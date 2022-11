WSBK Indonesien Superpole: Razgatlioglu blamiert den Rest des Feldes

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Mandalika (Indonesien) die Bestzeit in der Superpole gesichert. Der Superbike-Weltmeister der vergangenen Saison deklassierte den Rest des Feldes und war über eine Sekunde schneller als Jonathan Rea (Kawasaki) auf Position zwei.

Vor der Superpole war Toprak Razgatlioglus FT3-Bestzeit die bisher schnellste Runde des Wochenendes. Im finalen Freien Training umrundete Razgatlioglu den Kurs in 1:32.294 Minuten und war über eine Sekunde schneller als der Rest des Feldes, das durch die Verletzungen von Iker Lecuona (Honda) und Lucas Mahias (Puccetti-Kawasaki) auf 20 Fahrer schrumpfe.

In der Superpole purzelten die Rundenzeiten weiter. Toprak Razgatlioglu fuhr erneut in einer eigenen Liga und stellte in 1:31.371 Minuten die klare Bestzeit auf. Der Titelverteidiger schaffte als einziger Fahrer eine 1:31er-Zeit und nahm seinen Verfolgern mehr als eine Sekunde ab.

Rekord-Champion Jonathan Rea reihte sich mit 1,052 Sekunden Rückstand auf der zweiten Position ein. Komplettiert wird die erste Startreihe von Andrea Locatelli, der erstmals in seiner WSBK-Karriere den Sprung in Reihe eins schaffte.

WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) war in der Superpole 1,452 Sekunden langsamer als Polesetter Toprak Razgatlioglu und steht nur auf Startplatz fünf. Ebenfalls in Reihe zwei stehen Alex Lowes (Kawasaki) als Vierter und Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) als Sechster.

WM-Leader Alvaro Bautista steht nur in der zweiten Startreihe Foto: Ducati

Das erste Rennen der Superbike-WM in Mandalika (Indonesien) wird um 6:30 Uhr (MEZ) gestartet zur TV-Übersicht.

Mit Bildmaterial von Yamaha.