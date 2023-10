WSBK Jerez FT2: Toprak Razgatlioglu fährt Bestzeit, Alvaro Bautista stürzt

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Jerez (Spanien) die Bestzeit im zweiten Freien Training gesichert. Razgatlioglu umrundete den Kurs in 1:40.312 Minuten und stellte damit die Tages-Bestzeit sicher.

WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) kam im Laufe des Trainings zu Sturz und beendete die Session auf der dritten Position. Stark unterwegs waren die deutschsprachigen Fahrer. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) wurde Fünfter, Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) Sechster.

Im FT1 am Freitagvormittag trauten sich nur vier Fahrer auf die Strecke. Leandro Mercado (MIE-Honda) führte die Wertung an. Der Argentinier umrundete den Kurs in 2:01.309 Minuten. Michael van der Mark (BMW), Florian Alt (Holzhauer-Honda) und Oliver König (Orelac-Kawasaki) waren restlichen drei Piloten, die am Vormittag Erfahrungen sammelten.

Die Bedingungen im FT2 waren deutlich besser. Alle Fahrer fuhren auf die Strecke. Für Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) begann die Session mit einer großen Schrecksekunde. Der US-Amerikaner kam bereits bei seiner ersten gezeiteten Runde zu Sturz.

Beim Sturz in Kurve 8 wurde die BMW M1000RR mit der Startnummer 31 stark beschädigt. Ein großer Rückschlag, denn durch das nutzlose FT1 und den Sturz im FT2 sammelte Gerloff am Freitag kaum Erfahrungen. Dank der schnellen Arbeit des Bonovo-Teams konnte Gerloff immerhin die finalen zehn Minuten des FT2 nutzen.

Weltmeister Alvaro Bautista kommt zu Sturz

Nach 14 Minuten erwischte es WM-Leader Alvaro Bautista. Der Spanier kam in der Pedrosa-Kurve zu Sturz. Im Kurvenscheitel kam Bautista mit dem Vorderrad auf eine feuchte Stelle. Er konnte sein Motorrad wieder aufrichten und an die Ducati-Box zurückbringen.

Zu diesem Zeitpunkt führte Bautista die Wertung mit einer 1:40.964er-Zeit an. Nach einer etwa zehnminütigen Reparaturpause konnte Bautista die Session fortsetzen. Die Ducati-Mechaniker montierten neue Winglets.

Rote Flaggen nach weiterem Sturz

Ein Highsider von Gabriele Ruiu (Bmax-BMW) in der letzten Kurve sorgte 13 Minuten vor dem Ende des FT1 für eine Unterbrechung. Ruiu fuhr langsam und wollte in der Schlusskurve wieder Schwung holen.

Doch dabei verlor der Hinterreifen schlagartig die Haftung und Ruiu flog im hohen Bogen von seiner BMW. Der Italiener konnte die Unfallstelle aus eigener Kraft verlassen, wurde aber für eine Kontrolluntersuchung ins Medical Center eingeliefert.

In etwa zur gleichen Zeit kam auch Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) zu Sturz. Der Italiener rutschte in der Pedrosa-Kurve von der Strecke, konnte seine Yamaha R1 aber wieder an die Box zurückbringen.

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) schob sich bei der Schlussoffensive zwischenzeitlich an die Spitze. Auch Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) war schnell und lag in den Top 5. In den finalen Minuten konnten sich viele Fahrer verbessern. Die Reihenfolge änderte sich von Runde zu Runde.

Zwei Yamahas an der Spitze der Wertung

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu stürmte in der Schlussphase mit einer 1:40.312er-Runde an die Spitze und holte sich die Tages-Bestzeit. Ebenfalls schnell unterwegs war Yamaha-Markenkollege Remy Gardner (GRT), der sich mit 0,244 Sekunden Rückstand auf der zweiten Position einfand.

WSBK-Rookie Remy Gardner landete auf der zweiten Position Foto: Yamaha

Auch für Philipp Öttl verlief der Freitag vielversprechend. Der Deutsche schob sich auf die sechste Position und lag lediglich 0,546 Sekunden zurück. Garrett Gerloff reichten zehn Minuten, um den Freitag als bester BMW-Pilot zu beenden. Der US-Amerikaner landete auf P7.

Philipp Öttl zeigte am Freitag eine starke Leistung Foto: Team Go Eleven

Honda und Kawasaki außerhalb der Top 10

Iker Lecuona war als Elfter bester Honda-Pilot. Der Spanier hatte 1,319 Sekunden Rückstand. Teamkollege Xavi Vierge landete nur auf der 18. Position und hatte 2,203 Sekunden Rückstand. Wildcard-Starter Florian Alt (Holzhauer-Honda) kam bis auf 3,289 Sekunden an die Bestzeit heran und wurde auf P21 gewertet.

Jonathan Rea hatte über 1,4 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit Foto: Motorsport Images

Das dritte Freie Training der Superbike-WM in Jerez wird am Samstag um 9:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Yamaha.