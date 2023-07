WSBK-Kalender 2023: Saisonfinale der Superbike-WM in Argentinien gestrichen!

Die Verantwortlichen der Superbike-WM haben am Montagvormittag vor dem WSBK-Event in Most bestätigt, dass das Saisonfinale in diesem Jahr nicht wie geplant in San Juan (Argentinien) stattfinden wird.

Ursprünglich sollte die WSBK-Saison 2023 vom 13. bis zum 15. Oktober in Südamerika mit dem finalen Wochenende zu Ende gehen. Das Event in Südamerika wird komplett gestrichen. Der Austragungsort des Ersatzevents soll "in Kürze" verkündet werden. Es gilt als wahrscheinlich, dass Jerez nachrückt.

Als Grund für die Absage des WSBK-Wochenendes in San Juan werden Neuwahlen genannt, die laut den Verantwortlichen der seriennahen Meisterschaft zu einer "komplexen Situation" führen. Der Circuito San Juan Villicum war in der WSBK-Saison 2018 erstmals ein Teil des Kalenders.

In den zurückliegenden Jahren gab immer wieder Probleme mit dem Zustand der Strecke. Beim zweiten WSBK-Gastspiel in der Saison 2019 streikten einige namhafte Fahrer und verzichteten auf den Start von Lauf eins. Nur zwölf Fahrer nahmen Teil, weil die Bedingungen laut einigen Kollegen nicht akzeptabel waren.

Mit Ausnahme der Corona-Saison 2020 war San Juan von 2018 bis 2022 durchgängig ein Teil des WSBK-Kalenders. Da der Vertrag ohnehin 2023 ausgelaufen wäre, bleibt offen, ob die Superbike-WM irgendwann nach San Juan zurückkehren wird.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.