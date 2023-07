WSBK Imola Superpole-Rennen: Toprak Razgatlioglu bezwingt Alvaro Bautista!

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Imola (Italien) das Superpole-Rennen gewonnen. Razgatlioglu holte sich seinen dritten Laufsieg in der WSBK-Saison 2023. Alvaro Bautista (Ducati) musste sich knapp geschlagen geben. Komplettiert wurde das Podium von Andrea Locatelli (Yamaha).

Die Bedingungen waren bereits am Vormittag hochsommerlich, denn die Lufttemperatur lag bei 33°C. Der Asphalt hatte sich auf 47°C erwärmt. Alle Fahrer wählten den weichen SCQ-Reifen aus. Toprak Razgatlioglu ging von der Pole ins Sprintrennen. Andrea Locatelli und Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) komplettierten die erste Reihe.

Beim Start setzte sich Andrea Locatelli an die Spitze und bog vor Yamaha-Teamkollege Toprak Razgatlioglu in die ersten Kurven. Alvaro Bautista übernahm die dritte Position. Axel Bassani verlor viele Positionen und kam nur als Sechster aus der ersten Runde. Jonathan Rea (Kawasaki) kam aus der dritten Reihe, machte viele entschlossene Manöver und kämpfte sich binnen weniger Kurven bis auf die vierte Position vor.

Andrea Locatelli hält Teamkollege Toprak Razgatlioglu auf

Die beiden Werks-Yamahas führten das Feld durch die ersten Runden. Alvaro Bautista übte Druck auf Toprak Razgatlioglu aus, der sich Andrea Locatelli zurechtlegte. Jonathan Rea beobachtete das Geschehen von Position vier aus, konnte aber keine Angriffe starten. Dahinter fuhr Axel Bassani die schnellsten Rundenzeiten, nachdem er an Markenkollege Michael Rinaldi vorbeigehen konnte.

Razgatlioglu fand keinen Weg an Locatelli vorbei. Bautista nutzte die Situation und ging am Ende der fünften Runde an Razgatlioglu vorbei und überholte Anfang der sechsten Runde auch noch Locatelli. Razgatlioglu erkannte, dass er schnell an Locatelli vorbeigehen muss, verlor nach einem gescheiterten Manöver in Tosa aber etwas Zeit.

Schlussendlich fand Razgatlioglu einen Weg vorbei an Locatelli, doch Bautista hatte bereits eine kleine Lücke herausgefahren. Razgatlioglu riskierte viel, um diese Lücke wieder zuzufahren. Bautista und Razgatlioglu setzten sich von den Verfolgern ab.

Toprak Razgatlioglu riskiert viel für den Sieg im Sprintrennen

Zwei Runden vor Rennende schob sich Razgatlioglu mit einem beherzten Manöver in Piratella an die Spitze. Bautista hatte eine Schrecksekunde in der finalen Schikane und verlor etwas den Anschluss an die Yamaha mit der Nummer 54. Doch es wurde noch einmal spannend, denn Bautista kam erneut in Schlagdistanz.

Razgatlioglu verteidigte die Führung und fuhr mit 0,244 Sekunden Vorsprung über den Zielstrich. Der Türke feierte seinen dritten Sprintrennen-Sieg in der laufenden Saison. Platz drei ging an Locatelli, der mit 1,720 Sekunden ins Ziel fuhr.

Jonathan Rea wurde als Vierter gewertet und steht somit beim finalen Rennen in der zweiten Startreihe. Michael Rinaldi wurde Fünfter. Axel Bassani konnte das hohe Tempo vom Beginn des Rennens nicht halten und rutschte auf P6 ab. Damit war der Italiener bester Independent-Pilot.

Die finalen Punkte gingen an Alex Lowes (Kawasaki), Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Scott Redding (BMW). Honda ging ein weiteres Mal leer aus.

Keine Punkte für die beiden deutschsprachigen Fahrer

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) stellte in der finalen Schikane P12 sicher, indem er sich gegen Honda-Werkspilot Iker Lecuona durchsetzte. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) kam auf P14 ins Ziel.

Das zweite Hauptrennen der Superbike-WM in Imola wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht). Die Verantwortlichen haben am Sonntagvormittag beschlossen, die Renndistanz und die Startprozedur zu verkürzen. Statt 19 werden nur 15 Runden gefahren.

Mit Bildmaterial von Yamaha.