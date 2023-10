WSBK Jerez: Bautista erklärt Sturz am Freitag - Chance für Razgatlioglu?

Titelverteidiger Alvaro Bautista (Ducati) leistete sich im zweiten Freien Training des Saisonfinales in Jerez einen kleinen Fehler, der zum Glück keine ernsten Konsequenzen hatte. Bautista stürzte in Kurve 6, als er auf eine feuchte Stelle kam. Dabei blieb der Spanier unverletzt. WM-Herausforderer Toprak Razgatlioglu (Yamaha) stürmte am Freitag zur Tages-Bestzeit.

Am Freitagnachmittag erklärte Bautista sein Missgeschick: "Ich versuchte, sehr vorsichtig in den Kurven zu sein, in denen es noch feuchte Stellen gab. Doch dann stürzte ich in Kurve 6, weil ich über eine feuchte Stelle fuhr. Es war nicht einfach, diese Stelle beim fahren zu sehen. Deshalb kam ich zu Sturz."

"Es sah aus, als wäre der Kurs an dieser Stelle komplett trocken. Zum Glück habe ich mich nicht verletzt. Das war positiv", amtet Bautista auf. In der Tageswertung landete der Ducati-Pilot auf der dritten Position. Doch beim Renntempo lag er vorn.

"Der Kurs befand sich nach dem Regen nicht im perfekten Zustand. Wir probierten, ein paar Referenzen zu sammeln und am Tempo zu arbeiten. Ich fuhr mit einem Reifensatz das komplette Training. Wir haben gut für das Rennen gearbeitet, was hier wichtig ist, weil der Kurs für die Reifen nicht einfach ist. Leider befand er sich nicht im perfekten Zustand", kommentiert Bautista.

Trotz Bestzeit: Toprak Razgatlioglu sieht noch viel Arbeit vor sich

In der Schlussphase des FT2 übernahm Razgatlioglu die Spitze. "Klar, ich fuhr eine gute Runde, doch mein Renntempo ist noch nicht gut", relativiert der Yamaha-Pilot und schildert: "Alle Fahrer klagten über den Grip. Doch bei meinem Motorrad ist es schlimmer als bei den anderen."

"Ich spürte ständig, wie das Hinterrad durchdreht. Ich hatte keinen Grip und das Turning war auch schlecht", berichtet Razgatlioglu, der am Freitag kurz hinter Bautista fuhr und den Weltmeister studierte.

Toprak Razgatlioglu fuhr Bestzeit, war aber nicht richtig zufrieden Foto: Yamaha

"Er ist auf dieser Strecke sehr stark. Ich folgte ihm, um zu verstehen, wo sein Motorrad im Vorteil ist", erklärt Razgatlioglu und nennt die Stellen, an denen Bautista mit der Ducati stärker ist: "Vor allem am Ausgang von Kurve 5 beschleunigt sein Motorrad richtig gut. Das gilt auch für den Ausgang der letzten Kurve."

Yamaha verhindert ersten BMW-Test von Toprak Razgatlioglu

Am Sonntagabend heißt es Abschied nehmen. Razgatlioglu verlässt das Yamaha-Werksteam nach vier Jahren und wechselt zu BMW. Beim Nachsaison-Test darf er aber noch nicht fahren. Yamaha hat keine Freigabe erteilt, testet aber bereits mit Nachfolger Jonathan Rea, der von Kawasaki freigestellt wird.

"Es ist mein letztes Wochenende in Blau. Doch daran denke ich nicht, wenn ich auf der Strecke bin. Ich will es einfach nur genießen. Ich bin ein bisschen traurig, gleichzeitig aber auch gespannt", bemerkt Razgatlioglu.

Noch ist die Meisterschaft nicht entschieden, aber mit 60 Punkten Vorsprung hat Bautista ein mehr als komfortables Polster. Das weiß auch Razgatlioglu. "Ich versuche einfach nur, ihn unter Druck zu setzen. Ich will um die Siege kämpfen. Wir wissen, dass es nicht einfach wird, an diesem Wochenende noch Weltmeister zu werden. Jeder weiß das. Er braucht nur noch zwei Punkte", so der Ex-Champion.

Mit Bildmaterial von Ducati.