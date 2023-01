WSBK lohnender als MotoGP? Teamchef lobt Nutzen im Verhältnis zu den Kosten

Audio-Player laden

Den Glamour und die technische Raffinesse der MotoGP kann die Superbike-WM nicht bieten. Dafür begeistert die seriennahe Meisterschaft mit spannenden Zweikämpfen, viel Rennaction, einem sehr attraktiven Vor-Ort-Angebot und überschaubaren Kosten.

Laut Yamaha-WSBK-Teammanager Paul Denning ist die WSBK für Sponsoren somit eine interessante Alternative zur MotoGP. "Wir bieten im Moment den wohl besten Motorsport der Welt", bemerkt der Brite im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'.

"Die Superbike-WM ist eine sehr wirksame Plattform, wenn man sieht, welchen Nutzen sie im Verhältnis zu den Kosten hat. Das ist nicht nur für Yamaha so sondern auch für alle involvierten Partner", so Paul Denning. "Wir sind nicht die Formel 1 und nicht die MotoGP, was die Kosten angeht."

Warum die Superbike-WM für Sponsoren interessant ist

"Die beteiligten Unternehmen erhalten einen sehr guten Ertrag für ihre Investitionen", stellt der Yamaha-Teammanager fest. Der Betrieb eines WSBK-Teams erfordert viel Erfahrung, Geduld und Arbeit. "Es gibt natürlich einige Herausforderungen, aber auch viele Chancen", bemerkt Paul Denning.

Die Zuschauerzahlen in der Superbike-WM entwickeln sich gut Foto: Motorsport Images

Die Qualität des Fahrerfeldes ist deutlich besser als vor einigen Jahren

In den zurückliegenden Jahren hat die WSBK einen klaren Aufwärtstrend verzeichnet und macht einen gesunden Eindruck. "In diesem Jahr sah die Situation deutlich besser aus als im Vorjahr. Wir hatten 24 Fahrer. Zudem haben wir sehr gute Fahrer auf sehr guten Motorrädern, die um den Einzug in die Punkteränge kämpfen", stellt Paul Denning fest.

Spannung für die Fans: Nicht nur um Siege wird hart gekämpft Foto: Motorsport Images

Paul Denning ist seit vielen Jahren Teammanager in der Superbike-WM Foto: Motorsport Images

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.