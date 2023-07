WSBK Imola Superpole: Razgatlioglu profitiert vom Chaos und holt die Pole

Yamaha-Werkspilot hat sich bei der Superbike-WM in Imola (Italien) die Bestzeit in der Superpole gesichert und wird Lauf eins und das Superpole-Rennen von der Pole in Angriff nehmen. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) und Alvaro Bautista (Ducati) schafften ebenfalls den Sprung in die erste Startreihe. Enttäuschend verlief die Session für Michael Rinaldi (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki).

Update (12:19 Uhr): Die Runde von Andrea Locatelli (Yamaha) wurde doch gewertet. Dadurch rutscht der Italiener auf Startplatz zwei vor.

Vor der Superpole war Michael Rinaldis FT3-Bestzeit die bisher schnellste Runde des Wochenendes. Am Samstagmorgen umrundete Rinaldi den Kurs in 1:46.389 Minuten. Die Temperaturen waren zu Beginn der Superpole um 11:10 Uhr hochsommerlich mit 31°C Asphalt- und 48°C Asphalttemperatur.

Für Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) begann die Superpole überhaupt nicht nach Plan. Der Deutsche stürzte bei seiner ersten fliegenden Runde in Kurve 2. Öttl kam neben die Linie, fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die Auslaufzone und stürzte im Kies.

Im ersten Sektor wurden gelbe Flaggen geschwenkt. Öttl brachte seine Ducati an die Box zurück und konnte in der Schlussphase noch P18 sicherstellen.

Beim ersten Versuch duellierten sich Axel Bassani und Toprak Razgatlioglu um die Spitze. Mit einer 1:46.024er-Runde übernahm Razgatlioglu die erste Position, doch Bassani war nur 0,038 Sekunden langsamer. Alvaro Bautista notierte ebenfalls absolute Sektor-Bestzeiten, verlor im finalen Teil der Runde aber Zeit. Nach dem ersten Schlagabtausch lag der Spanier auf P3.

Axel Bassani stürzt auf Bestzeit-Kurs und sorgt für gelbe Flaggen

Drei Minuten vor dem Ende der Superpole befand sich Axel Bassani auf Bestzeit-Kurs, kam aber in Kurve 18 zu Sturz. Damit war die Superpole für den Lokalmatador gelaufen. Alvaro Bautista war mit absoluten Sektor-Bestzeiten unterwegs und schob sich mit einer 1:45.871er-Runde an die Spitze. Doch wenig später wurde die Runde des Titelverteidigers gestrichen, weil er bei gelben Flaggen unterwegs war.

Toprak Razgatlioglu verbesserte sich ebenfalls, fuhr seine schnellste Runde aber nicht unter gelben Flaggen. Der Türke übernahm mit einer 1:45.959er-Runde an die Spitze. Michael Rinaldi befand sich auf Bestzeit-Kurs, doch ein Sturz von Honda-Pilot Iker Lecuona ruinierte die finale Runde des Italieners, denn erneut mussten gelbe Flaggen gezeigt werden.

Großes Chaos nach dem Ende der Superpole

Nach dem Ende der Superpole wurden eine Reihe von Rundenzeiten gestrichen, die unter gelben Flaggen gefahren wurden. Yamaha-Pilot Andrea Locatelli, der eigentlich auf P2 gewertet wurde, rutschte nachträglich aus der ersten Reihe.

Gelbe Flaggen: Alvaro Bautistas schnellste Runde wurde gestrichen Foto: Ducati

Schlussendlich wurde Toprak Razgatlioglu als Polesetter bestätigt. Axel Bassani und Alvaro Bautista komplettieren mit ihren Ducatis die erste Startreihe. Andrea Locatelli führt die zweite Reihe an. Scott Redding brachte BMW in die Top 5. Komplettiert wird die zweite Reihe von WSBK-Rookie Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha), der eine starke Leistung zeigte.

Kawasaki-Pilot Jonathan Rea nur in der dritten Startreihe

Rekord-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) steht nur auf P7 in Reihe drei. Und auch Michael Rinaldi erlebte keine gute Superpole und muss von P8 ins Rennen starten. Bonovo-BMW-Pilot Loris Baz war zweitbester BMW-Pilot und stellte Startplatz neun sicher.

Jonathan Rea verlor 0,676 Sekunden auf die Polezeit Foto: Kawasaki

Danilo Petrucci (Barni-Ducati) führt als Zehnter die vierte Startreihe an, die von Alex Lowes (Kawasaki) und Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) komplettiert wird. Xavi Vierge (Honda), Leon Haslam (BMW) und Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) bilden die fünfte Startreihe.

Das erste Rennen bei der Superbike-WM in Imola wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Yamaha.