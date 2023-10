WSBK Jerez (Superpole): Bautista auf Pole, Aegerter in der ersten Startreihe!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM in Jerez die Poleposition gesichert. In der Superpole umrundete Bautista den Kurs in 1:38.635 Minuten und war damit 0,210 Sekunden schneller als Dominique Aegerter (GRT-Yamaha). Alex Lowes (Kawasaki) qualifizierte sich ebenfalls für die erste Reihe. Mit Ducati, Yamaha und Kawasaki schafften es drei Hersteller in die Top 3.

Vor der Superpole war Alvaro Bautistas FT3-Bestzeit (1:39.638 Minuten) die schnellste Runde des Wochenendes (zum FT3-Bericht). Der Superpole-Rekord stammte aus dem Jahr 2021, als Toprak Razgatlioglu mit einer 1:38.512er-Runde zur Pole stürmte.

Bei Sonnenschein starteten die 24 Piloten pünktlich um 11:10 Uhr in die 15-minütige Superpole-Session. Nach dem ersten Schlagabtausch führte Jonathan Rea die Wertung an. Der Rekord-Champion fuhr als einziger Fahrer eine 1:38er-Zeit und führte vor Alvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) lag auf Platz vier, Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) wurde nur auf P15 geführt.

Jonathan Rea wird bis in die zweite Reihe durchgereicht

Beim zweiten Versuch unterbot Jonathan Rea seine eigene Bestzeit und verbesserte die Zeit auf 1:38.907 Minuten. Wenig später schob sich Alvaro Bautista mit einer 1:38.635er-Runde an die Spitze. Jonathan Rea wurde weiter durchgereicht, denn Teamkollege Alex Lowes war 0,002 Sekunden schneller und übernahm die zweite Position.

Dominique Aegerter stürmte bei seinem finalen Versuch auf die zweite Position und verdrängte Jonathan Rea damit aus der ersten Startreihe. Und auch Philipp Öttl fuhr eine starke Runde. Der Deutsche schob sich auf die sechste Position. Die Reihenfolge änderte sich nicht weiter.

Pole für Alvaro Bautista: Perfekte Voraussetzungen für die Titelverteidigung

Somit holte sich Alvaro Bautista beim Saisonfinale die Pole. Der Spanier kann bereits am Samstagnachmittag seinen zweiten WM-Titel sicherstellen. Dafür benötigt er nur zwei WM-Punkte, sofern Toprak Razgatlioglu gewinnt. Wenn Razgatlioglu nicht gewinnt, dann ist Bautista automatisch Weltmeister.

Die erste Startreihe wird im ersten Rennen und auch im Superpole-Rennen am Sonntagvormittag von Dominique Aegerter und Alex Lowes komplettiert. Jonathan Rea führt die zweite Startreihe an, die von Remy Gardner (GRT-Yamaha) und Philipp Öttl vervollständigt wird.

Toprak Razgatlioglu muss aus der dritten Reihe starten

Toprak Razgatlioglu kam in der Superpole nicht über P7 hinaus und steht nur in der dritten Reihe. Diese teilt er sich mit Scott Redding (BMW) und Garrett Gerloff (Bonovo-BMW). Die vierte Startreihe besteht aus drei Italienern: Andrea Locatelli (Yamaha), Michael Rinaldi (Ducati) und Danilo Petrucci (Barni-Ducati).

Toprak Razgatlioglu erlebte keine gute Superpole-Session Foto: Yamaha

Gaststarter Florian Alt (Holzhauer-Honda) beendete die Superpole auf der 23. und somit vorletzten Position. Auf die Bestzeit verlor der IDM-Champion 3,045 Sekunden.

Das erste Hauptrennen des finalen Rennwochenendes der WSBK-Saison 2023 wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Ducati.