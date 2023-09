WSBK Magny-Cours: BMW dank Bonovo-Pilot Garrett Gerloff auf der Pole! BMW und Ducati bei der Superbike-WM in Magny-Cours in Startreihe eins - Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea nur in der zweiten Startreihe

Autor: Sebastian Fränzschky Bonovo-BMW-Pilot Garrett Gerloff stellte bei der Superbike-WM in Magny-Cours (Frankreich) die Bestzeit in der Superpole auf. Der US-Amerikaner setzte sich knapp gegen Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) durch. Komplettiert wird die erste Startreihe von Michael Rinaldi (Ducati). Vor der Superpole war Alvaro Bautistas FT3-Bestzeit die bisher schnellste Runde des Wochenendes. Am Samstagmorgen umrundete der Ducati-Pilot den Kurs in 1:35.895 Minuten. Nach dem ersten Schlagabtausch in der Superpole führte Kawasaki-Pilot Jonathan Rea die Wertung an. Der Brite fuhr als einziger Fahrer eine 1:35er-Zeit und lag vor Teamkollege Alex Lowes auf Position eins. Dahinter folgten drei Ducatis: Danilo Petrucci war Dritter vor den Werkspiloten Alvaro Bautista und Michael Rinaldi. BMW-Pilot Scott Redding kam beim zweiten Versuch in Kurve 8 zu Sturz. Deutlich besser lief es für Markenkollege Garrett Gerloff. Der US-Amerikaner schob sich mit einer 1:35.453er-Runde an die Spitze der Wertung. Gelbe Flaggen und Verkehr ruinierten die Runden einiger Spitzenfahrer. Alvaro Bautista fuhr im ersten Teil der Runde absolute Sektor-Bestzeiten, verlor im finalen Sektor aber Zeit. Die Bestzeit von Garrett Gerloff wurde nicht gefährdet. BMW feierte dank Bonovo-Pilot Garrett Gerloff die erste Pole der laufenden Saison. Die beiden Werks-Ducatis komplettieren im ersten Rennen und im Superpole-Rennen die erste Startreihe. Alvaro Bautista verpasste die Pole um 0,059 Sekunden. Teamkollege Michael Rinaldi hatte als Dritter bereits 0,367 Sekunden Rückstand. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) verpasste den Sprung in die erste Reihe. Der Türke führt die zweite Startreihe an, die von Jonathan Rea (Kawasaki) und Loris Baz (Bonovo-BMW) komplettiert wird. Andrea Locatelli (Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki) und Danilo Petrucci (Barni-Ducati) bilden die dritte Startreihe. Scott Redding war als Zehnter nur drittbester BMW-Pilot und platzierte sich hinter den beiden Bonovo-BMWs. Redding teilt sich die vierte Startreihe mit Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) und Dominique Aegerter (GRT-Yamaha). Absolut enttäuschend verlief die Superpole für Ducati-Pilot Axel Bassani (Motocorsa), der die Superpole nur auf P19 beendete und somit in der siebten Startreihe steht. Um 14:00 Uhr wird Lauf eins gestartet (zur TV-Übersicht). Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.