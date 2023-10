WSBK Jerez FT1: Kaum Fahrbetrieb, Florian Alt testet die WSBK-Honda

Im ersten Freien Training der Superbike-WM in Jerez (Spanien) gab es kaum Fahrbetrieb. Lediglich vier Fahrer nutzten die 45-minütige Session, um Erfahrungen auf dem Circuito de Jerez - Angel Nieto zu sammeln. Die Bestzeit ging an Leandro Mercado (MIE-Honda), der sich beim finalen Versuch auf abtrocknender Strecke an Michael van der Mark (BMW) vorbeischob.

Bereits im FT1 der Supersport-WM wartete der Großteil der Fahrer in der Box ab. Und auch zu Beginn des ersten Trainings der Superbike-WM fanden die Piloten keine guten Bedingungen vor. Der Kurs war weder richtig nass noch richtig trocken.

Deshalb warteten die meisten Piloten in ihren Boxen ab und hofften auf bessere Bedingungen. Dieser Wunsch sollte bis zum Ende der Trainingszeit nicht in Erfüllung gehen. Rekord-Champion Jonathan Rea (Kawasaki) tauschte seine Lederkombi noch im Laufe des FT1 gegen seine normale Kleidung aus.

Florian Alt zu Beginn des FT1 an der Spitze

Wildcard-Starter Florian Alt (Holzhauer-Honda) war der einzige Fahrer, der von Beginn an seine Runden drehte. Alt wurde für den Gewinn der IDM-Superbike mit dem Gaststart in Jerez belohnt und feiert an diesem Wochenende sein WSBK-Debüt. Der Deutsche fuhr drei gezeitete Runden und kehrte danach an die Box zurück.

Oliver König (Orelac-Kawasaki) fuhr als zweiter Fahrer auf die Strecke und reihte sich hinter Florian Alt auf der zweiten Position ein. Die restlichen 22 Piloten warteten weiter ab, denn der Asphalt in Jerez trocknete nur sehr langsam ab. Die Sonne leistete keine Unterstützung, um diesen Vorgang zu beschleunigen.

Michael van der Mark sammelt Erfahrungen

Elf Minuten vor dem Ende der Trainingszeit fuhr Michael van der Mark mit seiner Werks-BMW auf die Strecke und verschaffte sich einen Überblick über die Situation. Nach nur einer Besichtigungsrunde kehrte der Niederländer wieder an die Box zurück.

Ersatzpilot Leandro Mercado (MIE-Honda) war der vierte Fahrer, der die Boxengasse verließ. Mercado springt beim Saisonfinale der Superbike-WM in Jerez für MIE-Honda-Stammpilot Eric Granado ein, der verletzungsbedingt ausfällt.

Wenige Minuten vor dem Ende des FT1 kehrte Michael van der Mark mit seiner BMW auf die Strecke zurück. Nach wie vor lag Florian Alt mit seiner 2:02.817er-Runde an der Spitze. Doch Michael van der Mark und auch Leandro Mercado befanden sich in den finalen Minuten der Session auf Bestzeit-Kurs.

Leandro Mercado beschert Honda die FT1-Bestzeit

Michael van der Mark übernahm mit einer 2:02.714er-Runde die Spitzenposition. Beim finalen Versuch schob sich Leandro Mercado dann auf die erste Position. Der Argentinier umrundete den Kurs in 2:01.309 Minuten und war damit gut 1,4 Sekunden schneller als Michael van der Mark.

Bis zum Nachmittag dürfte der Kurs dann komplett abgetrocknet sein, sofern kein neuer Schauer über den Kurs zieht. Die Wetterprognose für Samstag und Sonntag ist deutlich besser.

Das zweite Freie Training der Superbike-WM in Jerez wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.