WSBK Indonesien: Unwetter sorgt für die Verschiebung von Lauf eins!

Das Samstags-Rennen bei der Superbike-WM in Mandalika (Indonesien) musste auf Grund eines heftigen Regenschauers abgesagt werden. Nachdem bereits im Rennen der Supersport-WM einige Tropfen fielen, fanden auch die Piloten der Superbike-WM vor dem Start wechselhafte Bedingungen vor. Der Himmel über dem neuen Kurs war extrem dunkel und es begann, zu regnen.

Unmittelbar vor dem Öffnen der Boxengasse intensivierte sich der Regen. In den Boxen ging es hektisch zu. An einigen Motorrädern wurden die Räder getauscht. Es gab aber auch Fahrer, die mit Trockenreifen in die Startaufstellung fuhren.

Eine Viertelstunde vor dem geplanten Rennstart intensivierte sich der Regen. Der Kurs stand binnen weniger Minuten komplett unter Wasser. An einigen Stellen waren die Pfützen knöchelhoch.

Der Start wurde verschoben, die Fahrer und die Mechaniker mussten zu ihren Boxen zurückkehren. Die Verantwortlichen kündigten an, um 9:00 Uhr (MEZ) eine Entscheidung zu treffen, ob das Rennen noch stattfinden kann. Doch die Situation besserte sich nicht.

Das Rennen musste abgesagt werden. Lauf eins soll am Sonntag nachgeholt werden. Dafür entfällt das Sprintrennen. Für die Meisterschaft hat das Folgen. Es werden nur noch 50 statt 62 Punkte vergeben.

Für Jonathan Rea (Kawasaki) ist das ein Rückschlag. Der Rekord-Weltmeister reiste mit 30 Punkten Rückstand auf WM-Leader Toprak Razgatlioglu zum Saisonfinale und benötigt somit sehr viel Glück, um die WM noch zu drehen.

Mit Bildmaterial von Team Go Eleven.