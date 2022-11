WSBK-Kalender 2023: Auf welchen Strecken die Superbike-WM gastiert

Audio-Player laden

Die Verantwortlichen der Superbike-WM haben am Dienstag vor dem Event in Mandalika (Indonesien) den vorläufigen Kalender für die WSBK-Saison 2023 präsentiert. Im kommenden Jahr steuert die seriennahe Meisterschaft zwölf Stationen an, von denen elf bereits konkrete Termine haben.

Los geht es wie vor der Coronavirus-Pandemie auf Phillip Island (Australien) und nicht in Europa. Durch den Auftakt im Februar streckt sich Kalender über einen längeren Zeitraum. Dadurch werden die Pausen zwischen den Rennen deutlich länger als in den zurückliegenden Jahren.

Nach dem Saisonauftakt in Australien geht es direkt weiter nach Mandalika (Indonesien). Nach einer eineinhalb Monate langen Pause findet der Europaauftakt in Assen (Niederlande) statt. Im Mai folgt das Event in Barcelona (Spanien), das vom Herbst in den Frühling wechselt.

Vor der Sommerpause steuert die Superbike-WM noch die Stationen Misano (Italien), Donington (Großbritannien) und Most (Tschechien) an. Im August ist noch kein Event geplant. Der Endspurt der WSBK-Saison 2023 beginnt Anfang September in Magny-Cours (Frankreich), bevor es weiter geht nach Aragon (Spanien), Portimao (Portugal) und San Juan (Argentinien).

Kein WSBK-Event im deutschsprachigen Raum

Bisher stehen elf der zwölf Events fest. Ein zwölftes Event soll noch bekanntgegeben werden. Das Event auf der ehemaligen Formel-1-Strecke im portugiesischen Estoril fliegt im kommenden Jahr aus dem Kalender. Estoril kam während der Coronavirus-Pandemie in den Kalender und war in der Saison 2020 der Schauort des Saisonfinales. Auch in diesem Jahr fuhr die Superbike-WM auf der geschichtsträchtigen Strecke in der Nähe der Hauptstadt Lissabon.

Philipp Öttl wird auch in der WSBK-Saison 2023 kein Heimrennen haben Foto: Motorsport Images

Der vorläufige Kalender der Superbike-WM 2023:

24. - 26. Februar: Phillip Island (Australien)

3. - 5. März: Mandalika (Indonesien)

21. - 23. April: Assen (Niederlande)

5. - 7. Mai: Barcelona (Spanien)

2. - 4. Juni: Misano (Italien)

30. Juni - 2. Juli: Donington (Großbritannien)

28. - 30. Juli: Most (Tschechien)

8. - 10. September: Magny-Cours (Frankreich)

22. - 24. September: Aragon (Spanien)

29. September - 1. Oktober: Portimao (Portugal)

13. - 15. Oktober: San Juan (Argentinien)

*ein weiteres Event geplant, aber bisher ohne Termin

Mit Bildmaterial von Ducati.