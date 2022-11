WSBK Indonesien: Razgatlioglu bezwingt Rea im Superpole-Rennen

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Mandalika (Indonesien) den Sieg im Superpole-Rennen gesichert zum Rennergebnis. Der Titelverteidiger setzte sich in einem Duell mit Rekord-Champion Jonathan Rea (Kawasaki) durch und kassierte zwölf Punkte für die Meisterschaft.

Toprak Razgatlioglu ging von der Pole ins Sprintrennen und übernahm beim Start die Führung. Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli setzte sich beim Sprint zur ersten Kurve gegen Jonathan Rea durch und schob sich auf die zweite Position. WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) reihte sich nur auf der sechsten Position ein.

Rea ging noch in der ersten Runde an Locatelli vorbei und attackierte Razgatlioglu. Am Ende der ersten Runde wurden Razgatlioglu und Rea durch lediglich 0,038 Sekunden getrennt. Bautista schob sich in der zweiten Runde an Ducati-Markenkollege Axel Bassani vorbei und war Fünfter. Eine Runde später überholte er Alex Lowes (Kawasaki) und übernahm die vierte Position.

Jonathan Rea kämpft hart, um seine Durststrecke zu beenden

An der Spitze gab es in der dritten Runde einen Führungswechsel. Rea ging an Razgatlioglu vorbei und führte die Spitzengruppe an. Rea und Razgatlioglu duellierten sich hart um den Sieg.

Dahinter versuchte Bautista, an Locatelli vorbeizugehen. Zu Beginn von Runde sechs bremste sich Bautista vorbei, doch Locatelli konterte.

Ebenfalls in Runde sechs gab es einen Führungswechsel. Razgatlioglu setzte sich gegen Rea durch. Am Ende der sechsten Runde kam Rea leicht von der Ideallinie ab und verlor schlagartig mehrere Zehntelsekunden.

Toprak Razgatlioglu hält die WM offen bis zum zweiten Hauptrennen

Rea konnte keine weiteren Angriffe mehr starten. Razgatlioglu holte sich den Sieg im Superpole-Rennen und steht somit auch beim Start des finalen Rennens auf der Pole. Rea riskierte viel, musste sich aber mit Platz zwei zufriedengeben. Platz drei ging an Locatelli, der erstmals seit Assen in die Top 3 fuhr.

Bautista kam nur auf der vierten Position ins Ziel. In der Schlussphase kam der Ducati-Pilot leicht von der Linie ab und musste auf dem dreckigen Teil der Strecke Tempo rausnehmen. Dadurch verlor er den Anschluss an Locatelli.

Axel Bassani holte sich den Titel in der Independent-Wertung Foto: Motorsport Images

Scott Redding bringt BMW in die Top 6

Scott Redding brachte BMW in die Top 6 und sicherte sich damit für das zweite Hauptrennen einen Startplatz in der zweiten Reihe. Die finalen Punkte gingen an Alex Lowes (Kawasaki), Michael Ruben Rinaldi (Ducati) und Xavi Vierge (Honda).

Erfolgserlbenis für BMW: Scott Redding fuhr in die Top 6 Foto: Motorsport Images

Um 6:30 Uhr (MEZ) wird das finale Rennen des vorletzten WSBK-Wochenendes der Saison 2022 gestartet zur TV-Übersicht. Bautista muss bei einem Sieg von Razgatlioglu aufs Podium fahren, um den Titel sicherzustellen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.