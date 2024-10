WSBK Jerez (FT3): Gerloff vor Iannone, Bautista stürzt, Razgatlioglu auf P5!

Bonovo-BMW-Pilot Garrett Gerloff hat sich bei der Superbike-WM in Jerez (Spanien) die Bestzeit im dritten Freien Training gesichert. Am Samstagmorgen umrundete der US-Amerikaner den Grand-Prix-Kurs in 1:39.166 Minuten und war damit nur wenige Tausendstelsekunden schneller als Andrea Iannone (GoEleven-Ducati). Iker Lecuona brachte Honda in die Top 3. Nicolo Bulega (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (BMW) folgten auf den Positionen vier und fünf.

Am Freitag stellte Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati) die Tages-Bestzeit auf (zum FT2-Bericht). Der Italiener umrundete den Kurs in 1:39.591 Minuten, verwendete dafür allerdings die extraweiche SCQ-Mischung. Auch im FT3 sollte die weichste Hinterreifen-Mischung zum Einsatz kommen.

Das FT3 startete pünktlich um 9:15 Uhr. Bei Sonnenschein, aber vergleichsweise niedrigen Temperaturen (16°C Luft- und Asphalttemperatur) nahmen die 27 WSBK-Piloten die 20-minütige Session in Angriff, um sich für die Superpole und das erste Rennen vorzubereiten.

Harmloser Sturz in Kurve 2: Alvaro Bautista sucht nach dem Limit

Vorjahressieger Alvaro Bautista (Ducati) erlebte ein holpriges FT3. Der Spanier kam nach acht Minuten in Kurve 2 zu Sturz, konnte das finale Training aber fortsetzen. Wenig später landete Michael van der Mark (BMW) in Kurve 5 im Kies. Der Niederländer befreite sich aus dem Kiesbett und absolvierte weitere Runden.

Fünf Minuten vor dem Ende des FT3 stellte Honda-Pilot Iker Lecuona eine neue schnellste Runde des Wochenendes auf. Doch mit seiner 1:39.254er-Runde behauptete sich Lecuona nur einige Sekunden an der Spitze. Wenig später übernahm Garrett Gerloff mit einer 1:39.166er-Runde die Spitzenposition.

Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) notierte in der Schlussphase absolute Sektor-Bestzeiten. Der Italiener fuhr hinter der BMW von Toprak Razgatlioglu. Lediglich 0,018 Sekunden fehlten Iannone zur Zeit von Gerloff.

BMW, Ducati und Honda am Samstagmorgen in den Top 3

Am Klassement änderte sich in der finalen Minute nichts mehr: Gerloff stellte beim Abschied des Bonovo-Teams die finale Trainings-Bestzeit der Saison sicher. Iannone und Lecuona lagen innerhalb einer Zehntelsekunde.

Nicolo Bulega hatte als Vierter 0,386 Sekunden Rückstand. Toprak Razgatlioglu lag 0,508 Sekunden zurück. Scott Redding (Bonovo-BMW), Alex Lowes (Kawasaki), Jonathan Rea (Yamaha), Alvaro Bautista (Ducati) und Axel Bassani (Kawasaki) komplettierten die Top 10.

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) beendete das FT3 auf der 18. Position. Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) wurde auf P20 geführt.

Die Superpole startet um 11:00 Uhr, Lauf eins wird um 14:00 Uhr gestartet.