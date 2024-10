WSBK Jerez (Superpole): Bulega klar vor dem Rest, Bautista und Rea weit zurück!

Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega hat sich bei der Superbike-WM in Jerez (Spanien) die Poleposition gesichert. In der Superpole fuhr Bulega in einer eigenen Liga und nahm seinen Verfolgern mehrere Zehntelsekunden ab.

WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) musste sich in der Superpole klar geschlagen geben. Enttäuschend verlief die Session für Vorjahressieger Alvaro Bautista (Ducati) und Rekord-Champion Jonathan Rea (Yamaha).

Vor der Superpole war Garrett Gerloffs FT3-Bestzeit die schnellste Runde des Wochenendes (zum FT3-Bericht). Der Bonovo-Pilot umrundete den Kurs am Samstagmorgen in 1:39.166 Minuten.

Garrett Gerloff war am Samstagmorgen im FT3 der schnellste Fahrer Foto: BMW Motorrad

Die bisher schnellste Runde in Jerez wurde bereits 2019 gedreht: Jonathan Rea stellte vor fünf Jahren mit einer 1:38.247er-Runde die Pole sicher. Diese Marke bestand viele Jahre, sollte heute aber unterboten werden.

Jonathan Reas Polerekord von 2019 wird unterboten

Bereits beim ersten Schlagabtausch kratzte Razgatlioglu am Rekord. Der BMW-Pilot schob sich mit einer 1:38.302er-Runde an die Spitze. Doch Kawasaki-Pilot Alex Lowes war noch schneller: Der Brite fuhr 0,004 Sekunden schneller als Razgatlioglu.

Nicolo Bulega setzte noch einen drauf und übernahm mit einer 1:38.141er-Runde die Führung. Damit unterbot der Italiener die Rekordrunde von Rea. Weniger gut lief die Superpole für Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista. Nach dem ersten Versuch wurde der Vorjahressieger nur auf P12 geführt. Bautista war 0,797 Sekunden langsamer als Bulega.

Sturz von Jonathan Rea zerstört Toprak Razgatlioglus Runde

Zu Beginn des zweiten Versuchs sah man viele absolute Sektor-Bestzeiten, doch ein Sturz von Jonathan Rea in Kurve 6 sorgte für gelbe Flaggen. Toprak Razgatlioglu, der sich auf Bestzeit-Kurs befand, musste seine Runde abbrechen.

Das Timing von Nicolo Bulega war besser. Der Italiener legte noch einmal kräftig nach und drückte die Bestzeit auf 1:37.596 Minuten. Alvaro Bautista fuhr hinter seinem Teamkollegen, konnte nicht folgen und beendete die Superpole nur auf der 15. Position. Bautista war schlussendlich 1,342 Sekunden langsamer als sein Teamkollege.

Und auch Toprak Razgatlioglu hatte keine Antwort auf Bulegas Fabelrunde parat. Er verbesserte sich auf 1:38.202 Minuten, war damit aber 0,606 Sekunden langsamer als Bulega. Alex Lowes konnte sich nicht verbessern, behauptete aber die dritte Position.

Honda und Yamaha in der zweiten Startreihe

Danilo Petrucci (Barni-Ducati) schob sich in der Superpole auf die vierte Position. Iker Lecuona brachte Honda in die Top 5. Andrea Locatelli komplettiert mit seiner Yamaha die zweite Startreihe. Die dritte Startreihe besteht aus Xavi Vierge (Honda), Michael van der Mark (BMW) und Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati).

Iker Lecuona brachte Honda in die Top 5 Foto: Motorsport Images

Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) konnte die Form des FT3 nicht bestätigen und landete auf P10. Der US-Amerikaner führt die vierte Startreihe an, in der auch Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) und Scott Redding (Bonovo-BMW) stehen.

Weitere schlechte Superpole: Alvaro Bautista nur in der fünften Startreihe

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) landete in der Superpole auf P13 und bildet zusammen mit Axel Bassani (Kawasaki) und Alvaro Bautista (Ducati) die fünfte Startreihe. Enttäuschend verlief das Qualifying für Rekord-Champion Jonathan Rea (Yamaha), der als 16. nur drittbester Yamaha-Pilot war.

Startplatz 15: Alvaro Bautista kam in der Superpole erneut nicht in Schwung Foto: Motorsport Images

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) beendete die vorerst letzte Superpole seiner WSBK-Karriere auf der 22. Position. Auf die Bestzeit verlor der Deutsche 2,558 Sekunden.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Jerez wird um 14:00 Uhr gestartet. Toprak Razgatlioglu kann bereits am Samstag den zweiten Titel seiner WSBK-Karriere sicherstellen (wie BMW vorzeitig die Meisterschaft gewinnt).