WSBK-Karriere zu Ende: Leon Haslam wechselt von Honda zu Kawasaki

Die WSBK-Karriere von Leon Haslam ist zu Ende. Für die Saison 2022 fand der routinierte Brite keinen Platz in der Superbike-WM und kehrt in die Britische Superbike-Meisterschaft zurück. In der Saison 2018 konnte Haslam in der BSB die Superbike-Meisterschaft gewinnen. In diesem Jahr möchte er erneut um den Titel kämpfen.

Haslam wird für Lee Hardy Racing antreten und eine Kawasaki ZX-10RR pilotieren. Bereits in seiner BSB-Titelsaison saß der Brite auf einer Kawasaki. Und auch bei der Rückkehr in die Superbike-WM im Folgejahr fuhr Haslam für Kawasaki.

Nach den zwei enttäuschenden Jahren mit Honda in der Superbike-WM hofft Haslam, in seiner Heimat wieder um Siege kämpfen zu können. Honda setzt 2022 auf zwei junge Spanier (zur Teampräsentation von HRC).

Leon Haslam fuhr zuletzt in der WSBK-Saison 2019 für Kawasaki Foto: Kawasaki

"Ich bin richtig aufgeregt, wieder in der Britischen Meisterschaft zu fahren und erneut mit Kawasaki vereint zu sein", kommentiert der BSB-Rückkehrer. "Hinter mir liegen einige schwierige Jahre. Deshalb freue ich mich, vor den heimischen Fans wieder an der Spitze fahren zu können."

In der BSB trifft Haslam auf einige starke Gegner. Voraussichtlich wird er auch gegen Ex-WSBK-Rivale Tom Sykes fahren, der vor einer Vertragsunterzeichnung bei PBM-Ducati steht. "Mir ist klar, dass es schwierig wird gegen die anderen Fahrer, doch ich freue mich auf die Herausforderung. Ich stecke sehr viel Vertrauen in das Team", so Haslam.

Mit Bildmaterial von Lee Hardy Racing.