglu, der erstmals in der laufenden Saison ein Hauptrennen gewinnen konnte. Bassani brachte Ducati auf das Podium und war als Zweiter zudem bester Independent-Pilot. Rea komplettierte wie im ersten Hauptrennen das Podium.

Einige Überraschungen in den Top 10

Platz vier ging an Andrea Locatelli. Michael Rinaldi kam als Fünfter ins Ziel. BSB-Champion Bradley Ray zeigte mit P6 ein starkes Rennen und stellte das bisher beste Ergebnis seiner WSBK-Karriere sicher.

BSB-Champion und WSBK-Rookie Bradley Ray fuhr in die Top 6 Foto: Motorsport Images

Bonovo-Pilot Loris Baz war erneut bester BMW-Pilot und wurde auf P7 gewertet. BMW-Werkspilot Scott Redding kam knapp dahinter auf P8 ins Ziel. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Iker Lecuona (Honda) komplettierten die Top 10.

Dominique Aegerter kam direkt hinter GRT-Yamaha-Teamkollege Remy Gardner ins Ziel und wurde auf P12 gewertet. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) kassierte als 15. den finalen Punkt.

Die WSBK-Saison 2023 wird in zwei Wochen in Most (Tschechien) fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von Yamaha.