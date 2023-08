WSBK-Kalender 2023: Jerez als neues Saisonfinale nachnominiert

Das Saisonfinale 2023 der Superbike-WM wird in Europa über die Bühne gehen. Ursprünglich hätte das letzte Rennwochenende in Argentinien in San Juan stattfinden sollen. Dieses Event musste aber kurzfristig abgesagt werden.

Als Grund für die Absage des WSBK-Wochenendes in San Juan wurden Neuwahlen genannt, die laut den Verantwortlichen der seriennahen Meisterschaft zu einer "komplexen Situation" führten. Der Circuito San Juan Villicum war in der WSBK-Saison 2018 erstmals Teil des Kalenders.

Nun gab Promoter Dorna den Ersatzort bekannt. Es handelt sich um den Circuito de Jerez - Angel Nieto in Spanien. Der Termin für das Saisonfinale ist das Wochenende vom 27. bis 29. Oktober, also zwei Wochen später als ursprünglich Argentinien geplant gewesen war.

Zum ersten Mal gastierte die Superbike-WM im Jahr 1990 in Jerez. Insgesamt wurden auf dieser traditionsreichen Strecke schon 21 Rennen ausgetragen. Zum letzten Mal stand dieser Kurs im Herbst 2021 im Kalender.

Neben der Superbike-WM stellt Jerez Ende Oktober auch das Saisonfinale der Supersport-WM dar. Die Supersport-300-Klasse beendet die Saison wie geplant schon davon in Portimao (Portugal), wo Ende September/Anfang Oktober gefahren wird.

"Jerez ist ein besonderer Ort in der Geschichte unseres Sports", sagt Superbike-Direktor Gregorio Lavilla. "Es ist passend, dass wir diese außergewöhnliche Saison an einem Ort mit so viel Geschichte beenden."

Somit umfasst der Kalender wieder wie ursprünglich geplant zwölf Rennwochenenden. Vor zwei Jahren hat Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu beide Hauptrennen in Jerez gewonnen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.