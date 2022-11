WSBK Indonesien FT1: Razgatlioglu vorn, Honda überraschend stark!

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich beim Trainingsauftakt der Superbike-WM in Mandalika (Indonesien) die Bestzeit gesichert zum FT1-Ergebnis. Im ersten Freien Training behauptete sich Razgatlioglu von Beginn an vorn und verteidigte seine Bestzeit in der Schlussphase. Einen starken Eindruck hinterließen die beiden Werks-Hondas, die ab diesem Wochenende neue Teile verwenden.

Die Gripverhältnisse waren im FT1 wie erwartet schlecht. Der Kurs in Indonesien wurde unmittelbar vor dem WSBK-Event neu asphaltiert. Die Teams berichteten, dass der Reifenverschleiß extrem hoch ist und die Reifen bereits nach wenigen Runden deutlich an Performance verlieren.

Zu Beginn warteten einige Fahrer in ihren Boxen ab. Rekord-Champion Jonathan Rea (Kawasaki) war einer der Fahrer, die es zu Beginn sehr ruhig angingen. Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu gab von Beginn an das Tempo vor und bestätigte seinen Ruf als Spezialist bei schlechten Gripverhältnissen.

Yamaha vor Honda, Ducati, BMW und Kawasaki

Mit einer 1:36.938er-Runde war Razgatlioglu schlussendlich der einzige Fahrer, der die Marke von 1:37 Minuten unterbieten konnte. Der Weltmeister der vergangenen Saison holte sich die FT1-Bestzeit.

Honda-Pilot Iker Lecuona schob sich im ersten Training auf die zweite Position. Auf die Bestzeit verlor der Spanier 0,189 Sekunden. Teamkollege Xavi Vierge beendete das FT1 auf Platz fünf und bestätigte damit die starke Form von Honda. Die beiden HRC-Werkspiloten verwenden seit Mandalika neue Chassisteile als Super-Concesions, die mehr Spielraum bei der Abstimmung erlauben.

Alvaro Bautista kann am Samstag vorzeitig den Titel sicherstellen Foto: Ducati

Michael van der Mark bringt BMW in die Top 4

Michael van der Mark sorgte aus BMW-Sicht für ein erfreuliches Ergebnis. Der Niederländer beendete das FT1 auf der vierten Position. Teamkollege Scott Redding beendete die Session auf Position neun.

Michael van der Mark war als Vierter bester BMW-Pilot Foto: Motorsport Images

Jonathan Rea liegt mehr als eine Sekunde zurück

Jonathan Rea hatte im FT1 über eine Sekunde Rückstand. Der Kawasaki-Pilot schob sich auf die achte Position. Teamkollege Alex Lowes beendete die Session auf der elften Position. Für eine kleine Überraschung sorgte Pedercini-Kawasaki-Pilot Kyle Smith, der Zehnter wurde.

Jonathan Rea wurde im FT1 nur auf der achten Position gewertet Foto: Kawasaki

Das FT2 der Superbike-WM in Mandalika wird um 6:00 Uhr gestartet zur TV-Übersicht.

Mit Bildmaterial von Yamaha.