WSBK Jerez (Superpole-Rennen): Bautista gewinnt, Aegerter holt Platz zwei!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM in Jerez (Spanien) den Sieg im Superpole-Rennen gesichert. Der alte und neue Weltmeister kam 1,5 Sekunden vor Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) ins Ziel, der erstmals in die Top 3 fuhr. Jonathan Rea (Kawasaki) setzte sich gegen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) durch und wurde Dritter.

Polesetter Alvaro Bautista startete nach seinem vorzeitigen Titelgewinn am Samstag mit einem golden Helm und teilte sich die erste Startreihe mit Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki). Toprak Razgatlioglu ging nur aus der dritten Startreihe von Position sieben ins Sprintrennen.

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Aegerter für sich. Bautista rutschte hinter Lowes auf die dritte Position und hatte am Ausgang der ersten Kurve eine Schrecksekunde. In Kurve 5 drückte sich Lowes mit einem aggressiven Manöver an Aegerter vorbei und übernahm die Führung. Aegerter verlor in der Pedrosa-Kurve eine weitere Position an Bautista und wurde wenig später auch von Razgatlioglu und Rea überholt.

Richtung Start/Ziel wurde es chaotisch. Razgatlioglu nutzte die Situation und schob sich an die Spitze. An der Spitze wurde hart gekämpft. Obwohl die WM bereits entschieden ist, mischte Bautista munter mit.

Rote Flaggen nach Yamaha-Motorschaden

In Runde zwei sorgte Aegerter für rote Flaggen. Der Motor der Yamaha R1 platzte und verteilte Öl auf der Strecke. Honda-Pilot Iker Lecuona kam daraufhin zu Sturz und musste ins Medical Center eingeliefert werden. Weitere Fahrer landeten im Kiesbett. Die Rennleitung entschied, das Rennen in der zweiten Runde abzubrechen.

Die Fahrer kehrten an ihre Boxen zurück. In der Wartezeit zogen dunkle Wolken über den Kurs. Es fielen einige Regentropfen, während der Kurs in Kurve 5 gereinigt wurde. Dominique Aegerter konnte beim Neustart mit der Ersatzmaschine antreten. Iker Lecuona wurde als fit eingestuft und nahm ebenfalls teil.

Die dunklen Wolken zogen weiter und die Sonne schien auf den Kurs. Somit fanden die Piloten gute Bedingungen vor, als das Rennen erneut gestartet wurde. Die Fahrer nahmen ihre ursprünglichen Startpositionen ein. Die Renndistanz betrug acht Runden.

Dominique Aegerter nach dem Start erneut in Führung

Auch beim zweiten Start kam Aegerter gut weg und schob sich an die Spitze. Bautista wurde in Kurve 2 von den beiden Werks-Kawasakis überrumpelt und fiel bis auf die vierte Position zurück. Aegerter duellierte sich mit Lowes um die Spitze, dahinter setzte sich Bautista gegen Rea durch. Razgatlioglu nutzte zu Beginn der zweiten Runde einen Fehler von Rea und übernahm die vierte Position.

In der zweiten Runde übernahm Bautista die Führung. Der Ducati-Pilot zog auf der Gegengeraden mühelos an Aegerter vorbei. Lowes kam zu Beginn der dritten Runde zu Sturz. Vorausgegangen war ein Überholmanöver von Razgatlioglu.

Lowes touchierte das Hinterrad von Razgatlioglus Yamaha und stieß danach mit seinem Helm an den Hinterreifen. Dabei wurde das Visier abgerissen. Lowes humpelte und wurde ins Medical Center eingeliefert.

Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu duellieren sich um Platz drei

Bautista setzte sich leicht ab. Dahinter setzte Razgatlioglu seinen Markenkollegen Aegerter stark unter Druck. Rea beobachtete das Yamaha-Duell von Position vier aus und startete in Kurve 6 eine Attacke. Doch Razgatlioglu konterte und holte sich die dritte Position zurück.

Das Duell zwischen Razgatlioglu und Rea war noch nicht beendet. Dadurch konnte sich Aegerter leicht absetzen. Der Schweizer befand sich auf Kurs zum zweiten Platz.

Im Mittelfeld kam es zu einer Kollision zwischen Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) und Garrett Gerloff (Bonovo-BMW). Beide landeten in Kurve 1 im Kies und waren aus dem Rennen.

Bassani konnte trotz des Ausfalls den Sieg in der Independent-Wertung sicherstellen. BMW-Pilot Scott Redding bekam kurz vor Rennende ebenfalls Probleme. Der Brite wurde bis ans Ende des Feldes durchgereicht.

Weiterer Laufsieg für den alten und neuen Weltmeister

Bautista vergrößerte seinen Vorsprung in den finalen Runden und stellte den Sieg im Sprintrennen sicher. Aegerter fuhr mit der Ersatzmaschine als Zweiter ins Ziel und feierte sein erstes Top-3-Ergebnis in der Superbike-WM. Rea entschied das Duell mit Razgatlioglu für sich.

Platz fünf ging an Andrea Locatelli (Yamaha). Remy Gardner (GRT-Yamaha) kam auf der sechsten Position ins Ziel. Und auch Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) sammelte im Sprintrennen Punkte und wurde Siebter. Die finalen Punkte gingen an Michael van der Mark (BMW) und Danilo Petrucci (Barni-Ducati).

Die beiden Werks-Honda-Piloten Iker Lecuona (13.) und Xavi Vierge (10.) gingen leer aus. Und auch Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi (11.) konnte keine Punkte sammeln.

IDM-Champion Florian Alt (Holzhauer-Honda) kam in seinem ersten WSBK-Sprintrennen als 18. ins Ziel und ließ zwei Fahrer hinter sich.

Das finale Rennen der WSBK-Saison 2023 wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Ducati.