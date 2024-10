WSBK Jerez (Sprint): Bulega besiegt Razgatlioglu, Honda-Duo kollidiert!

Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega hat bei der Superbike-WM in Jerez (Spanien) das Superpole-Rennen gewonnen. Der Italiener setzte sich wie am Samstag im ersten Hauptrennen (zum Rennbericht) klar gegen Toprak Razgatlioglu (BMW) durch. Komplettiert wurden die Top 3 von Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes.

Nicolo Bulega, Toprak Razgatlioglu und Alex Lowes bildeten beim Sprint die erste Startreihe. Das Feld schrumpfte von 27 auf 26 Fahrer, weil BSB-Champion Kyle Ryde (OMG-Yamaha) auf die Teilnahme verzichtete. Alle Spitzenfahrer verwendeten den SCQ-Hinterreifen.

Den Start entschied Bulega für sich. Razgatlioglu reihte sich auf der zweiten Position ein. Alex Lowes kam als Dritter aus der ersten Runde und hatte bereits 1,7 Sekunden Rückstand auf den Führenden.

Alvaro Bautista machte beim Start keine Positionen gut. Der von P15 ins Rennen gestartete Vorjahressieger kam auf P17 aus der ersten Runde. In der zweiten Runde setzte sich Razgatlioglu in Kurve 5 an die Spitze, doch Bulega hielt den Anschluss an den frisch gebackenen Weltmeister.

Crash in Kurve 6: Beide Werks-Hondas aus dem Rennen!

In Kurve 6 gerieten die beide Werks-Hondas aneinander und waren aus dem Rennen. Iker Lecuona überschlug sich mehrfach und traf hart auf. Er lag im Kiesbett und signalisierte, Schmerzen zu haben.

HRC-Teamkollege Xavi Vierge befand sich in einer besseren Verfassung und eilte zu Lecuona, der später ins Medical Center eingeliefert wurde. Vierge konnte seine Honda über den Rettungsweg zurückbringen. Das Rennen wurde fortgesetzt.

Nicolo Bulega setzt sich gegen Toprak Razgatlioglu durch

An der Spitze gaben Razgatlioglu und Bulega das Tempo vor und fuhren 1,5 Sekunden vor der von Alex Lowes angeführten Verfolgergruppe. In der sechsten Runde schob sich Bulega in Kurve 5 an die Spitze. Der Italiener kopierte das Manöver, das Razgatlioglu vier Runden vorher zeigte.

Mit der schnellsten Rennrunde setzte sich Bulega binnen einer halben Runde klar ab und lag 0,5 Sekunden vorn. Eine Runde später hatte Bulega bereits eine Sekunde Vorsprung auf Razgatlioglu. Damit war das Rennen entschieden. Razgatlioglu musste sich wie am Samstag geschlagen geben.

Toprak Razgatlioglu hatte in den finalen Runden weniger Grip als Nicolo Bulega Foto: BMW Motorrad

Nach zehn Runden hatte sich Razgatlioglus Rückstand auf mehr als zwei Sekunden vergrößert. Bulega fuhr in der letzten Runde einem ungefährdeten Sieg entgegen. Razgatlioglu kam erneut auf P2 ins Ziel. Alex Lowes komplettierte im Sprint die Top 3.

Alvaro Bautista erkämpft sich P9 gegen Dominique Aegerter

Platz vier ging an Danilo Petrucci (Barni-Ducati). Andrea Locatelli war als Fünfter bester Yamaha-Pilot. Michael van der Mark (BMW) wurde auf P6 gewertet. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) kam als Siebter ins Ziel, erhielt aber eine Tracklimits-Strafe und musste P7 an Andrea Iannone (GoEleven) abtreten.

Alvaro Bautista steht am Nachmittag in der dritten Startreihe Foto: Ducati

In der letzten Runde erkämpfte sich Alvaro Bautista den wichtigen neunten Platz. Der Spanier zog on Kurve 6 an Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) vorbei und stellte mit P9 einen Startplatz in der dritten Reihe für das finale Rennen sicher. Aegerter belegte den undankbaren zehnten Platz.

Keine Punkte: Schrecksekunde für Jonathan Rea in Kurve 6

Jonathan Rea (Yamaha) befand sich zwischenzeitlich auf Kurs zu einem Top-9-Ergebnis, verlor im finalen Teil des Rennens aber einige Positionen. Zwei Runden vor Rennende kam es in Kurve 6 zu einer Schrecksekunde. Rea bremste am Limit und verhinderte haarscharf eine Kollision mit Bautista.

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) beendete den Sprint auf der 22. Position und hatte 25,7 Sekunden Rückstand. Am Nachmittag bestreitet der Deutsche sein vorerst letztes WSBK-Rennen. Im kommenden Jahr wird Öttl voraussichtlich in die Supersport-WM zurückkehren.

Das finale Rennen der Superbike-WM 2024 wird um 14:00 Uhr gestartet.