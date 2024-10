WSBK Jerez (Lauf 2): Razgatlioglu verhindert Bulega-Triple, Bautista stürzt!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Jerez (Spanien) das zweite Hauptrennen gewonnen. Damit rundete Razgatlioglu eine beeindruckende Saison mit einem weiteren Sieg ab.

Nicolo Bulega (Ducati) beendete das Sonntags-Rennen auf Platz zwei. Komplettiert wurde das Podium von Michael van der Mark (BMW).

Das Fahrerfeld schrumpfte im finalen Rennen der Saison auf 25 Fahrer. Honda-Werkspilot Iker Lecuona fiel verletzungsbedingt aus. Im Sprintrennen (zum Rennbericht) kollidierte Lecuona in Kurve 6 mit Honda-Teamkollege Xavi Vierge. Dabei zog sich Lecuona eine Fraktur im linken Fuß zu. Teamkollege Vierge erhielt für die Aktion eine Long-Lap-Penalty.

Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu fahren erneut dem Rest davon

Bulega ging von der Pole ins Rennen und peilte das erste Triple seiner WSBK-Karriere an. Er übernahm beim Start die Führung. Razgatlioglu behauptete die zweite Position. Yamaha-Pilot Andrea Locatelli stürmte aus der zweiten Startreihe auf die dritte Position.

Zu Rennbeginn gab Nicolo Bulega das Tempo vor Foto: Ducati

Bereits in der ersten Rennrunde konnten sich Bulega und Razgatlioglu vom Rest des Feldes absetzen. Zu Beginn der dritten Runde bremste sich Razgatlioglu in Kurve 1 an Bulega vorbei. Das Führungsduo hatte bereits mehr als 1,7 Sekunden Vorsprung herausgefahren.

In der Verfolgergruppe wurde hart gekämpft. In der vierten Runde bremste sich Alex Lowes auf der letzten Rille an Andrea Locatelli vorbei, schob den Italiener aber etwas von der Linie. Michael van der Mark (BMW) konnte sich daraufhin auf P3 leicht absetzen. Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) übernahm die vierte Position.

Alvaro Bautista schließt die WSBK-Saison 2024 mit einem Sturz ab

Alvaro Bautista kämpfte in Runde sechs um die siebte Position. Der Spanier attackierte Andrea Locatelli in Kurve 6, konnte die Linie aber nicht halten. Bautista schaute nach unten. Offensichtlich gab es ein Problem mit dem Motorrad. Er konnte das Rennen fortsetzen, reihte sich aber auf P11 ein. Durch das Manöver verlor Bautista etwa drei Sekunden.

Die Aufholjagd von Alvaro Bautista endete mit einem Sturz in Kurve 6. Zu Beginn der zweiten Rennhälfte rutschte der entthronte Weltmeister in die Auslaufzone und schloss die WSBK-Saison 2024 mit einem Nuller ab. Beim Saisonfinale in Jerez sammelte Bautista nur einen WM-Punkt. Bereits am Samstag ging der Ducati-Werkspilot leer aus, nachdem er gleich zwei Mal stürzte.

Andrea Iannone und Michael van der Mark kollidieren beim Kampf ums Podium

In Runde zehn versuchte Andrea Iannone, in der letzten Kurve an Michael van der Mark vorbeizuziehen. Es kam zu einer Kollision. Iannone musste aufrichten und verlor zwei Positionen. Van der Mark behauptete die dritte Position.

In den folgenden Runden zog Andrea Iannone erneut an Danilo Petrucci und Alex Lowes vorbei und übernahm wieder die vierte Position. Auf Michael van der Mark fehlten zwei Sekunden. Iannone kämpfte hart, um die Lücke zuzufahren und die Saison mit einem Podium abzuschließen.

Yamaha-Motorschaden verhindert Showdown um den Sieg

Vom Chaos im Verfolgerfeld bekamen Razgatlioglu und Bulega nicht viel mit. Nach zwölf Runden steigerte Bulega den Druck auf den neuen Weltmeister. Vier Runden vor Rennende öffnete Razgatlioglu eine kleine Lücke von mehreren Zehntelsekunden.

Ein Motorschaden an Philipp Öttls Yamaha sorgte für den Abbruch des Rennens. In der Zielkurve ging der Motor in Rauch auf und die Verantwortlichen gingen auf Nummer sicher, indem sie das finale Rennen der WSBK-Saison 2024 abbrachen.

Der Abbruch verhinderte den finalen Showdown. Razgatlioglu wurde als Sieger gewertet. Bulega belegte P2. Van der Mark komplettierte das Podium und widmete das Top-3-Ergebnis seiner verstorbenen Mutter.

Starkes Ergebnis: Drei BMW-Piloten in den Top 7

Andrea Iannone wurde auf P4 gewertet und war damit bester Independent-Pilot. Alex Lowes beendete das finale Rennen in Grün auf der fünften Position. Danilo Petrucci wurde Sechster.

Garrett Gerloff bescherte dem Bonovo-BMW-Team beim Abschied ein P7-Finish Foto: Motorsport Images

Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) komplettierte das aus BMW-Sicht sehr erfreuliche Ergebnis mit Platz sieben. Andrea Locatelli fiel bis auf P8 zurück und war damit bester Yamaha-Pilot. Jonathan Rea (Yamaha) und Axel Bassani (Kawasaki) vervollständigten die Top 10.

Jonathan Rea erlebte 2024 seine erste sieglose WSBK-Saison Foto: Yamaha

Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati), Scott Redding (Bonovo-BMW), Xavi Vierge (Honda), Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) und Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) belegten die Positionen 11 bis 15 und kassierten dafür WM-Punkte.

Enttäuschender Sonntag für die deutschsprachigen Fahrer

Dominique Aegerter schied sechs Runden vor Rennende durch einen Sturz aus. Philipp Öttls finales WSBK-Rennen wurde durch den Motorschaden beendet. Öttls GMT94-Yamaha-Team beendet das WSBK-Projekt nach zwei durchwachsenen Jahren und kehrt in die Supersport-WM zurück.

Das finale Rennen war für viele Beteiligte das Ende einer Ära. Das Kawasaki-Werksteam ging zum letzten Mal in Grün an den Start. Im kommenden Jahr wechseln die ehemaligen Serien-Weltmeister zur Marke Bimota.

Das Bonovo-BMW-Team verabschiedete sich nach vier Jahren, bleibt der WSBK aber zu einem Teil erhalten: Michael Galinski setzt das Projekt mit einem Einfahrer-Team und Material von Ducati fort. Scott Redding wird in der WSBK 2025 die MGM-Bonovo-Ducati pilotieren (mehr Informationen).

Das erste Rennen der WSBK-Saison 2025 findet Ende Februar auf Phillip Island (Australien) statt.