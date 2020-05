WSBK-Kalender 2020: Superbike-WM in Oschersleben offiziell abgesagt

Die Superbike-WM wird in diesem Jahr nicht nach Oschersleben zurückkehren. Das hat die Dorna am Donnerstag offiziell bestätigt. Das in Deutschland auf Grund der Coronavirus-Pandemie bis Ende August geltende Verbot für Großveranstaltungen macht dem Oschersleben-Comeback einen Strich durch die Rechnung.

Ursprünglich sollten Jonathan Rea, Scott Redding, Sandro Cortese und Co. vom 31. Juli bis zum 2. August in der Magdeburger Börde fahren. An besagtem Wochenende könnte die WSBK-Saison 2020 in Jerez fortgesetzt werden, sofern die spanische Regierung kein Veto einlegt (mehr Infos).

Die WSBK-Verantwortlichen peilen an, in der Saison 2021 nach Oschersleben zurückzukehren. Von 2000 bis 2004 fuhr die seriennahe Weltmeisterschaft schon einmal auf dem Kurs in Oschersleben. Danach wechselte die Serie zum Lausitzring. In der Saison 2017 fand zuletzt ein WSBK-Lauf auf deutschem Boden statt.

Mit Bildmaterial von WorldSBK.com.