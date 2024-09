WSBK Magny-Cours (FT1): Drei BMWs an der Spitze, Gegner liegen weit zurück!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Magny-Cours (Frankreich) die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Razgatlioglu übernahm bereits zu Beginn des FT1 die Führung und behauptete sich bis zum Ende an der Spitze. Aus BMW-Sicht verlief der Trainingsauftakt sehr erfolgreich, denn mit Bonovo-Pilot Garrett Gerloff und Werkspilot Michael van der Mark lagen zwei weitere M1000RR in den Top 3.

Die 23 WSBK-Piloten starteten bei Sonnenschein und 17°C Lufttemperatur in das erste Training des Wochenendes in Magny-Cours. Der Asphalt des Circuit de Nevers hatte sich beim Start um 10:30 Uhr auf 21°C erwärmt. Auf Grund einer Unterbrechung im FT1 der Supersport-300-WM gingen die WSBK-Piloten zehn Minuten später als geplant auf die Strecke.

Im Fahrerfeld gibt es an diesem Wochenende zwei personelle Änderungen. Bei GRT-Yamaha übernimmt Alessandro Delbianco das Motorrad von Dominique Aegerter, der verletzungsbedingt ausfällt. Ivo Lopes springt bei MIE-Honda für Adam Norrodin ein, der noch nicht einsatzbereit ist. Sam Lowes (Marc-VDS) feiert in Magny-Cours sein Comeback, nachdem er in Portimao verletzungsbedingt aussetzen musste.

Eine Sekunde vorn: Toprak Razgatlioglu stürmt an die Spitze

Toprak Razgatlioglu führte die Wertung zu Beginn an. Jonathan Rea startete ebenfalls gut ins Wochenende und lag in der Anfangsphase auf der zweiten Position. Die Lücke zu Razgatlioglu an der Spitze war allerdings groß. Der Seriensieger lag beim ersten Stint eine Sekunde vor dem Rest des Feldes.

Kurve 15 sorgte in der Anfangsphase des FT1 für zwei heftige Schrecksekunden. Kawasaki-Pilot Alex Lowes fing beim Anbremsen einen heftigen Rutscher ab. Und auch das Motorrad von Ex-Teamkollege Jonathan Rea wurde beim Anbremsen sehr unruhig.

Mit seiner 1:36.347er-Zeit behauptete sich Toprak Razgatlioglu souverän auf der ersten Position. Die Abstände im Verfolgerfeld waren sehr gering. Alex Lowes (Kawasaki), Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), Jonathan Rea (Yamaha), Danilo Petrucci (Barni-Ducati), Alvaro Bautista (Ducati), Nicolo Bulega (Ducati) und Michael van der Mark (BMW) lagen innerhalb weniger Zehntelsekunden.

Der Rückstand an der Spitze wird kleiner: BMW-Trio im FT1 vorn

In der Schlussphase des FT1 konnten die Herausforderer von Toprak Razgatlioglu den Rückstand etwas reduzieren. Michael van der Mark schob sich auf die zweite Position und lag nur noch 0,669 Sekunden zurück. Nicolo Bulega kam bis auf 0,689 Sekunden an die Zeit von Razgatlioglu heran.

Garrett Gerloff war am Freitagvormittag erster Verfolger von Toprak Razgatlioglu Foto: Motorsport Images

Garrett Gerloff notierte beim finalen Versuch absolute Sektor-Bestzeiten und schob sich auf die zweite Position. Im Vorjahr holte Gerloff in Magny-Cours die Pole und deutete damit an, dass ihm der Circuit de Nevers in Magny-Cours liegt. Der US-Amerikaner verwies BMW-Markenkollege auf P3.

Ducati-Werksduo in den Top 5, aber weit zurück

Nicolo Bulega war als Vierter bester Nicht-BMW-Pilot und behauptete sich knapp vor Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista. Alex Lowes lag als Sechster bereits knapp eine Sekunde zurück. Jonathan Rea war als Siebter bester Yamaha-Pilot. Nach einem starken Start in die Session konnte sich der sechsmalige Weltmeister nicht weiter verbessern.

Alvaro Bautista lag auf Position fünf, hatte aber knapp acht Zehntel Rückstand Foto: Ducati

Danilo Petrucci (Barni-Ducati), Scott Redding (Bonovo-BMW) und Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati) rundeten die Top 10 ab. Auf den Positionen elf und zwölf folgten die beiden Werks-Hondas von Iker Lecuona und Xavi Vierge, die allerdings bereits mehr als 1,4 Sekunden Rückstand hatten.

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) reihte sich hinter Yamaha-Markenkollege Andrea Locatelli auf der 14. Position ein. Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) musste den Kurs im FT1 lernen und lag als 16. bereits mehr als zwei Sekunden zurück.

Im Laufe des FT1 zog sich der Himmel über Magny-Cours zu. Für das zweite Training am Nachmittag um 15:00 Uhr wird Regen vorausgesagt.