WSBK Jerez (Lauf 1): Bautista stellt WM-Titel 2023 mit weiterem Sieg sicher

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM in Jerez (Spanien) den Sieg im ersten Hauptrennen gesichert und damit vorzeitig die Meisterschaft entschieden (zum WM-Stand). Bautista holte sich seinen zweiten WM-Titel bei den Superbikes und geht ohne Druck in die beiden ausstehenden Rennen am Sonntag (zum Rennergebnis von Lauf 1). Toprak Razgatlioglu (Yamaha) konnte den Sieg nicht verhindern und wird die Saison wie im Vorjahr als Vize-Weltmeister beenden.

Alvaro Bautista ging von der Pole ins Samstags-Rennen und teilte sich die erste Startreihe mit Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki). Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) stand in der zweiten Startreihe auf Startplatz sechs. Toprak Razgatlioglu ging nur von der siebten Startposition ins Rennen (zum Superpole-Bericht).

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Alvaro Bautista für sich. Dahinter folgten die beiden Werks-Kawasakis von Alex Lowes und Jonathan Rea. Dominique Aegerter verlor in der ersten Runde einige Positionen und kam nur als Siebter über Start/Ziel.

Toprak Razgatlioglu hingegen konnte einige Positionen gutmachen und schob sich in der zweiten Runde bereits auf die zweite Position hinter Alvaro Bautista. Dominique Aegerter verlor weitere Positionen und rutschte aus den Top 10.

An der Spitze fuhr Bautista in der zweiten Runde die schnellste Runde, doch Razgatlioglu kämpfte hart, um den Anschluss zu halten. Die Kawasakis auf den Positionen drei und vier konnten das Tempo nicht mitgehen und lagen nicht mehr in Schlagdistanz.

Rückschlag für GRT-Yamaha: Gardner stürzt, Aegerter wird durchgereicht

Für GRT-Yamaha-Pilot Remy Gardner war das Rennen vorzeitig beendet. Der ehemalige Moto2-Weltmeister kollidierte in Kurve 8 mit Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) und kam zu Sturz. Bassani konnte das Rennen fortsetzen, Gardner wurde ins Medical Center eingeliefert. Für das GRT-Team ging es dramatisch weiter. Dominique Aegerter rutschte auf die letzte Position.

In der sechsten Rennrunde steigerte Razgatlioglu den Druck auf Bautista, fand aber keinen Weg vorbei an der Ducati mit der Nummer 1. Zur Halbzeit des Rennens konnte Razgatlioglu das konstant hohe Tempo von Bautista nicht mehr mitgehen und verlor den Anschluss.

Mittelfinger in Richtung Rinaldi: Bassani nach Sturz sauer

Sechs Runden vor Rennende schied Axel Bassani durch einen Sturz aus. Vorausgegangen war ein Duell mit Erzfeind Michael Rinaldi. Bassani signalisierte seinem Landsmann mit einem ausgestreckten Mittelfinger, dass er nicht zufrieden war.

Die Rennleitung sprach eine Long-Lap-Penalty gegen Rinaldi aus, die allerdings keine großen Auswirkungen hatte. Rinaldi behauptete die achte Position und konnte einige Punkte auf Bassani gutmachen. Die beiden Italiener kämpfen um den fünften Platz in der Meisterschaft.

Ebenfalls dramatisch verlief das Rennen auch für BMW. Garrett Gerloff und Michael van der Mark kamen zu Sturz. Scott Redding steuerte die Boxengasse an. Somit befand sich kein BMW-Pilot auf Top-10-Kurs.

Alvaro Bautista stellt seinen zweiten WM-Titel mit einem Sieg sicher

An der Spitze drehte Bautista einsam seine Runden. In der Schlussphase hatte der Spanier einen Vorsprung von vier Sekunden herausgefahren. Razgatlioglu musste sich klar geschlagen geben. Vor seinen heimischen Fans feierte Bautista seinen zweiten Titel in der Superbike-WM. WM-Rivale Razgatlioglu war der erste Gratulant.

In der Auslaufrunde schlüpfte Bautista in eine goldene Lederkombi und ließ sich die Nummer 1 in den Farben des Weltmeisters auf die Kanzel kleben. Zudem trug der alte und neue Weltmeister einen Helm in Gold.

Komplettiert wurde das Podium von Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli. Der Italiener setzte sich in der zweiten Rennhälfte gegen die beiden Werks-Kawasakis durch. Jonathan Rea kam auf der vierten Position ins Ziel, Alex Lowes wurde bis auf die siebte Position durchgereicht.

Philipp Öttl liefert sich ein Duell mit MotoGP-Laufsieger Danilo Petrucci

Platz fünf ging an Danilo Petrucci (Barni-Ducati), der sich ein spannendes Duell mit Philipp Öttl lieferte. Öttl musste sich knapp geschlagen geben und wurde als Sechster gewertet. Hinter Alex Lowes kam Michael Rinaldi als Achter ins Ziel.

Stark: Philipp Öttl lag zwischenzeitlich in den Top 5 Foto: Team Go Eleven

Die beiden Werks-Hondas von Iker Lecuona und Xavi Vierge rundeten die Top 10 ab, lagen aber über 20 Sekunden zurück. Tito Rabat (Puccetti-Kawasaki) kam auf Position elf ins Ziel. Puccetti erhält beim Saisonfinale erstmals Werksmaterial von Kawasaki. Mit Platz elf stellte Rabat das beste Ergebnis der laufenden Saison sicher.

BMW erlebte ein enttäuschendes Samstags-Rennen und verlor einige Punkte auf Honda. Loris Baz (Bonovo) war als 13. bester BMW-Pilot. Teamkollege Garrett Gerloff kam nach seinem Sturz noch als 14. ins Ziel.

Florian Alt fährt beim ersten WSBK-Rennen seiner Karriere ins Ziel

Gaststarter Florian Alt (Holzhauer-Honda) beendete sein erstes WSBK-Rennen auf der 19. und somit letzten Position. Der Deutsche lag nach 20 Runden über eine Minute zurück. Pro Runde verlor Alt etwa drei Sekunden auf die Weltspitze.

Am Sonntag folgen das Superpole-Rennen (11:00 Uhr) und das zweite Hauptrennen (14:00 Uhr) (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Ducati.